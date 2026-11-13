„Comparativ cu el, e zero!” Emil Grădinescu, fără menajamente la adresa lui Gigi Becali: „Ăsta e motorul care îl mână”
Emil Grădinescu
Superliga

„Comparativ cu el, e zero!” Emil Grădinescu, fără menajamente la adresa lui Gigi Becali: „Ăsta e motorul care îl mână”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.11.2026, ora 12:18
alt-text Actualizat: 13.11.2026, ora 12:18
  • Emil Grădinescu a vorbit despre situația dificilă de la FCSB, după plecarea lui Mihai Stoica de la club, la capătul a 16 ani de colaborare cu Gigi Becali.
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Comentatorul TV a „taxat” dur modul în care patronul de la FCSB a gestionat situația de la club în ultimul an, motiv pentru care nu este surprins de plecarea lui Mihai Stoica.

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Emil Grădinescu: „Ăsta este motorul care îl mână pe Gigi Becali”

Jurnalistul a comentat situația de la FCSB raportat la modul prin care Gigi Becali a gestionat dialogul cu Gică Craioveanu, din urmă cu câteva zile.

„Nu mă surprinde (n.r. plecarea lui Mihai Stoica), deși ar fi trebuit să mă surprindă, dar nu mă surprinde pentru că am simțit că tot ce se întâmplă de un an încoace, tot ce face Gigi Becali de un an încoace, poate chiar mai mult, este să își impună punctul de vedere în privința jucătorilor, în privința jocului, în privința schimbărilor.

El își întinde sfera de autoritate, treptat, treptat, până când sufocă clubul ăsta.

Bine, câtă vreme a mers, a avut rezultate, Gigi n-a prea avut motive să intre. Adică evenimentele au fost de așa natură încât cheful lui de a se amesteca și de a ieși în față (n.r. - a fost redus)...

Pentru că asta e de fapt, ăsta este motorul care îl mână pe patronul FCSB să iasă. El trebuie să vorbească, trebuie să își impună personalitatea, autoritatea. El este Gigi Becali, a declarat Emil Grădinescu, la Prima Sport.

Cred că MM va fi un activ foarte important pentru orice televiziune, sper să vină la noi Emil Grădinescu, comentator Prima Sport

Emil Grădinescu: „În comparație cu Gică Craioveanu, în materie de fotbal, Gigi Becali este zero”

Jurnalistul a comentat modul în care Gigi Becali a gestionat dialogul cu Gică Craioveanu, din urmă cu câteva zile.

„Iar episodul cu Gică Craioveanu este semnificativ. Deci, Gigi Becali începuse să-și expună una din teoriile sale, mă rog, după părerea mea, fantasmagorice. La un moment dat au pufnit în râs cei din studio când l-au auzit ce spune.

Mă rog, nu mai intru în amănunte, cert este că ceea ce a spus el l-a făcut pe Gică Craioveanu să pufnească în râs. Și de aici încolo a urmat acea criză pe care a făcut-o, dar nu în sens de nebunie.

O criză, pur și simplu, din care Gigi Becali a ieșit ca un personaj care nu suportă absolut nimic împotriva lui, nu suportă nicio părere contrară, inclusiv a râs de Gică Craioveanu și a zis: tu să vorbești când o să ajungă Craiova să joace, eu am jucat și am bătut pe Ajax.

Dacă eram în locul lui Gică Craioveanu, l-aș fi întrebat: «Nu vă supărați, câte assisturi ați dat, câte goluri ați dat în meciurile alea?».

Deci, când tu îl iei pe Gică Craioveanu la mână și îi freci ridichea și îi spui: «Băi, eu sunt ăla, tu cine ești...?», înseamnă că ne-am pierdut cu totul simțului realității.

Gică Craioveanu, băi, e o statuie. În comparație cu Gică Craioveanu, în materie de fotbal, de cunoștințe de fotbal, Gigi Becali este zero”.

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