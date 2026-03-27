Cea mai slabă posesie din „era Lucescu” România a ratat CM 2026, dominată copios de Turcia. Cifrele dezastrului

România a pierdut la Istanbul, 0-1 cu Turcia, și a ratat calificarea la CM 2026. Seria neagră ajunge la șapte turnee finale consecutive, iar ultima prezență la un Campionat Mondial rămâne cea din 1998.

Dincolo de rezultat, un indicator devine imposibil de ignorat. Posesia: 62% pentru Turcia, doar 38% pentru România.

Naționala a atins la Istanbul cea mai slabă posesie din al doilea mandat al lui Mircea Lucescu, egalând borna negativă din înfrângerea cu Bosnia (1-3), înfrângere care a trimis România să joace barajul în deplasare.

România a egalat în barajul cu Turcia cea mai slabă posesie din al doilea mandat al lui Mircea Lucescu

Este un recul major pentru o echipă care își propusese explicit să devină dominantă prin controlul mingii.

La începutul mandatului, selecționerul Mircea Lucescu critica stilul pragmatic din era Edi Iordănescu și anunța o schimbare de paradigmă: mai multă posesie, mai mult control, mai multă inițiativă.

Obiectivul era ca naționala României să ajungă la 60-70% posesie, indiferent de adversar.

Primele semne au fost încurajatoare. În Liga Națiunilor, România a crescut treptat:

43% cu Kosovo (3-0)

52% cu Lituania (3-1)

56% cu Cipru (3-0)

62% în returul cu Cipru (4-1)

Părea începutul unei transformări reale. Startul preliminariilor pentru CM 2026 a consolidat această impresie:

60% cu Bosnia (0-1)

62% cu Cipru (2-0)

73% cu San Marino (5-1)

Echipa asta a reușit până acum prin dăruire, prin latura emoțională, dar nu e de ajuns. Trebuie să începem să și jucăm, să practicăm un alt tip de fotbal. Să dominăm total adversarul. Întotdeauna aveam posesia sub 50%, dar ca să devenim o echipă competitivă, trebuie să ajungem la 60-70% posesie, indiferent de adversar. Mircea Lucescu, la începutul mandatului

Presiunea a scos la iveală limitele naționalei României

Pe măsură ce adversarii au crescut în valoare și miza a devenit reală, structura s-a fisurat. Posesia a început să scadă exact în meciurile decisive:

46% cu Austria (1-2), la Viena

44% cu Cipru (2-2), la Nicosia

38% cu Bosnia (1-3), la Zenica

38% cu Turcia (0-1), la Istanbul

Statistica meciului Turcia - România confirmă dominarea

Turcia a fost superioară la aproape toate capitolele:

Șuturi (pe poartă): 16-6 (3-0)

Atacuri: 39-12

Cornere: 9-3

Pase totale: 538-250

Pase complete: 486-189

Acuratețea paselor: 90%-76%

România a alergat mai mult (105,3 km vs. 103,2 km), dar fără minge. Efortul a fost consumat defensiv, nu în construcție.

VIDEO. Jucătorii României după meci

Ocazii ratate și un deja-vu dureros: bara lui Stanciu amintește de bara lui Ianis Hagi din meciul cu Islanda

Chiar dacă Turcia a controlat autoritar jocul, România ar fi putut reintra în meci prin bara lui Nicolae Stanciu din minutul 74.

Un moment care amintește de bara lui Ianis Hagi din meciul cu Islanda (0-0), egal care a pecetluit ratarea calificării la CM 2022.

Posesia naționalei României în meciurile oficiale din mandatul lui Mircea Lucescu

43% Kosovo – România (0-3) Liga Națiunilor C

52% România – Lituania (3-1) Liga Națiunilor C

56% Cipru – România (0-3) Liga Națiunilor C

50% Lituania – România (1-2) Liga Națiunilor C

49% România – Kosovo (3-0 masa verde) Liga Națiunilor C

62% România – Cipru (4-1) Liga Națiunilor C

60% România – Bosnia (0-1) preliminarii CM 2026

73% România – San Marino (5-1) preliminarii CM 2026

46% Austria - România 2-1 preliminarii CM 2026

55% România - Cipru 2-0 preliminarii CM 2026

44% Cipru - România 2-2 preliminarii CM 2026

44% România - Austria 1-0 preliminarii CM 2026

38% Bosnia - România 3-1 preliminarii CM 2026

67% România - San Marino 7-1 preliminarii CM 2026

38% Turcia - România 1-0 baraj CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport