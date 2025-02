Gică Hagi, pedepsit „Regele” dezvăluie: „Am fost suspendat un an

Hagi 60. Cel mai bun fotbalist român din toate timpurile a dezvăluit că la vârsta de 14 ani a fost suspendat un an.

„Regele” a fost pedepsit de conducătorii fotbalului de la acea vreme din cauză că părinții nu i-au dat voie să joace la națională, fiindcă „era prea mic”.

Gheorghe Hagi și-a lansat chiar în ziua în care a împlinit 60 de ani cartea intitulată „Drumul meu”.

Gheorghe Hagi, suspendat la 14 ani: „Eram prea mic”

Gheorghe Hagi a făcut o dezvăluire la împlinirea vârstei de 60 de ani.

Liderul Generației de Aur a României a declarat că, la vârsta de 14 ani, tatăl său nu l-a lăsat să participe la o acțiune a naționalei de seniori a României fiindcă era prea mic.

Mai-marii fotbalului au decis atunci suspendarea „Regelui”.

„La 14 ani am fost convocat la naţională. O dată a vorbit tata şi m-au suspendat un an, am stat un an suspendat că n-a vrut să mă lase, eram prea mic”, a declarat Hagi la evenimentul în care și-a lansat cartea „Drumul meu”.

Regele, file de poveste în cartea „Drumul meu”

Hagi a vorbit și despre momentele în care s-a despărțit de naționala României și de Galatasaray, ultima echipă de club din cariera de jucător.

„Există momentul acela când ieşi din scenă, cum am făcut-o şi la naţională într-un moment aşa... Şi la echipa de club, chiar dacă nea Mircea voia să mai rămân, să semnez, am fost decis.

Era clar că luasem o decizie pentru familia mea şi pentru momentul care a fost, trebuia să las loc celorlalți.

Viaţa mea trebuia să rămână în fotbal, de aceea am zis că 50 de ani din viaţa mea au fost numai la fotbal, mă identific cu el. Sunt şi vorbesc totdeauna numai în jurul fotbalului, ca fost jucător sau în cea de-a doua etapă, cea de a construi ceva, de a face ceva pentru copii.

Gândul meu a fost să fac o academie, pentru că fotbalul îmi dăduse totul, mă făcuse din copil de la Săcele un nume mare, european”, a mai spus Hagi.