„Va face o nedreptate” De ce a fost criticată în Parlament legea indemnizațiilor pentru Steaua ’86 +44 foto
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„Va face o nedreptate” De ce a fost criticată în Parlament legea indemnizațiilor pentru Steaua ’86

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 16.10.2026, ora 09:25
alt-text Actualizat: 16.10.2026, ora 10:16
  • Camera Deputaților a adoptat, miercuri, 14 octombrie, proiectul care le permite câștigătorilor Cupei Campionilor Europeni din 1986 să primească indemnizații de merit.
  • În dezbaterile din Parlament, Victoria-Violeta Alexandru a avertizat că nominalizarea beneficiarilor în lege îi poate dezavantaja pe alți sportivi, iar includerea politicienilor în comisia care acordă indemnizațiile ridică probleme.
  • Inițiatorul Ciprian Paraschiv a invocat situația financiară a foștilor steliști și cazul lui Emeric Ienei, care a primit indemnizația abia după moartea lui Helmut Duckadam.
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Camera Deputaților a adoptat pe 14 octombrie proiectul de lege care le va permite câștigătorilor Cupei Campionilor Europeni în 1986 să primească indemnizații de merit în valoare de 6.240 de lei lunar.

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Dezbateri aprinse în Parlament pe legea indemnizațiilor de merit pentru Steaua ’86

În dezbaterile consemnate în Monitorul Oficial, deputații au susținut că foștii fotbaliști merită o reparație pentru performanța de la Sevilla, dar au existat și critici privind nominalizarea unor persoane direct în lege și criteriile după care vor fi acordate indemnizațiile.

Una dintre principalele obiecții a venit din partea deputatei Victoria-Violeta Alexandru. Fostul ministru al Muncii a spus că performanța Stelei din 1986 merită respect, însă includerea unor nume într-un act normativ ar putea crea un tratament inechitabil pentru sportivii care încearcă să obțină rezultate comparabile.

„Eu știu că în comisie s-a spus că nu mai egalăm această
performanță. Dați-mi voie să sper că o vom egala și poate o vom și depăși, iar această generație de eroi din lumea fotbalului de care discutăm se va bucura să vadă că cineva îi va duce misiunea mai departe.

Am nevoie să sper acest lucru. Prin urmare, menționarea în cadrul unei legi, cu nume și prenume, a unor persoane va face o nedreptate pentru cei care luptă astăzi să atingă, să egaleze și poate chiar să depășească această performanță”, a declarat deputata.

Alexandru a susținut că legea ar trebui să stabilească reguli generale, iar instituțiile responsabile de sport să decidă cine îndeplinește condițiile pentru acordarea indemnizațiilor.

„Avem loc unde să facem politică, nu în materia aceasta de împărțire și de acordare de bani”

Deputata a criticat și includerea președinților comisiilor pentru sport din Senat și Camera Deputaților în comisia națională care se ocupă de indemnizațiile de merit.

„Avem loc unde să facem politică, dacă mă întrebați pe mine, nu în materia aceasta de împărțire și de acordare de bani pentru sportivii noștri. Și, de altfel, pentru niciun domeniu, din punctul meu de vedere.

Înțelegem simbolistica acestui proiect de lege, dar datoria mea, ca om care vrea binele acestei țări și vrea să facem lucrurile în mod corect, în mod corect și respectuos față de toate categoriile…, am simțit nevoia să iau cuvântul și să vă spun exact cum văd lucrurile”, a afirmat Victoria-Violeta Alexandru.

Galerie foto (44 imagini)

Steaua 86 a sarbatorit aniversarea de 40 de ani in Ghencea FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg Steaua 86 a sarbatorit aniversarea de 40 de ani in Ghencea FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg Steaua 86 a sarbatorit aniversarea de 40 de ani in Ghencea FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpeg Steaua 86 a sarbatorit aniversarea de 40 de ani in Ghencea FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg Steaua 86 a sarbatorit aniversarea de 40 de ani in Ghencea FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
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„Criteriile trebuie să fie clare și echitabile”

De asemenea, deputatul Gheorghe Vela a susținut proiectul, dar a cerut criterii obiective și nediscriminatorii pentru toți sportivii.

Fostul ministru de Interne a ridicat problema modului în care vor fi tratate alte performanțe sportive și a cerut ca impactul bugetar al măsurii să fie justificat.

„Performanța sportivă de excepție merită respect și
recunoaștere. Câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986 de către Steaua București face parte din istoria sportului românesc și are o valoare simbolică incontestabilă.

Dar, atunci când recunoașterea devine drept legal la o
indemnizație publică, criteriile trebuie să fie clare și echitabile pentru toți sportivii și pentru toate domeniile sportului.

