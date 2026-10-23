„Mă simt înșelat” După 1-1 la Craiova, 2-5 acasă cu Lugano. Antrenorul lui Getafe a atacat șefii clubului: „E de liga a doua!”

- Getafe a fost învinsă neașteptat pe teren propriu, 2-5 cu Lugano.
- Antrenorul Jose Bordalas a reacționat dur împotriva propriului club: „Sunt furios. Nu merit asta”.
- I-a acuzat pe conducători: „An de an mi-au promis”.
Jose Bordalas e legat de Getafe. Are opt ani la clubul madrilen, i-a antrenat pe albaștri între 2016 și 2021, întorcându-se în 2023.
A fost sărbătorit weekendul trecut pentru 350 de meciuri pe banca echipei spaniole.
Bordalas: „Am avertizat încă din luna mai că vor veni astfel de momente”
Venea după două egaluri, 1-1 la Craiova, în Conference League, și 1-1 cu Rayo, acasă, în campionat.
Joi seară, a făcut mai multe modificări în primul „11” și efectul a fost neașteptat de rău: 2-5 pe teren propriu cu Lugano (Elveția).
După 1-3 la pauză, a schimbat patru jucători la startul reprizei secunde, dar tot nu și-a revenit Getafe.
„Nu ne putem permite să repetăm o asemenea prestație. Am avertizat încă din luna mai că va fi un sezon solicitant, că vor veni astfel de momente”, a declarat tehnicianul iberic.
Lotul este dezechilibrat. Nu putem rezista la trei competiții, nu avem jucători nici pentru una. Jose Bordalas, antrenor Getafe
Bordalas: „Ceea ce mi s-a promis an de an nu s-a îndeplinit și sunt furios”
Pentru el, „Lugano este de nivelul diviziei a doua în Spania, dar ne-a dat cinci goluri. Mi s-a confirmat acum că nu-mi pot odihni jucătorii”.
Bordalas a protestat: „Nu merit asta. Mă simt înșelat. Ceea ce mi s-a promis an de an nu s-a îndeplinit și sunt furios. Iubesc Getafe și asta mă doare foarte tare”.