„Mă simt înșelat” După 1-1 la Craiova, 2-5 acasă cu Lugano. Antrenorul lui Getafe a atacat șefii clubului: „E de liga a doua!”
Albaștrii lui Getafe, depășiți clar de elvețienii din Lugano. Foto: Imago
Conference League

„Mă simt înșelat” După 1-1 la Craiova, 2-5 acasă cu Lugano. Antrenorul lui Getafe a atacat șefii clubului: „E de liga a doua!”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 23.10.2026, ora 13:46
alt-text Actualizat: 23.10.2026, ora 13:55
  • Getafe a fost învinsă neașteptat pe teren propriu, 2-5 cu Lugano. 
  • Antrenorul Jose Bordalas a reacționat dur împotriva propriului club: „Sunt furios. Nu merit asta”. 
  • I-a acuzat pe conducători: „An de an mi-au promis”. 
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Jose Bordalas e legat de Getafe. Are opt ani la clubul madrilen, i-a antrenat pe albaștri între 2016 și 2021, întorcându-se în 2023.

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A fost sărbătorit weekendul trecut pentru 350 de meciuri pe banca echipei spaniole.

30 este locul
ocupat de Getafe în Conference (un punct în două etape; Craiova e pe 11). În Spania e pe 15, cu 9 puncte în nouă meciuri

Bordalas: „Am avertizat încă din luna mai că vor veni astfel de momente”

Venea după două egaluri, 1-1 la Craiova, în Conference League, și 1-1 cu Rayo, acasă, în campionat. 

Bordalas are 62 de ani și antrenează din 1993. Foto: Imago Bordalas are 62 de ani și antrenează din 1993. Foto: Imago
Bordalas are 62 de ani și antrenează din 1993. Foto: Imago

Joi seară, a făcut mai multe modificări în primul „11” și efectul a fost neașteptat de rău: 2-5 pe teren propriu cu Lugano (Elveția).

După 1-3 la pauză, a schimbat patru jucători la startul reprizei secunde, dar tot nu și-a revenit Getafe.

Andres Garcia (dreapta), atacat tare de Delcroix. Foto: Imago Andres Garcia (dreapta), atacat tare de Delcroix. Foto: Imago
Andres Garcia (dreapta), atacat tare de Delcroix. Foto: Imago

„Nu ne putem permite să repetăm o asemenea prestație. Am avertizat încă din luna mai că va fi un sezon solicitant, că vor veni astfel de momente”, a declarat tehnicianul iberic.

Lotul este dezechilibrat. Nu putem rezista la trei competiții, nu avem jucători nici pentru una. Jose Bordalas, antrenor Getafe

Bordalas: „Ceea ce mi s-a promis an de an nu s-a îndeplinit și sunt furios”

Pentru el, „Lugano este de nivelul diviziei a doua în Spania, dar ne-a dat cinci goluri. Mi s-a confirmat acum că nu-mi pot odihni jucătorii”.

Bordalas a protestat: „Nu merit asta. Mă simt înșelat. Ceea ce mi s-a promis an de an nu s-a îndeplinit și sunt furios. Iubesc Getafe și asta mă doare foarte tare”.

7 jucători
care au fost titulari contra Craiovei au început și meciul cu Lugano

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