Trebuie să putem explica românilor de ce o performanță sportivă intră în lege și cum sunt tratate alte performanțe sportive obținute de către alți sportivi. Acesta este echilibrul dintre memoria sportivă și egalitatea juridică.

Adică recunoașterea performanței poate fi reglementată, dar criteriile trebuie să fie general obiective și nediscriminatorii, iar impactul bugetar trebuie fundamentat”, a precizat Gheorghe Vela.

„Dumnezeu să ne ierte și pe noi!”

Inițiatorul proiectului, deputatul Ciprian Paraschiv, a apărat măsura ca pe o reparație morală pentru fotbaliștii și antrenorii care au câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.

„După 40 de ani, avem șansa să facem dreptate. O să
spuneți că-i târziu. Dar niciodată nu-i prea târziu să facem
ceea ce trebuie.

Steaua ’86 ne arăta că se poate, când toată lumea credea
că nu se poate. Oriunde și împotriva oricui, la cel mai înalt
nivel, o echipă venită din comunism, cu jucători 100%
români, a demonstrat că românii pot fi cei mai buni”, a spus Paraschiv.

Fostul fotbalist și manager la FRF a continuat: „I-am pierdut dureros de repede pe unii dintre eroii Stelei ’86: Helmut Duckadam, Bărbulescu, Lucian Bălan, Emeric Ienei. Dumnezeu să-i ierte! Și Dumnezeu să ne ierte și pe noi, stimați colegi!”.

„Cutremurătoare absurditate: Ienei a primit indemnizație de merit după ce a murit Helmut Duckadam”

Ciprian Paraschiv a invocat situația unor foști componenți ai echipei și a amintit că antrenorul Emeric Ienei a primit indemnizația de merit abia după moartea lui Helmut Duckadam.

„Nu știu câți dintre dumneavoastră știți, dar Emeric Ienei a trebuit să aștepte ani de zile până a prins loc pe listă ca să primească indemnizație de merit.

Și a primit acea indemnizație de merit abia după ce a murit Helmut Duckadam. Vă dați seama ce cutremurătoare absurditate?! A trebuit să moară «Eroul de la Sevilla» pentru ca antrenorul de la Sevilla să primească indemnizație de merit.

Bine, n-a primit-o decât vreo nouă luni, pentru că apoi a murit și el și apoi a fost dată în altă parte”, a afirmat inițiatorul.

„Lucian Bălan trăia la limita subzistenței”

Paraschiv a vorbit și despre dificultățile financiare cu care s-au confruntat unii dintre foștii sportivi la vârste înaintate.

„Am să zic și niște lucruri care, poate, nu sunt foarte
plăcute și îmi cer scuze către familiile jucătorilor și către
jucători.

Lucian Bălan, jucător de bază la Steaua ’86, nu a murit,
nu s-a sinucis din cauză că o ducea foarte bine financiar. Ba, din contră, trăia la limita subzistenței”.

Tudorel Stoica are pensie 2.100 de lei

Ințiatorul proiectului de lege a mai dezvăluit: „Tudorel Stoica, căpitanul Stelei din acea perioadă… și să
nu uităm că Steaua a mai jucat o finală de Cupa Campionilor Europeni, a câștigat Supercupa Europei, a jucat finală de Cupă Intercontinentală.

Tudorel Stoica, care are 72 de ani astăzi, are o pensie de maior în rezervă de 2.100 de lei.

Hai să fim realiști! Eu unul n-aș putea să trăiesc pe lună
cu 2.100 de lei, mai ales că bătrânețile unui sportiv sunt mult mai grele decât bătrânețile unui om normal: operațiile, tijele prin organism. Credeți-mă, cu pumnul de medicamente ne tratăm.

Trebuie să avem în vedere că sunt, practic, bunicii noștri,
au peste 70 de ani, chiar peste 80 – nea Puiu Iordănescu,
77 de ani”.

În final, raportul comun al comisiilor pentru muncă, cultură și tineret și sport a fost favorabil, fără amendamente.

Indemnizații pentru 13 membri ai Stelei ’86

De indemnizații ar urma să beneficieze 13 steliști, jucători și membri ai staffului din 1986.

Inclusiv preparatorul fizic sensei Marinescu (80 de ani) și antrenorul de portarii Vasile Iordache, supranumit „Eroul de pe Wembley”.

Lor li se vor adăuga toți cei care au mai luat Cupe ale Campionilor Europeni la alte sporturi de echipă, conform unui amendament de ultimă oră introdus în proiect.

Inițiativa a primit 253 de voturi favorabile, din tot atâția parlamentari prezenți în Camera Deputaților, for decizional. Anterior, pe 16 septembrie, propunerea legislativă fusese adoptată și de Senat.

Pasul final este trimiterea proiectului la promulgare, către președintele României, Nicușor Dan.

Galerie foto (8 imagini)

Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago
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