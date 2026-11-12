Gabi Torje a câștigat Asia Express FOTO. A luat marele premiu alături de Alin Alexuc, fost luptător de greco-romane

Gabi Torje (36 de ani), fostul jucător de la Dinamo, și Alin Alexuc (36 de ani) au fost desemnați câștigătorii reality-show-ului Asia Express.

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Retras din fotbal de aproape doi ani, după o ultimă aventură la Câmpulung Muscel, Torje a debutat anul trecut ca analist la Digi Sport.

Fostul jucător de la Dinamo a participat la Asia Express, în sezonul 9, și a reușit să câștige marele trofeu.

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FOTO. Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat Asia Express

După două luni de aventură în Asia, Gabi Torje și Alin Alexuc s-au luptat în marea finală a emisiunii cu perechea formată din Valerie Lungu și Alex Gâlcă.

Duelul pentru premiul cel mare s-a dat în Shanghai, unul dintre cele mai mari orașe ale Chinei, cu peste 30 de milioane de locuitori.

Concurenții au avut de trecut mai multe probe, una dintre ele fiind să descifreze coduri inspirate de simbolistica numerelor în cultura chineză.

În cele din urmă, Torje și Alexuc, doi foști sportivi de performanță, au câștigat Asia Express și și-au adjudecat premiul în valoare de 30.000 de euro.

Hai, mă, că n-am alergat degeaba! Prima reacție a lui Torje după ce a câștigat Asia Express

Asia Express e un reality show unde 9 perechi parcurg un traseu întins pe mii de kilometri în mai multe țări din Asia.

Ruta este împărțită în mai multe etape, iar concurenții trebuie să ajungă în fiecare zi în altă destinație cu doar un euro, fără alți bani sau telefoane, în timp ce trebuie să treacă și anumite probe.

Concursul a fost câștigat anul trecut de foștii dinamoviști Gabi Tamaș și Dan Alexa.

Cine este Alin Alexuc

Coechipierul lui Gabi Torje din sezonul 9 din Asia Express este Alin Alexuc, fost luptător român specializat în lupte greco-romane.

Primul succes din carieră al lui Alexuc a fost în 2009, atunci când a obținut medalia de bronz la Campionatele Mondiale de Juniori de la Budapesta, la categoria 96 de kilograme.

În 2014, acesta a continuat performanțele uluitoare și a cucerit bronzul la Campionatele Mondiale Universitare de la Pecs, tot în Ungaria.

A mai câștigat o medalie de bronz și la Campionatele Europene de la Kaspiysk, în 2018, la categoria 130 de kilograme, performanță pe care a repetat-o un an mai târziu, la București.

Alexuc a cucerit și o medalie de aur în 2020, la Campionatele Europene de la Roma, la categoria 130 de kilograme la stilul greco-roman. În 2022 a mai cucerit o medalie de bronz, de această dată la Campionatele Mondiale de la Belgrad.

Alin Alexuc a participat la 4 ediții ale Jocurilor Olimpice: Londra (2012), Rio de Janeiro (2016), Tokyo (2021) și Paris (2024).

Participanții sezonului 9 din Asia Express

Cheloo și Mihai Ban, partenerul său de la Dakar

Maurice Munteanu și Connie Preda

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă

Radu Isac și Eduard Hordilă

Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu

Loredana Chivu și Anamaria Mocanu

Valerie Lungu și Alex Gâlcă

Mirela Retegan și fiica ei, Maya

What’s Up și soția lui, Miky

Cariera lui Gabi Torje

Gabi Torje și-a început cariera la Poli Timișoara în 2005, acolo unde a evoluat până în 2008, atunci când a fost transferat de Dinamo.

După trei sezoane petrecute în „Ștefan cel Mare”, acesta a plecat la Udinese. De-a lungul carierei sale a mai trecut pe Granada, Espanyol, Konyaspor, Osmanlispor, Terek Grozny, Karabukspor, Sivasspor, AE Larisa, Genclerbirligi sau Farul.

În 2023 a semnat cu Concordia Chiajna, urmând ca mai apoi să plece la Câmpulung Muscel, în tricoul căreia s-a și retras, la începutul anului 2025.

În cariera sa, Gabi Torje a câștigat un singur titlu, cu Farul Constanța, în sezonul 2022/2023.

57 de selecții a bifat Gabi Torje pentru naționala României. A marcat 12 goluri și a oferit 12 pase decisive

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