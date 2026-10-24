Infantino a vorbit despre demisie  Șeful FIFA, după ce zeci de federații i-au cerut să plece: „Dacă vorbim despre democrație...”  +7 foto
Gianni Infantino. Foto: Imago
Campionate

Infantino a vorbit despre demisie Șeful FIFA, după ce zeci de federații i-au cerut să plece: „Dacă vorbim despre democrație...”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 21:27
alt-text Actualizat: 24.10.2026, ora 21:27
  • Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA, a respins ideea unei demisii.
  • Reacția vine după controversele provocate de proiectul de privatizare a Cupei Mondiale, la care forul mondial a renunțat în urmă cu trei luni.
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Oficialul susține că beneficiază în continuare de sprijinul majorității federațiilor membre și își dorește un nou mandat.

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Gianni Infantino, întrebat dacă s-a gândit să demisioneze: „Trebuie să respectăm opiniile majorității”

Întrebat dacă s-a gândit să renunțe la funcție în urma criticilor primite. Președintele FIFA a râs înainte să răspundă și a invocat susținerea de care se bucură în fotbalul mondial.

„Am fost ales de 211 federații membre din întreaga lume. Cred că este important ca într-o organizație precum FIFA să poată exista opinii diferite, puncte de vedere diferite.

Dar, dacă vorbim serios despre democrație, despre procesul democratic, despre faptul că toată lumea are același drept de vot și aceeași voce, indiferent de locul din lume, și dacă într-adevăr credem că fotbalul aparține tuturor, atunci trebuie să respectăm și opiniile unei majorități covârșitoare.

Tocmai m-am întors de la Tokyo, unde Confederația Asiatică de Fotbal și-a exprimat sprijinul deplin pentru mine.

Am fost și în Capul Verde, unde toate țările africane și-au anunțat susținerea. Discut cu federațiile din întreaga lume”, a declarat Infantino conform reuters.com.

2016
este anul în care Infantino a preluat conducerea FIFA. Acesta intenționează să candideze pentru al patrulea mandat, care s-ar încheia în 2031

Infantino a recâștigat sprijinul Asiei

Vineri, 23 octombrie, la Tokyo, șeicul Salman bin Ibrahim Al Khalifa, președintele Confederației Asiatice de Fotbal (AFC), a anunțat că îl susține pe Gianni Infantino pentru un nou mandat la conducerea FIFA.

Este o schimbare de poziție, după ce, în august, AFC criticase proiectul FIFA Forward Enterprise, alături de UEFA și CONCACAF.

Proiectul prevedea atragerea unor investitori privați într-o nouă companie care urma să gestioneze drepturile comerciale ale unor competiții FIFA, inclusiv ale Campionatului Mondial.

FOTO. Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026

Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago
Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago

Galerie foto (7 imagini)

Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago
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Infantino a renunțat la inițiativă și, pe 15 octombrie, în cadrul unei ședințe a Consiliului FIFA de la Zurich, și-a cerut scuze pentru greșelile făcute în procesul de comunicare și consultare.

Este în regulă să nu fim de acord, dar apoi trebuie să putem merge mai departe. Nu este întotdeauna ușor să aduci pe toată lumea la un numitor comun, dar trebuie să respecăm toate punctele de vedere. Iar eu le respect. În cele din urmă, federațiile membre FIFA vor decide pe cine își doresc în funcția de președinte și cum vor să fie condusă FIFA Gianni Infantino, președintele FIFA

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FIFA demisie gianni infantino
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