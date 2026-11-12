„Dacă mi s-ar fi întâmplat mie?” Materazzi a sugerat că Zidane l-ar fi putut omorî cu lovitura din finala CM, dând exemplul lui De Miguel

Marco Materazzi comentează după 20 de ani incidentul șocant din finala CM 2006, italianul fiind lovit cu capul în piept de Zinedine Zidane. Ce spune și actualul selecționer al Franței.

Peninsularul face legătura cu tragedia de la Tenerife: pe 3 noiembrie, Jesus de Miguel a murit după ce fusese izbit cu genunchiul în piept de Jesus Owono (FC Andorra) în timpul jocului.

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O zi intrată în istoria fotbalului. Pe 9 iulie 2006, Italia a cucerit al 4-lea și ultimul său titlu mondial, după 1-1, 5-3 la penaltyuri în finala cu Franța.

Lovitura lui Zidane în pieptul lui Materazzi

A fost și ultimul meci al lui Zinedine Zidane în fotbal. O retragere umbrită nu de înfrângere, ci de gestul său șocant.

Provocat de Marco Materazzi, care i-a insultat sora, căpitanul albaștrilor l-a lovit pe stoperul advers cu capul în piept. Era minutul 110.

Zidane a fost eliminat, peninsularul s-a ridicat, a continuat jocul și a transformat unul dintre penaltyuri.

Materazzi: „Moartea lui Jesus de Miguel m-a făcut să-i mulțumesc lui Dumnezeu”

Astăzi, Italia și Franța se duelează iar, în Liga Națiunilor, și Materazzi se întoarce încă o dată în timp pentru a comenta conflictul său cu actualul selecționer al „cocoșilor”.

La 53 de ani, face legătura cu tragedia petrecută pe teren la începutul lunii. Pe 3 noiembrie, Jesus de Miguel (Tenerife) a murit, după ce fusese izbit cu genunchiul în piept de Jesus Owono (FC Andorra) în timpul partidei disputate ziua precedentă. Portarul Owono este anchetat pentru omor din culpă.

„Moartea lui Jesus de Miguel m-a făcut să-i mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi s-a întâmplat nimic. În cazul acelui portar se vorbește de omor din culpă pentru un fault de joc. Dacă mi s-ar fi întâmplat mie?”, s-a întrebat Materazzi într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

„Zidane ar fi fost văzut ca un mare domn, iar Materazzi ar fi rămas «idiotul obișnuit»”

Zilele trecute, Zidane (54 de ani) a repetat ce a afirmat de multe ori: „Nu sunt mândru de acea lovitură cu capul, dar nu regret”.

Zidane e selecționerul Franței din august 2026. Foto: Imago

Italianul le spune acum compatrioților cum ar fi reacționat atunci dacă era în locul lui Zidane.

„Aș fi zis așa: «Am greșit, dar am fost provocat. Judecați voi ce s-a petrecut, îmi cer scuze». Ar fi fost văzut ca un mare domn, iar Materazzi ar fi rămas «idiotul obișnuit», instigatorul. Totul s-ar fi încheiat în acel moment”.

Materazzi a amintit pentru Gazzetta.it momentul în care cei doi s-ar fi putut împăca.

Materazzi, astăzi, la 53 de ani. Foto: Imago

„În noiembrie 2010, înaintea meciului AC Milan - Real Madrid, am părăsit hotelul Melia după ce l-am salutat pe Mourinho, iar Zidane își parca mașina în spate.

Când m-a văzut, a ezitat puțin, chiar a dat să se întoarcă, dar m-am dus la el și i-am strâns mâna: «Mă bucur că ne întâlnim aici, unde nu ne vede nimeni». El a răspuns: «Nu-ți face griji, se întâmplă, a trecut».

Păcat că apoi a renunțat la tot, spunând că m-a confundat cu un fan”.

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