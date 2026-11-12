Victor Pițurcă (70 de ani) a analizat situația actuală de la FCSB.

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Fostul selecționer al României consideră că gruparea roș-albastră dispune de fotbaliști de calitate, însă implicarea lui Gigi Becali (68 de ani) în deciziile tehnice au un impact negativ asupra jocului echipei.

Victor Pițurcă: „Nu sunt total de acord că FCSB nu dispune de jucători buni”

„Nu sunt total de acord că FCSB nu dispune de jucători buni. Pentru campionatul nostru, FCSB are un lot bun, care se poate bate pentru primele 3-4-5 locuri fără probleme. Știm ce se întâmplă acolo, că patronul face echipa, schimbările.

Asta face ca jucătorul să nu fie destul de concentrat la antrenamente.

În momentul în care patronul face echipa, face schimbări, jucătorii, indiferent ce ar încerca antrenorii, nu pot să se antreneze la nivelul la care ar trebui.

Unii, din punct de vedere psihic, suferă în urma analizei imediat după meciuri”, a declarat Victor Pițurcă la Prima Sport.

FCSB a terminat turul sezonului regulat pe locul 8, cu 21 de puncte.

Victor Pițurcă: „Nu se aduc jucătorii aşa la FCSB, trebuie să fie un profesionist”

Pițurcă a criticat și strategia de transferuri a clubului:

„Nu a fost cineva care să se ocupe de jucători, care să știe ce înseamnă un jucător pentru FCSB. Mulți jucători aduși la întâmplare. Nu se aduc jucătorii așa la FCSB, trebuie să fie un profesionist.

A fost adus un profesionist, îl cunosc pe Costicea (n.r. Bogdan), care are foarte multe conexiuni cu impresari. Cunoaște fotbalul din Africa, Argentina, Asia.

Are o arie foarte mare de jucători pe care îi cunoaște, care pot fi văzuți. Atenție cine îi alege, dacă îi alege Gigi, s-a terminat”, a adăugat Pițurcă.

Victor Pițurcă: „Nu mi-a plăcut niciun jucător adus”

Fostul tehnician a vorbit și despre situațiile lui Aymen Boutoutaou, Karlo Muhar și Denis Drăguș, toți transferați în perioada de mercato din vară.

„Boutoutaou e un jucător de perspectivă, care poate crește. Într-un an-doi poate să devină un jucător foarte bun, dar, deocamdată, e la un anumit nivel. Nu stă bine nici psihic, fiindcă nu poate să-și etaleze talentul din cauza faptului că patronul vorbește tot timpul după meci că nu-l mai ține. Asta e o povară mare.

Nu mi-a plăcut niciun jucător adus. Pe Muhar l-a cumpărat o echipă din Arabia și l-a ținut șase luni. Dacă avea valoare, rămânea acolo, nu mai pleca

Drăguş are nevoie de timp, nu știu dacă va avea timp să se remarce pentru că îi dau 2-3 meciuri, dacă nu marchează, nu face ceva, va intra în gura patronului.

Ascultam o declarație a lui Marica care spunea că Drăguș are calitate, dar joacă foarte mult individual. Are perfectă dreptate, trebuie să facă parte din grup, să se integreze, să joace și pentru ceilalți jucători, nu fiecare minge să o ia el și să tragă la poartă din orice poziție.

Un jucător valoros trebuie să joace şi pentru ceilalţi colegi”, a concluzionat Pițurcă.

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