„Nu sunt pompier” Dorinel Munteanu , sunat să preia o echipă din Superligă: „Am mai făcut greșeala asta”

Dorinel Munteanu (56 de ani) a renunțat la banca tehnică a celor de la Oțelul, în această iarnă, însă nu duce lipsă de oferte.

Un patron din Superligă l-a sunat, în urmă cu câteva săptămâni, însă a refuzat propunerea.

Dorinel Munteanu a demisionat din funcția de antrenor principal al celor de la Oțelul Galați, în decembrie, din cauza problemelor financiare din jurul echipei.

Dorinel Munteanu, ofertat de FC Botoșani

În prezent liber de contract, tehnicianul a recunoscut că a avut câteva discuții cu patronii din Liga 1, în aceste săptămâni, însă nu a luat nicio decizie.

„Neamțul” susține că a stat de vorbă cu șeful celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, însă a refuzat să se antureze într-un proiect pe care îl consideră instabil.

Discuțiile avut loc imediat după ce s-a decis înlăturarea lui Liviu Ciobotariu, înainte ca în funcție să fie numit Leo Grozavu.

„Au fost discuții cu alte formații, din SuperLigă, dar și alte proiecte.

Am vorbit cu domnul Iftime. M-a sunat acum două-trei săptămâni. Înainte să îl pună pe Leo Grozavu. I-am zis că nu pot ajuta această echipă pentru că sunt obosit psihic. Nici să o preiau 6 luni, să salvez echipa, plus un an contract.

Vreau un proiect pe termen mediu-lung. Nu sunt pompier să iau o echipă 6 luni. Am făcut asta în carieră și am greșit. Acum mă odihnesc. A trecut puțin timp. Nu îmi fac probleme că nu îmi găsesc echipă”, a declarat Dorinel Munteanu, la Digi Sport Matinal.

În cariera sa, Dorinel Munteanu le-a antrenat pe CFR Cluj, FC Argeș, FC Vaslui, U Cluj (jucător-antrenor), FCSB, U Cluj, Oțelul x2, Dinamo, Mordovia, Kuban, Gabala, Astra Giurgiu, Zakho, CSM Reșița x2, Concordia Chiajna.

Cele mai multe meciuri le-a bifat pentru Oțelul Galați: 119 în primul mandat și 108 în cel de-al doilea (recent). Total: 227 de meciuri.