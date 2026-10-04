Neînțelegeri Hagi - jucători? VIDEO. Nicolae Stanciu a dat detalii din vestiar: „Probabil nu mai eram aici”

Nicolae Stanciu (33 de ani), căpitanul României, a fost întrebat, la conferința de presă, dacă există vreo problemă între jucători și selecționerul Gică Hagi (61 de ani).

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Căpitanul naționalei a comentat informațiile apărute în presă potrivit cărora ar exista anumite neînțelegeri între Gică Hagi și unii dintre jucători, care nu ar înțelege explicațiile selecționerului.

Nicolae Stanciu: „El ne-a explicat din prima zi că ușa e deschisă și putem să-l întrebăm”

„Nu cred că e problema de așa ceva, să nu înțeleagă cineva. El ne-a explicat din prima zi că ușa e deschisă și putem să-l întrebăm.

Pur și simplu, au fost aceste meciuri decise de mici detalii care au făcut diferența. Cum a fost și în Polonia, faza cu eliminarea.

Nu caut alibi, dar mi s-a părut foarte ușor și s-a întâmplat ca scorul să ia proporții. E un moment foarte dificil prin care trebuie să trecem împreună, să reușim să ne antrenăm mai bine și cred că e nevoie de un rezultat pozitiv pentru a ieși din pasa aceasta”, a declarat Nicolae Stanciu.

Nicolae Stanciu: „Dacă nu credeam în ce voia Mister de la noi nu mai eram aici”

Căpitanul „tricolorilor” a fost chestionat și dacă România poate trece la un joc în care să aibă controlul asupra partidei.

„Dacă nu credeam în acest lucru sau în ceea ce voia Mister de la noi probabil nu mai eram aici. Trebuie să credem și să avem încredere în dânsul. Eu zic că putem, dar e nevoie și de puțin timp”, a concluzionat Stanciu.

VIDEO. Declarațiile lui Nicolae Stanciu de la conferința de presă înaintea meciului cu Suedia

Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Suedia 3 7 2. Bosnia 3 5 3. Polonia 3 5 4. România 3 0

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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