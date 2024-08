Elisabeta Lipă i-a răspuns lui David Popovici, după ce campionul olimpic de la Paris s-a plâns de starea bazinului din complexul Lia Manoliu

David Popovici a făcut o analiză dură a sportului românesc după medaliile de aur și bronz cucerite la Jocurile Olimpice de la Paris.

După Ion Țiriac și președintele CS Dinamo, Ionuț Popa, și Elisabeta Lipă a reacționat la discursul-manifest al lui David Popovici.

Lipă: „Promit că fac o analiză”

„Ce rugăminte am eu. Nu e nici timpul și nici momentul acum să facem analize a ce se cere. Da, sportul românesc are nevoie de multe.

De infrastructură, de copii care să practice o formă de mișcare. Avem nevoie de sport în școală, de infrastructură școlară. De infrastructură pentru pregătirea loturilor olimpice.

Să nu uităm că David e legat de acest bazin. El de la patru ani… Prima oară a văzut bazinul de la Lia Manoliu. Crescând acolo, el a văzut cum s-a degradat ușor, ușor. Nu știu să vă spun ce s-a întâmplat cu acest bazin. Dar ce pot eu să vă promit e următorul lucru. Când mă întorc în țară, voi face o analiză. Unde s-au blocat lucrurile și într-un ciclu olimpic să-l fac pe David fericit.

Ca el să se poată antrena, nu știu dacă acolo, pentru că are la Dinamo un bazin olimpic, are la Otopeni bazin olimpic. El își dorește acolo pentru că acolo se simte bine, acolo e casa lui. Eu dacă reușesc să demarez lucrările voi fi foarte fericită. Eu nu stau! Eu nu am avut concediu niciodată”, a declarat Elisabeta Lipă pentru as.ro

CE A DECLARAT DAVID POPOVICI