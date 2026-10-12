„A refuzat un milion de euro” Noi dezvăluiri despre jucătorul dorit de FCSB: „Nu e ușor de influențat” +9 foto
Steven Nsimba
Superliga

„A refuzat un milion de euro” Noi dezvăluiri despre jucătorul dorit de FCSB: „Nu e ușor de influențat”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.10.2026, ora 14:31
alt-text Actualizat: 12.10.2026, ora 14:31
  • Mihăiță Pleșan (44 de ani) a venit cu noi detalii despre situația lui Steven Nsimba (30 de ani), una dintre țintele pe care Gigi Becali și le-a propus pentru pauza de iarnă.
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GOLAZO.ro a dezvăluit, la finalul lunii trecute, că patronul de la FCSB i-a propus lui Mihai Rotaru un schimb care îi viza pe Steven Nsimba și Aymen Boutoutaou, oltenii urmând să încaseze și 800.000 de euro.

Ulterior, Becali nu a primit niciun răspuns din partea fotbalistului, care ar fi susținut că nu-și dorește să evolueze la un club unde patronul intervine asupra echipei.

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Mihăiță Pleșan: „Eu puteam să-i aduc o ofertă cu un salariu de un milion de euro și nu a fost interesat”

Acum, impresarul lui Nsimba susține că acesta a primit inclusiv o ofertă de un milion de euro din afara țării, pe care a și refuzat-o.

„Craiova are trei atacanți apropiați ca valoare. Nu este ușor pentru niciun antrenor să aleagă. Poate l-au afectat toate discuțiile astea care au fost (n.r. - despre Nsimba). El este un tip care nu este ușor de influențat. A avut oferte și în trecut, dar nu a vrut să plece.

Oferte pe bani mult mai mulți. Și eu l-am întrebat în vară dacă ar pleca pentru un salariu de un milion de euro și mi-a zis că nu vrea să plece”, a declarat Mihăiță Pleșan, potrivit fanatik.ro.

Oferta amintită de Pleșan ar fi venit din China.

Impresarul e de părere că atacantul ar putea fi afectat, mai degrabă, de numărul mic de minute bifate, nu de faptul că s-ar gândi la o plecare.

„Cred că asta îl afectează mai mult (n.r. - faptul că nu mai este titular). Eu puteam să-i aduc o ofertă cu un salariu de un milion de euro și nu a fost interesat.

Nu era din zona arabă. A zis că nu vrea să plece în țara respectivă. Altfel, nu este interesat neapărat de partea financiară”, a mai transmis Pleșan.

Nsimba a marcat 7 goluri în cele 17 meciuri disputate în acest sezon pentru Craiova, în toate competițiile.

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