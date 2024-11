Mircea Lucescu spune că cele mai bune rezultate ale naționalei României au fost obținute în perioada în care jocul „tricolorilor” se baza pe calitatea paselor.

Selecționerul pune rezultatele slabe din ultimele decenii pe seama stilurilor diferite abordate de-a lungul timpului.

România - Kosovo are loc vineri, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

„Il Luce” a explicat cum s-a transformat naționala României de-a lungul anilor.

Mircea Lucescu: „Echipamentul pe care i l-am dat lui Pele l-am luat din piață”

„Să cunoști istoria e un lucru foarte important. Fotbalul românesc s-a caracterizat în toată perioada de succese prin niște calități, unii dintre cei mai buni pasatori din Europa , eram considerați peste tot unde ne duceam niște jucători cu calități tehnice superioare altora. Vorbesc despre pase.

În 1970, când a fost cel mai greu CM jucat de echipa României, știți ce grupă am avut, n-am avut niciun fel de relații cu străinătatea în acea perioadă. N-aveam informații, condiții de pregătire, echipamente.

Eram în această situație, pe ghete trăgeam linie albă ca să fie Adidas. În 1984 aveam relație cu Adidas, dar numai pentru celelalte sporturi, pentru fotbal nu aveam nimic.

M-am dus la baza lor de lângă Munchen și am luat 15 rânduri de echipament. Alb, roșu, galben. Mingi pentru toate echipele din țară. Am insistat să mărească bugetul pentru sportul românesc, au avut interese, era la Paris turneul final. Erau condiții foarte grele.

Aveam o singură șansă, să folosim calitățile noastre. Jucători tehnici, proveniți de pe maidane, jucam prin parcuri, nu în academii, ăștia eram, strânși, un grup foarte puternic”, a spus Lucescu.

M-am dus înaintea meciului cu Brazilia în piață și am cumpărat echipament. Același echipament pe care l-a purtat și Pele când am schimbat tricoul cu el. Acum e la muzeu la Madrid. Mircea Lucescu, selecționer România

Mircea Lucescu: „Am schimbat jocul și mult timp nu ne-am mai calificat”

„Cea mai bună performanță a fotbalului nostru a fost în '72, când am făcut 1-1 și 2-2 cu Ungaria. Și am pierdut la Belgrad, când am avut ghinionul ca Dembrovschi și Deleanu să se accidenteze la încălzire.

Și, totuși, în condițiile astea, eram a cincea echipă din Europa. Patru erau la turneul final din Belgia și noi eram a cincea.

Din păcate, lumea nu a înțeles care era spiritul acestei echipe și modul în care evolua.

Aveam tot felul de scriitori care se implicau în fotbal și care, din considerent pur stilistice, atacau echipa că joacă tic-toc, tica-taca, temporizează, dar astea erau soluțiile pentru noi.

Nu puteam să intrăm în contacte, uitați-vă la jucători, cum erau ei făcuți și cum eram noi. Noi nu trebuia să le dăm mingea. Ăsta a fost fotbalul românesc.

În '72, la presiunea făcute, l-au schimbat pe nea Angelo (n.r. - Niculescu), care era adeptul acestui tip de joc și am început să schimbăm jocul cu Piști Kovacs. Jucam direct, vertical, a venit o perioadă foarte lungă în care nici nu am mai avut calificări, le pierdeam în ultimul meci.

Îmi amintesc de meciul cu Scoția de la București pentru Campionatul European, conduceam cu 1-0 și ne-au dat gol în minutul 89. Ne trebuia victorie și câștigam.

După aceea, în '84 s-a construit o echipă foarte puternică, dacă nu aveam ghinionul cu Irlanda eram o echipă senzațională, cu Balaci, cu Cămătaru, cu Ștefănescu, Klein, Geolgău, Cârțu. Din păcate nici atunci nu ne-am dus mai departe în Mexic și atunci cine a venit a încercat să schimbe iar. Alt stil de joc.

Iar în ultimul timp echipa s-a dus în jos, am renunțat la stilul nostru de joc. În anii '90, jucătorii naționalei erau doar ei, jucau în străinătate peste tot. Am neglijat în România acest aspect al creșterii copiilor, bazat pe o tehnică a pasei care era superioară altora”, a mai afirmat selecționerul.

Mircea Lucescu vrea mai mult: „Nu putem să rămânem la acest nivel”

Selecționerul spune că altele au fost calitățile prin care „tricolorii” au obținute calificarea la Campionatul European din Germania. Însă el vrea mai mult.

„Și acum jucătorii noștri sunt așa. Am dus-o iar greu, am obținut calificarea asta cu alte mijloace, am fost ultima echipă la EURO ca posesie a mingii, control al jocului sau pe locul 3 din coadă la fazele periculoase de joc la poarta noastră, am avut pe Niță extraordinar.

Am obținut performanțe, dar cu un grup de jucători extraordinar de motivați, cu sacrificiu, noi trebuie să trecem ușor-ușor la o altă etapă, să începem să controlăm jocul dacă vrem să ne confruntăm cu marele echipe ale Europei, ale lumii. Nu putem să rămânem la acest nivel.

Este foarte important să câștigăm acest meci. Ca să poți să controlezi jocul, jucătorii trebuie să aibă încredere în ei înșiși și în coechipierii lor.

