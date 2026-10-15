„Mașina e daună totală” MM Stoica, implicat într-un accident rutier: „O intersecție ciudată”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a fost implicat într-un accident rutier.

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Incidentul s-a produs pe Bulevardul Octavian Goga din Capitală. Autotorismul în care se afla oficialul roș-albaștrilor a fost tamponat serios, informează prosport.ro.

Mihai Stoica, implicat întru-un accident rutier: „Sunt nevinovat 100%”

MM Stoica a scăpat nevătămat și susține că nu este responsabil pentru cele întâmplate.

„Sunt bine. A intrat o persoană în mine. E o intersecție mai ciudată acolo. Mașina e daună totală. Sunt nevinovat 100%”, a declarat președintele CA de la FCSB pentru sursa citată.

De-a lungul timpului, Mihai Stoica s-a mai confruntat cu astfel de incidente, iar unul petrecut în timp ce era președinte la Oțelul (1992–2002) i-a pus viața în pericol.

Mihai Stoica: „Am sărit în dreapta și volanul a intrat în spătarul scaunului”

„Am intrat cu mașina în copac, era singurul pe vreo 150 de metri. Mă întorceam de la București și am prins polei. Conduceam furibund o Dacia 1310 și am ales copacul… Nu puteam opri altfel și am ales copacul.

Putea să fie rău, dar m-am aruncat în dreapta. Am zis, aoleu! Am sărit în dreapta și volanul a intrat în spătarul scaunului. Am ieșit pe geam apoi. Înainte de impact m-am aruncat în dreapta, asta am simțit să fac.

Nu că am călcat frâna, am împletit-o cu ambreiajul! Eram președinte la Oțelul atunci, aveam în jur de 30 de ani. A fost puțin cam complicat…”, povestea MM Stoica în luna octombrie a anului trecut, citat de fanatik.ro.

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