Sunat imediat de Charalambous Noul transfer al lui Dinamo a fost apelat de antrenorul lui FCSB: „Asta m-a întrebat”

Charalampos Kyriakou (30 de ani) a discutat cu Elias Charalambous (44 de ani) după ce a bătut palma cu Dinamo.

Mijlocașul cipriot a sfătuit de antrenorul lui FCSB legat de fotbalul și cultura din România.

Kyriakou este unul dintre jucătorii care vin ca întăriri pentru Dinamo în noul sezon, însă acesta a mai avut tangențe cu oameni de fotbal din România.

Citește și Finala Wimbledon Swiatek și Anisimova vor lupta pentru trofeul turneului din Londra Citește mai mult Finala Wimbledon Swiatek și Anisimova vor lupta pentru trofeul turneului din Londra

Charalampos Kyriakou: „Elias Charalambous mi-a dat câteva sfaturi”

Fostul jucător de la Apollon a vorbit despre relația cu Elias Charalambous, având legături fotbalistice și cu Ioan Andone, și cu Bogdan Andone.

„Am jucat contra României (n.r. cu naționala Ciprului) și am văzut că nivelul fotbalului este ridicat. A venit această oportunitate și nu m-am gândit prea mult. Îmi voi încerca norocul în acest campionat, voi da totul pentru a ajuta echipa și a-mi îmbunătăți jocul.

Am lucrat și cu Bogdan Andone, și cu Ioan Andone - când eram mai tânăr. A avut un sezon bun cu Bogdan, avem o relație foarte bună. Încă nu am vorbit cu el de când am venit.

Cu Elias Charalambous am jucat acum mulți ani, când aveam 17 ani am fost chemat la națională, iar el era deja acolo. A fost prima mea convocare, acolo ne-am întâlnit.

Când am ajuns în România, m-a sunat, m-a întrebat dacă am nevoie de ceva. Relația dintre noi e un lucru diferit, el e aici să-și facă treaba lui, eu o voi face pe a mea. Vom fi adversari în campionat.

Mi-a spus că o să-mi placă aici, în România, oamenii iubesc mult fotbalul. Mi-a dat câteva sfaturi despre cultură, despre oameni. Abia aștept să joc și să demonstrez ce pot”, a declarat Charalampos Kyriakou pentru digisport.ro.

Era foarte tânăr când l-am antrenat eu, e foarte bun, de tânăr avea talent. A jucat mai mult cu Bogdan Andone. După 2-3 ani s-a impus. Are pasă lungă, e inteligent în joc, cu calitate bună. L-am văzut la naționala Ciprului, de la Apollon nu prea vedem noi meciuri, din campionat. E un transfer bun pentru Dinamo Ioan Andone, în emisiunea Fotbal Club, la Digi Sport

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport