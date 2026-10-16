„Nu-l prea mai văd din iarnă” Atacantul care ia în calcul despărțirea de U Craiova: „Nu e mulțumit de asta”

Gică Craioveanu (58 de ani) a dezvăluit că Steven Nsimba (30 de ani), atacantul Universității Craiova, și-ar dori să plece de la gruparea din Bănie.

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Atacantul francez a fost dorit de FCSB în această perioadă, dar mutarea nu s-a concretizat.

Nsimba ar fi avut o ofertă și din China, pe care a refuzat-o, iar acum și-ar dori să părăsească echipa antrenată de Filipe Coelho.

Gică Craioveanu, despre Nsimba: „Știam că vrea să plece”

Gică Craioveanu a anunțat că Steven Nsimba și-ar dori să plece de la U Craiova, fiind nemulțumit de statutul de rezervă.

„Știam că nu joacă «Bestia» și știam că vrea să plece. Nu e mulțumit de statutul lui de rezervă.

Nu-l prea mai văd din iarnă [la Craiova], sincer. Îi văd atitudinea, nu mai are acea foame de trofee și să demonstreze că-i cel mai bun”, a declarat Gică Craioveanu, conform digisport.ro.

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În acest sezon, Nsimba a jucat 18 meciuri pentru campioana României în toate competițiile, reușind să marcheze 8 goluri.

Cu toate acestea, atacantul a început majoritatea partidelor din postura de rezervă și a intrat pe parcurs, iar acest lucru pare că îl nemulțumește.

Steven Nsimba a fost integralist în doar două partide de campionat în această stagiune, cu Dinamo (1-5, etapa 2) și FC Voluntari (3-1, etapa 6). Nu a fost utilizat în meciurile cu U Cluj (4-0, etapa 8) și FCSB (5-0, etapa 10).

Francezul a ratat inclusiv duelul cu Getafe (1-1) de joi, de la debutul Craiovei în faza principală din Conference League.

Steven Nsimba a ajuns la U Craiova în vara anului trecut de la gruparea franceză Aubagne Air Bel. A jucat până acum 64 de meciuri pentru olteni, în care a înscris 21 de goluri și a oferit 7 pase decisive.

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