Jucătorii cu asta au compensat, dar am lăsat baza fotbalului nostru. Toți au crescut, toți joacă la echipe mari afară, nu poți să nu te dezvolți în toate direcțiile, e foarte important.

Eu atrag atenția asupra acestui aspect pentru că de la copii... A jucat ieri echipa de U17, a venit Grecia aici și ne-a bătut cu 3-0. E o problemă esențială pentru fotbalul nostru, modul în care ne creștem jucătorii.

Asta vreau să spun, e foarte important să câștigăm jocul de mâine (n.r. - cu Kosovo), să mai facem un pas înainte.

Meciurile astea 4-5 am crescut și ca disponibilitate, control al jocului, am crescut foarte mult. Jucătorii au început să aibă încredere, văd și la antrenamente”, a mai afirmat Lucescu.

Șansele să câștigăm sunt foarte mari (n.r. - grupa din Liga Națiunilor), dar nu mă interesează numai rezultatul, vreau ca nivelul acestei echipe să crească foarte mult. Mircea Lucescu, selecționer România

Mircea Lucescu: „Nu am avut niciodată probleme cu cei care nu au jucat”

Selecționerul spune că a învățat să gestioneze relația cu jucătorii și nu a avut niciodată probleme cu cei care nu au intrat pe teren.

„Voi vă dați seama ce înseamnă prezență la națională? Indiferent dacă joacă sau nu joacă. Îi dublează valoarea, imaginea, popularitatea și absolut tot.

Filosofia mea este ca cei care vin la națională să se adapteze. Nu pot să fac experiență la națională, am nevoie de rezultate, să dau încredere grupului de jucători.

Ceilalți care își doresc să vină la națională trebuie să demonstreze la echipele de club, meci de meci, că merită.

Deja e un câștig extraordinar pentru ei să ajungă aici. Așteaptă momentul și când pun tricoul să nu-l mai dea jos. Să-l țină acolo, să meargă acasă și să doarmă cu el, asta înseamnă că a intrat în grupul care reprezintă țara.

Problema psihică este extrem de importantă în construirea unei echipe naționale. Am la dispoziție două antrenamente, marți și miercuri.

În rest, totul este pe raportul mental. Discuțiile tehnice, analizele, pregătirea de joc, antrenamentele care sunt axate pe ceea ce avem de făcut.

Nu am avut niciodată probleme cu cei care nu au jucat, nu am probleme cu nimeni, dacă aș avea probleme ar fi din cauza mea, nu din cauza lor. Înseamnă că la vârsta mea nu știu să gestionez raportul cu un copil.

Ne lipsesc încă două rezultate, pe urmă vom vedea (n.r. - dacă trecem la următorul nivel). Ce v-am spus este ca să interpretați jocul de o altă manieră, nu cu o judecată estetică, ci cu o judecată de valoare.

Estetic e ușor: ăsta e bun că a driblat o dată, că a dat o pasă. Nu aia e important, important e tot ce se întâmplă în cariera unui jucător și în raportul cu oamenii”, a încheiat selecționerul.

Lotul convocat de Mircea Lucescu

PORTARI

Florin Niță (Damac | Arabia Saudită, 28/0)

Ștefan Târnovanu (FCSB, 2/0)

Răzvan Sava (Udinese | Italia, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 25/1)

Cristian Manea (FC Rapid 1923, 25/2)

Radu Drăgușin (Tottenham | Anglia, 25/1)

Adrian Rus (Pisa | Italia, 22/1)

Andrei Burcă (Baniyas | Emiratele Arabe Unite, 35/1)

Alexandru Pașcanu (FC Rapid 1923, 0/0)

Matei Ilie (CFR Cluj, 0/0)

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 42/2)

MIJLOCAȘI

Deian Sorescu (Gaziantep | Turcia, 20/0)

Marius Marin (Pisa | Italia, 26/0)

Răzvan Marin (Cagliari | Italia, 63/9)

Nicolae Stanciu (Damac | Arabia Saudită, 78/15)

Darius Olaru (FCSB, 24/0)

Adrian Șut (FCSB, 2/0)

Dennis Man (Parma | Italia, 32/9)

Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 28/5)

Ianis Hagi (Rangers | Scoția, 43/5)

Florinel Coman (Al Gharafa | Qatar, 19/1)

Alexandru Mitriță (Universitatea Craiova, 20/4)

David Miculescu (FCSB, 0/0)

ATACANȚI

Denis Drăguș (Trabzonspor | Turcia, 19/5)

Denis Alibec (Farul Constanța, 40/5)

Daniel Bîrligea (FCSB, 2/0)

Programul ultimelor meciuri din Liga Națiunilor:

Vineri, 15 noiembrie, ora 21:45 , Arena Națională: România – Kosovo (Meciul va fi transmis pe Antena 1)

, Arena Națională: România – Kosovo (Meciul va fi transmis pe Antena 1) Luni, 18 noiembrie, ora 21:45, Arena Națională: România – Cipru (Meciul va fi transmis pe Prima TV)

Cum arată clasamentul grupei României:

Loc Echipă Meciuri Puncte 1. România 4 12 2. Kosovo 4 9 3. Cipru 4 3 4. Lituania 4 0