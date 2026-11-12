„Internați-l la psihiatrie!” Blatter, atac brutal contra lui Infantino: „Nimeni nu are voie să ia liftul cu el la FIFA. Un dictator”
Gianni Infantino vrea să rămână 15 ani președinte FIFA. Foto: Imago
Campionate

„Internați-l la psihiatrie!” Blatter, atac brutal contra lui Infantino: „Nimeni nu are voie să ia liftul cu el la FIFA. Un dictator”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 12.11.2026, ora 18:12
alt-text Actualizat: 12.11.2026, ora 18:12
  • Sepp Blatter, 17 ani președintele FIFA, îl desființează pe Gianni Infantino, succesorul său la forul de la Zurich. 
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Sepp Blatter, 90 de ani, a fost președintele FIFA între 1998 și 2015, fiind obligat să demisioneze sub acuzația de corupție.

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Gianni Infantino, 56 de ani, l-a urmat ca șef al forului mondial. Avocatul, tot elvețian, este și el acuzat de corupție după scandalurile legate de Campionatul Mondial, dar are încă șanse mari de a câștiga alegerile din 18 martie 2027. Ar fi al 4-lea lui mandat la Zurich.

Blatter anti-Infantino: „Nu are limite”

Blatter cere însă debarcarea imediată a lui Infantino. Într-un interviu pentru Der Spiegel, și-a atacat brutal compatriotul.

„Un dictator. Cei de la FIFA îmi spun că nimeni nu are voie să ia liftul cu el. E de neatins”, a declarat Blatter.

Criticile lui Blatter sunt tot mai vehemente la adresa lui Infantino. Foto: Imago Criticile lui Blatter sunt tot mai vehemente la adresa lui Infantino. Foto: Imago
Criticile lui Blatter sunt tot mai vehemente la adresa lui Infantino. Foto: Imago

„Infantino nu are limite. Nu înțelege nimic din tot ce se întâmplă în jurul lui. Internați-l într-un spital de psihiatrie!”.

Pe cine vede Blatter candidat contra lui Infantino

Blatter crede că știe cine l-ar putea învinge în alegeri. Îl propune candidat pe englezul Sebastian Coe, 70 de ani. Dublu campion olimpic, fost președinte al Comitetului Olimpic Britanic, președintele federației internaționale de atletism din 2015.

„Coe are o personalitate puternică. A fost și președintele Comisiei de Etică FIFA”, a subliniat Blatter.

„Ar fi potrivit un președinte din Anglia, unde s-a născut fotbalul”.

Infantino i-a oferit premiul pentru pace unuia care a început puțin mai târziu războiul din Iran. O nebunie! Sepp Blatter, fost președinte FIFA

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