Hagi 60. Gheorghe Hagi și jurnalistul TVR Emil Hossu-Longin au rememorat dialogul istoric din 1998, când „Regele” i s-a adresat cu celebrul „Tu, cu mustaţă, nu strâmba!”

Pe 3 iunie 1998, într-o conferință explozivă, Gheorghe Hagi declara: „Merităm să ne faceţi statuie pentru ce am făcut noi, având în vedere condiţiile din România” și „Fotbalul românesc se duce”.

Gheorghe Hagi și-a lansat cartea „Drumul meu” chiar în ziua în care a împlinit 60 de ani.

Un moment special al evenimentului organizat de Hagi cu acest prilej a fost și dialogul cu Emil Hossu-Longin.

Gheorghe Hagi și celebra conferință din 1998

Jurnalistul TVR este cel care în 1998 l-a stârnit pe „Rege” în cadrul unei conferințe de presă memorabile.

Hagi era deranjat atunci de întrebările jurnaliștilor care criticau echipa națională a României și prezicea că fotbalul românesc va intra în declin.

„Acum 27 de ani ai spus: «Tu, cu mustaţă, nu strâmba» .Tot ce ai spus atunci s-a adeverit, ai avut dreptate 100% în tot ce ai spus, de unde ai ştiut ce se va întâmpla?”, a întrebat azi Emil Hossu-Longin.

„Am simțit că va urma un recul. Nu se făcea nimic pentru copii și juniori …

Eram conştient că noi dădeam maximum, ajunsesem la un nivel ridicat. Să te baţi cu cele mai bune echipe din lume, să te duci la ele şi să le domini, când te duci în Anglia şi domini pe Wembley...

Ca să fii mare, trebuie să ai academie, nu există club mare în lume fără academie mare care să performeze.

Nu există club în lume fără junior bun, pe care să-l promoveze an de an. Eu în contract (n.r. la Farul) mi-am pus că trebuie să promovez patru pe an.

Cluburile mari, cele mai mari, au fundaţia. Ei produc, produc, joacă cu [fotbaliști născuți în] 2007 în Champions League şi se poate, dar trebuie planificat şi trebuie o strategie. Şi noi eram buni înainte, aveam academii, centre de copii şi juniori wow, toate! Unde au dispărut (n.r. în anii ‘90)?

Care era conceptul unitar, la nivel naţional? Am simțit ca va urma o perioadă grea”, a fost răspunsul lui Gheorghe Hagi.

3 iunie 1998, ziua în care Regele a cerut statuie

Momentul rămas și acum în amintirea românilor a avut loc cu doar câteva zile înainte de startul CM din Franța, al treilea și ultimul turneu de campionat mondial la care jucau Tricolorii.

Hagi acuza atunci presa de sport din România că dezbătea subiecte de scandal în loc să laude performanța echipei naționale.

„Nu strâmba, nu strâmba, cu mustaţa ta! Ne-aţi făcut în toate felurile. De zece ani v-am obişnuit cam prost în condiţiile în care sunt în România. Nu avem nimic, niciun fotbal. Ce performanţă a făcut vreo echipă în România?

Merităm să ne faceţi statuie pentru ce am făcut noi, având în vedere condiţiile din România. Rezultatele cântă cu noi.

Se duce fotbalul românesc. Se duce. Zero. În doi-trei ani, zero”, spunea atunci Gheorghe Hagi, greu de temperat chiar și de selecționerul Anghel Iordănescu.

