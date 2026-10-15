U CRAIOVA - GETAFE 1-1. Gică Craioveanu (58 de ani) a vorbit despre scenografia pe care fanii olteni i-au dedicat-o înainte de startul partidei.

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Simbolul oltenilor a fost imortalizat în tricoul alb-albastru în timp ce sărută emblema. Ultrașii au aprins apoi torțe și au afișat un citat din „Grande”: „Eu iubesc această echipă...”.

U CRAIOVA - GETAFE 1-1 . Gică Craioveanu: „ N-am cuvinte”

„O scenografie memorabilă. Le mulțumesc din suflet celor de la Peluza Nord, tuturor care au fost implicați. O să-mi aduc aminte de asta toată viața. N-am cuvinte. Au trecut atâția ani și e plăcut că încă își aduc aminte de mine.

Nu știam că au pregătit așa ceva, nu știam nimic. Chiar mă miram că a insistat foarte tare Ovidiu Costeșin să nu lipsesc de la meci.

Președintele lui Getafe a rămas impresionat de atmosferă. Am vorbit și la vestiare. Mi-a zis că echipa arată bine și că nu se aștepta. Credea că fotbalul românesc era mai modest”, a declarat Gică Craioveanu la Digi Sport.

Programul Universității Craiova în Conference League:

U Craiova - Getafe 1-1

22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter Club d'Escaldes - U Craiova

Inter Club d'Escaldes - U Craiova 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia

U Craiova - KF Egnatia 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova

Brighton & Hove Albion - U Craiova 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Primele opt formații din grupa XXL din Conference League se vor califica direct în optimi. Echipele clasate pe locurile 9-24 vor evolua în „șaisprezecimi”, în timp ce formațiile de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate.

Ce urmează după faza principală din Conference League:

15 ianuarie: tragerea la sorți pentru „șaisprezecimi”

18-25 februarie: „șaisprezecimi”

26 februarie: tragerea la sorți a tabloului

11-18 martie: optimi de finală

8-15 aprilie: sferturi de finală

29 aprilie - 6 mai: semifinale

2 iunie: finala (Istanbul)

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