BOSNIA - ROMÂNIA 2-1. Gică Hagi (61 de ani), selecționerul „tricolorilor”, a vorbit despre eșecul de la Zenica.

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În ciuda rezultatului, „Regele” nu a avut nimic de reproșat elevilor săi. Selecționerul crede că România ar fi meritat să obțină un rezultat pozitiv.

BOSNIA - ROMÂNIA 2-1 . Gică Hagi: „Meritam mai mult”

„Un meci echilibrat, ambele echipe au vrut să câștige. Puteam să o facem noi, dar, din păcate, am pierdut. Cred că meritam mai mult.

N-am nimic de spus despre jocul echipei, care, cred eu, a încercat atât defensiv, cât și ofensiv. Știam că întâlnim o echipă care este în creștere în ultimii doi ani. Au fost la Mondiale, dar eu zic că am jucat de la egal la egal.

Mai avem de învățat să gestionăm mult mai bine meciurile din deplasare și, probabil, o să vină și victoria”, a declarat Gică Hagi la Antena 1.

Gică Hagi: „Eu zic că am făcut progres la fiecare meci”

Întrebat dacă își reproșează ceva după ce România a încheiat grupa din Liga Națiunilor pe ultimul loc, „Regele” a replicat:

„Nu îmi reproșez nimic. Cunosc jucătorii, chiar dacă înainte îi știam pe unii mai mult, pe alții mai puțin, acum ne cunoaștem foarte bine. Trebuie să mergem înainte. Eu zic că am făcut progres la fiecare meci”, a adăugat Hagi.

Gică Hagi: „Trebuie neapărat să câștigăm barajul”

Pentru a se menține în Liga B din Liga Națiunilor, „tricolorii” vor fi nevoiți să joace un baraj. Chestionat dacă are vreo adversară preferată, Hagi a răspuns categoric:

„Nici nu mă gândesc. Vom vedea ce o să fie. Trebuie neapărat să-l câștigăm. Mai e timp până atunci. Trebuie să reflectăm”.

Gică Hagi: „Ce să vorbesc cu Raţiu?”

Andrei Rațiu a comis o eroare uriașă în minutul 44, care a contribuit la revenirea Bosniei în joc. „Regele” a dezvăluit discuția pe care a avut-o cu fundașul dreapta.

„Ce să vorbesc cu Rațiu? Trebuia să dea în ea, trebuia să degajeze și lucrurile… Poate venea alta. Se întâmplă, el a jucat bine până atunci. Asta e, trebuie să fim mai atenți. Atunci o să fie mai bine”, a concluzionat Hagi.

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