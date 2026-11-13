„O să vedeți surprize” Selecționerul  Gică Hagi, înaintea meciului cu Polonia: „Vor fi schimbări. Trebuie!”

Gheorghe Hagi (61 de ani) a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Polonia din Liga Națiunilor. A fost prezent și mijlocașul Vlad Dragomir (27 de ani).

România - Polonia se joacă sâmbătă, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Naționala României se pregătește de ultimele două meciuri din acest an, cu Polonia pe Arena Națională, sâmbătă, și cu Bosnia la Zenica, marți, 17 noiembrie.

Gică Hagi, conferință de presă înaintea meciului cu Polonia

Selecționerul a prefațat partida de pe Arena Națională, unde „tricolorii” vor încerca să obțină primele puncte din actuala ediție a Ligii Națiunilor.

La această acțiune, Hagi nu se poate baza pe nume importante precum Ionuț Radu (rămas la club pentru un tratament), Nicușor Stanciu și Valentin Mihăilă (accidentați) și Răzvan Marin (suspendat).

Cele mai importante declarații

Gică Hagi:

„Am avut aproape o săptămână la dispoziție, ne-am antrenat foarte bine, suntem într-o perioadă în care ne-am cunoscut mult mai bine unul pe altul. Sunt optimist că vom face un meci bun, contra unui adversar foarte iute, care știe fotbal”.

„I-am văzut bine pe băieți optimiști, încrezători, ceea ce e foarte bine, pentru că suntem la echipa națională, chiar dacă nu ne cade bine ceea ce a fost în trecut. Căutăm succesul, îl vrem și trebuie să lucrăm pentru că numai așa vin rezultatele”.

„Trebuie să nu luăm goluri și marcăm, atât. În rest sunt doar scenarii. O echipă puternică mental, tehnic, tactic, fizic, de asta avem nevoie. Trebuie să reacționezi, nu contează dacă iei un gol, trebuie să revii, să joci 90 de minute. Nu contează dacă adversarul te conduce, important e să revii, să te impui, să joci fotbalul tău”.

Trebuie să reacționezi, nu contează dacă iei un gol, trebuie să revii, să joci 90 de minute. Nu contează dacă adversarul te conduce, important e să revii, să te impui, să joci fotbalul tău”. „Știți că mie-mi place să avem inițiativă, să avem posesie, să controlăm ritmul jocului. Nivelul e foarte ridicat și trebuie să te ridici la standardele impuse”.

„O să vedeți surprize. Se știu jucătorii care lipsesc și nu vor fi în primul 11. Restul vom vedea, avem două meciuri, unii vor juca în acest meci, apoi vom vedea starea fiecăruia, suntem pregătiți și sperăm să face două meciuri bune. Ce pot să zic e că în atac o să vedeți schimbări. Trei minimum, pentru ca jucătorii nu sunt la forma maximă, n-au jocuri foarte multe, iar acolo vom începe cu schimbări. Cei din față vor împărți minutele”

Se știu jucătorii care lipsesc și nu vor fi în primul 11. Restul vom vedea, avem două meciuri, unii vor juca în acest meci, apoi vom vedea starea fiecăruia, suntem pregătiți și sperăm să face două meciuri bune. pentru ca jucătorii nu sunt la forma maximă, n-au jocuri foarte multe, iar acolo vom începe cu schimbări. „Nu mă tem nici de planul fizic, nici de planul psihic. Jucăm acasă, trebuie să avem curaj, trebuie să facem suporterii fericiți. Cu gândul ăsta trebuie să intrăm pe teren. Chiar dacă am trecut printr-o perioada grea și am luat goluri foarte multe, trebuie să facem lucrurile cât mai bine”

„Ce să-mi reproșez? Mâine am meci și tu-mi spui ce-mi reproșez? Am pierdut 4 din 4 și am vorbit deja despre asta. Acum trebuie să vorbim de meciul cu Polonia și să facem lucrurile bine”.

„Polonia, Suedia și Bosnia sunt echipe foarte bune, trebuie să fii competitiv. Noi trebuie să creștem foarte mult, să facem ambele faze foarte bine, să fim reactivi. Pentru că în fotbalul modern acestea sunt cerințele. Și trebui să fii puternic și fizic, iar în funcție de asta vom vedea ce schimbări facem”.

„Îmi place să câștig. Când nu câștig, e clar că stau în casă (n.r. - a fost întrebat de ce nu a mai ajuns la meciuri de Liga 1) mă gândesc, reflectez, cum să fac mai bine, e o perioadă foarte bună pentru analiză, pentru că numai așa poți progresa”

„Nu avem ce situație să lămurim (n.r. - cu Stanciu, care a venit în vizită la Mogoșoaia), era un lucru cert, în care jucătorul trebuie să vină să zică ce probleme are. Nu Federația reglează problemele, ci jucătorul. El trebuie să iasă să zică ce probleme are. Pentru că restul se poate interpreta, de-asta ei trebuie să iasă să explice”

El trebuie să iasă să zică ce probleme are. Pentru că restul se poate interpreta, de-asta ei trebuie să iasă să explice” „ Cu Radu nu am vorbit. Am comunicat pe aspectul ăla, știți și dumneavoastră. E un lucru cert. Ionuț a venit la ultimele meciuri, știam de problema pe care o are, nu e un lucru nou, a luat decizia de a se reface în perioada asta. E decizia lui și a clubului”

Am comunicat pe aspectul ăla, știți și dumneavoastră. E un lucru cert. Ionuț a venit la ultimele meciuri, știam de problema pe care o are, nu e un lucru nou, a luat decizia de a se reface în perioada asta. E decizia lui și a clubului” „Nu o să plâng niciodată după niciun jucător. Echipa națională este mai mare decât orice jucător. Am jucat și eu la Barcelona și la Real Madrid. Știți ce motto are Madrid? «Niciun jucător nu e mai bun decât noi toți»”.

Am jucat și eu la Barcelona și la Real Madrid. Știți ce motto are Madrid? «Niciun jucător nu e mai bun decât noi toți»”. „Am vorbit cu ei (n.r. - Ianis Hagi și Man), sunt jucători care au o experiență foarte mare, știu să gestioneze momentele, știu să dea ce au mai bun, atât cât pot. Nu sunt jucătorii mei, sunt ai echipei naționale, o să încercăm să-i folosim în ambele meciuri și să fie un randament bun din partea lor”

„Eu nu am venit la conferință să comentez opiniile celorlați (n.r. - despre Edi Iordănescu, care a zis că Ianis a luat decizii greșite în carieră), el ia deciziile singur, el și le gestionează, chiar dacă au fost bune sau mai puțin bune. Eu știu că atunci când a venit la națională, a ajutat echipa și a fost unul dintre protagoniștii care au dus România la Euro. A fost decisiv în acel grup”

„Cunosc situația lui, care nu e una bună. Și eu am avut situații în care nu am jucat. Dacă ești puternic, trebuie să treci peste asta. Și ditamai Hagi, care stă în fața dumneavoastră, ăla bătrân, a ajuns de la Real Madrid în Divizia B, cu unul dintre cei mai mari antrenori români (n.r. - Mircea Lucescu, la Brescia). De la Real Madrid, într-un an, am ajuns în B. Și apoi am ajuns la Barcelona. În fotbal orice e posibil”

(n.r. - Mircea Lucescu, la Brescia). De la Real Madrid, într-un an, am ajuns în B. Și apoi am ajuns la Barcelona. În fotbal orice e posibil” „Trebuie să ai onoare, să iubești echipa națională, să dai totul, iar apoi este responsabilitatea antrenorului”

„România trebuie să facă pași spre o viziune în care trebuie să ajungă să fie competitivă la nivel european și mondial. Așa cum a fost înainte. Eu cel puțin asta-mi doresc. De-asta am venit la echipa națională. Vreau să duc echipa la un nivel ridicat, chiar dacă am avut niște înfrângeri, vreau să duc echipa foarte sus. Ce înseamnă foarte sus? O echipă a României cum am fost noi, când am avut 70% posesie cu Anglia, pe Wembley” .

. „Când joci cu echipe bune, trebuie să te aperi foarte, foarte bine. Adică trebuie să faci un fotbal complet”

Vlad Dragomir:

„Având în vedere rezultatele, suntem conștienți și știm că trebuie să ne ridicăm. Fanii au demonstrat de multe ori că sunt lângă noi. Și în momentele bune, dar mai ales în momentele rele. Trebuie să vadă că avem determinare și facem tot posibilul să îi facem fericiți”

Fanii au demonstrat de multe ori că sunt lângă noi. Și în momentele bune, dar mai ales în momentele rele. Trebuie să vadă că avem determinare și facem tot posibilul să îi facem fericiți” „Este mult mai greu după un astfel de rezultat (n.r. - 0-6 cu Polonia) să te ridici. Aici o să depindă de forța grupului și trebuie să fim cât mai uniți, pentru că suntem la echipa națională și trebuie să facem asta”

„Suntem motivați, pentru că trebuie să ne ridicăm, am avut o lună la dispoziție să reflectăm față de tot ce am făcut. Știm cu cine o să jucăm și știm ce ne așteaptă”.

„Nu avem foarte mult timp la națională, toate echipele trec prin asta, trebuie să fim foarte atenți, cât mai deschiși pentru a înțelege tot ce ni se cere”.

Lotul ales de Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0); Rareș ILIE (Mantova, 0/0)

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Suedia - 10p Bosnia - 8p Polonia - 4p România - 0p

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