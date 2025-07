„Îmi lipsește tenisul, dar mi-e bine și fără” Simona Halep, la 5 luni de la retragere: „Mă trezesc dimineața și nu am dureri”

Simona Halep (33 de ani), fost lider al clasamentului WTA, a vorbit despre viața de după retragerea din tenis.

Halep și-a anunțat retragerea în luna februarie a acestui an, la Transylvania Open.

Simona Halep, la 5 luni după retragere: „Îmi lipsește tenisul, dar mi-e bine și fără el”

Simona Halep a vorbit despre cum arată viața sa, la aproape jumătate de an de când a renunțat la tenisul de performanță.

De asemenea, fosta sportivă a explicat emoțiile pe care le-a trăit în momentul anunțului retragerii.

„Am mai jucat de două ori în ultimele patru luni. Am jucat cu Horia Tecău vreo oră și am făcut o bășică de toată frumusețea (n.r. râde). Îmi lipsește tenisul, dar mi-e bine și fără el, așa cum am spus.

Nu simt că m-am lăsat de foarte mult timp ca joc, ca feeling, dar fizic se simte, adică picioarele, deplasarea nu mai sunt acolo unde trebuie să fie.

Pentru mine a fost o eliberare, a fost o relaxare totală, am fost obosită, am avut o reacție corporală, m-am spuzit la buze foarte, foarte tare, cred că a fost și totul prea emoțional acolo, pe teren.

Nu eram 100% pregătită să anunț retragerea, dar așa am simțit în timpul meciului, pentru că a fost prea greu ca să mă mai gândesc să continui și cam atât. Adică nu a fost un gol sau ceva, a fost o eliberare”, a declarat Simona Halep, pentru gsp.ro.

Simona Halep, despre confortul de după retragere: „Mă trezesc și nu am dureri”

Fostul număr 1 WTA a vorbit și despre starea sa de sănătate actuală, după ce, în ultimii ani de carieră s-a confruntat cu multiple probleme medicale.

„Mă trezesc dimineața și nu am dureri, ceea ce e un lucru foarte nou pentru mine. Când alerg la sală, mai fac câte o alergare de 30-40 de minute, mă doare genunchiul după. E o afecțiune destul de gravă, dar nu mă împiedică să alerg.

Poate dacă aș începe să joc iar de performanță, nu aș putea, dar de zi cu zi nu mă afectează. E o problemă destul de mare acolo, care poate și ea m-a făcut să decid să mă retrag, toate la un loc, cred.

Și emoțional, ultimii doi ani, trei ani, acum, au fost grei și împreună cu toate momentele astea, am hotărât să mă retrag”, a adăugat Halep.

VIDEO. Marian Aliuță | „Lumini și umbre”, ep. 10:

