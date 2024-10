Gheorghe Hagi a prefațat duelul cu Universitatea Craiova de mâine, din runda #14 a Ligii 1.

Tehnicianul a anunțat mai multe probleme de lot la Farul.

Farul Constanța o întâlnește luni pe teren propriu, pe Universitatea Craiova, în ultimul meci al etapei cu numărul 14 din Liga 1.

Gică Hagi anunță mobilizarea la Farul

După criza de rezultate a constănțenilor, care vin după eșecul categoric, scor 0-5 cu Rapid, din runda trecută, Hagi anunță ca jucătorii sunt pregătiți să obțină din nou victorii în Liga 1.

„Suntem conștienți că nu suntem într-un moment foarte bun, de asta trebuie să fim mult mai conectați, mult mai atenți la tot ce facem pentru că avem nevoie să vină victoriile. Nimic nu este simplu în fotbal, sunt și momente din astea.

Am vorbit cu băieții, am discutat, credem că am făcut o treabă bună săptămâna asta și trebuie să schimbăm lucrurile, să încercăm să câștigăm.

Sunt puncte în joc, campionatul este lung, drumul este lung, dar trebuie să fim mult mai eficienți, pragmatici, atenți la tot, atât ofensiv cât și defensiv.

Întâlnim o echipă foarte talentată, foarte bună, cu un lot foarte bun, care știe fotbal. Sperăm ca noi să jucăm foarte bine, să-i desfacem, să plimbăm mingea, defensiv să stăm foarte bine în teren, pentru că este o echipă foarte tehnică și destul de verticală. Trebuie să avem grijă la aspectul ăsta.

Trebuie să forțăm, trebuie schimbate multe lucruri pentru a veni victoria. Fiecare să dea tot ce are mai bun, cu încredere, convingere și curaj. Lotul de acum a făcut destul de multe performanțe și cred că putem reuși în continuare. ”

Farul, multe absențe importante înaintea meciului cu Craiova

„Din păcate, față de meciul cu Rapid, în afară de Larie și Cojocaru, l-am pierdut și pe Țîru, iar Dănuleasă e suspendat. Țîru, Ciobanu, mai sunt și alte probleme, dar sperăm ca la ora meciului să fie bine. Și Nedelcu, da.

La Nedelcu este o accidentare gravă, va sta minimum 3-4 luni din ce informații am primit. Are ceva la genunchi, l-am pierdut și pe el. Țîru are o contuzie puternică, mai durează 4-5 zile până își va reveni”.

În schimb, „Riva (n.r. Rivaldinho) și Iancu au revenit, Riva cu antrenamente în plus”.

Farul Constanța - Universitatea Craiova se joacă luni, de la ora 21:00. Partida poate fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1.