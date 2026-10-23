Șeicul Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, președintele Confederației Asiatice de Fotbal (AFC), a anunțat vineri că organizația pe care o conduce va susține candidatura lui Gianni Infantino la alegerile pentru funcția de președinte al FIFA.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

AFC a făcut parte din grupul de confederații care s-au opus planului eșuat al lui Infantino de a vinde drepturile comerciale asupra turneelor FIFA, inclusiv Cupa Mondială, către investitori privați.

AFC îl susține pe Gianni Infantino

Salman s-a alăturat președinților UEFA și CONCACAF pentru a redacta o scrisoare deschisă în care au calificat planul „FIFA Forward Enterprise”, elaborat de Infantino, drept o „încălcare fundamentală a încrederii”.

Ulterior, Infantino și-a cerut scuze pentru greșelile „legate de procesul de comunicare și consultare” privind planul de privatizare.

În discursul de deschidere a congresului extraordinar al AFC de la Tokyo, Salman a declarat că organizația pe care o conduce îl susține pe Infantino.

„Ne reafirmăm, desigur, angajamentul deplin de a vă susține pe dumneavoastră și conducerea dumneavoastră în demersul de a obține un nou mandat în funcția de președinte al FIFA”, i-a transmis șeful AFC elvețianului, care a fost prezent la eveniment, scrie Reuters.

Infantino va încerca să obțină cel de-al patrulea mandat la șefia FIFA la alegerile din martie 2027. Candidații potențiali trebuie să-și depună candidaturile până pe 18 noiembrie.

Șeful AFC: „Am avut neînțelegeri, dar trebuie să mergem mai departe”

Salman a subliniat că, deși nu a fost pe aceeași lungime de undă cu șeful FIFA în anumite chestiuni, crede că este important ca toată lumea să privească spre viitor.

„Vreau să fiu clar: da, am avut câteva neînțelegeri despre care am discutat în trecut, dar să nu creăm o legătură între cele două lucruri.

Ne-am întâlnit la Zurich zilele trecute și ai demonstrat clar că există o înțelegere reală între noi.

Trebuie să mergem mai departe. Și credem că fotbalul este cel mai puternic atunci când lucrăm împreună, având o viziune comună și un scop comun.

Ca o mare familie asiatică, suntem gata să mergem mai departe, uniți în sprijinul tău, Gianni. Vreau doar să clarific acest lucru astăzi”, a spus șeicul Salman, care candidează la rândul său pentru un al patrulea mandat anul viitor.

Infantino i-a acordat, la rândul său, sprijinul șeicului Salman în discursul său adresat delegaților.

„Ai făcut o treabă fantastică la AFC în ultimii 13 ani, dragul meu Salman. Te vei descurca la fel de fantastic și în următorii câți ani vei dori. Și întotdeauna, întotdeauna cu sprijinul meu deplin, cu parteneriatul FIFA, pentru că am văzut ce am realizat în ultimii ani”, a spus șeful FIFA.

Întrebat ulterior despre comentariile lui Salman, Infantino a declarat: „Mă bucur foarte mult că am sprijinul AFC”.

UEFA cere răspunsuri din partea FIFA privind planul eșuat al lui Gianni Infantino

Infantino se bucură și de susținerea Confederației Africane de Fotbal, însă continuă să se confrunte cu opoziție dură din partea forului de conducere al fotbalului european.

Zilele trecute, UEFA a trimis o scrisoare către FIFA solicitând răspunsuri cu privire la președinția sa, inclusiv întrebări referitoare la proiectul FFE și la Premiul FIFA pentru Pace.

UEFA a transmis către FIFA o listă care conține 42 de întrebări detaliate și a solicitat răspunsuri până la 2 noiembrie privind planul lui Gianni Infantino de a ceda participații la Cupa Mondială unor investitori privați.

Președintele FIFA nu a prezentat, până acum, niciun document referitor la planul său de 4,2 miliarde de dolari, pe care l-a abandonat din cauza valului de critici pe care l-a primit.

Printre întrebările adresate de UEFA se numără și cele referitoare la salariul lui Infantino, plățile efectuate către cântărețul Marc Anthony, modul cum a gestionat scandalul de la CM 2026 în care a fost implicat jucătorul Folarin Balogun sau relațiile de afaceri pe care le are cu președintele american Donald Trump .

UEFA a solicitat instanțelor federale din SUA să emită citații prin care FIFA să fie obligată să prezinte documente și să furnizeze mărturii despre planul eșuat al lui Infantino.

Avocații FIFA au susținut ulterior că forul european îl hărțuiește pe Infantino, conform aljazeera.com.

În scrisoarea semnată de Theodore Theodoridis, secretarul general al UEFA, se preciza faptul că explicațiile oferite de Gianni Infantino după acest scandal nu au oferit răspunsurile dorite de forul european.

„Aceste explicații nu au reușit nici măcar să răspundă în mod satisfăcător unei serii de întrebări fundamentale ridicate de membrii Consiliului. Altele au rămas fără răspuns, iar informațiile și documentele solicitate nu au fost furnizate.

Renunțarea la FIFA Forward Enterprise, recunoașterea greșelilor și anunțarea unor «posibile reforme în materie de guvernanță» nu explică modul în care au fost luate deciziile respective și nici de ce Consiliul FIFA nu a fost implicat la momentul potrivit”, se arată în scrisoarea oficială, conform sursei citate.

UEFA așteaptă răspunsuri din partea FIFA până pe 2 noiembrie, cu 16 zile înainte de termenul-limită pentru depunerea candidaturilor la președinția FIFA, alegeri programate pe 18 martie 2027.

„Aceste întrebări necesită răspunsuri acum. Ele nu pot fi amânate până la următoarea ședință a Consiliului FIFA (n.r. - de pe 16 decembrie, la Doha), iar eventualele reforme viitoare în materie de guvernanță nu pot înlocui examinarea atentă a deciziilor deja luate și asumarea răspunderii pentru acestea”, se mai arată în scrisoare.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport