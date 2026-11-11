Scandal imens la FCSB Proteste la baza de pregătire din Berceni din cauza revoluției lui Becali: au scos echipa de pe teren

Miercuri, la baza de pregătire a celor de la FCSB din Berceni, mai mulți părinți ai unei grupe de juniori au protestat din cauza deciziei patronului Gigi Becali (68 de ani) de a demite un antrenor din cadrul Academiei.

Părinții și-au scos copiii de pe teren, înaintea unui antrenament, și au purtat câteva discuții cu Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord.

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Gigi Becali a transmis, marți, că se va despărți de Florin Cernat și Alin Stoica, în timp ce Lucian Filip va fi trimis din nou la academie.

Totodată, patronul FCSB a anunțat că va pleca și un membru al staff-ului Academiei, care ar fi lovit un copil de 7 ani în timpul unui antrenament.

Scandal la FCSB! Părinții juniorilor au protestat la baza din Berceni

Gigi Becali a anunțat plecări în masă de la FCSB. A anunțat și că Mihai Stoica, unul dintre cei mai importanți oameni din club, nu va mai fi responsabil cu transferurile.

Patronul roș-albaștrilor a precizat că se va despărți și de un membru al staff-ului Academiei, din cauză că acesta a agresat un junior. Ar fi vorba de Edi Marin, antrenor principal la grupa 2019, informație care a fost dezvăluită recent de Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB.

Părinții grupei respective s-au strâns astăzi la baza de pregătire din Berceni și, înainte de începerea antrenamentului, și-au scos copiii de pe teren, în semn de protest după decizia lui Becali.

„2019… afară, nu-i lăsăm la antrenament, dacă nu e domnul Edi nu rămân la antrenament! Toată lumea afară! Am vrea un reprezentant să vină și să vadă care sunt supărările noastre”, au transmis părinții, conform prosport.ro.

Mama unuia dintre juniori a declarat că, dacă antrenorul Edi Marin nu revine la echipă, atunci copiii nu vor mai merge la antrenamente.

„Părinții au o supărare pentru întâmplarea cu domnul Edi, iar dacă dânsul nu vine, în semn de protest, nu lăsăm copiii pe teren, nouă nu ne-au cerut vreo părere despre cele întâmplate și auzite.

Suntem 30 și ceva de părinți care nu-i lăsam pe copii să intre. Susținem Edi Marin și fără el nu lăsăm copiii pe teren, ce se întâmplă nu e normal!”, a spus aceasta.

Imediat, patronul FCSB, Gigi Becali, a reacționat, la Prima Sport:

„Da, [mi s-au arătat imagini în care antrenorul lovea un copil]. La revedere, pa! Ce să fac eu? I-a dat o palmă, i-a vorbit urât. Asta am văzut și asta am făcut. Să le dea Dumnezeu sănătate dacă au scos copiii și cu asta, basta! A sărit și tatăl copilului la bătaie, îl aducem să confirme”.

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a fost prezent la baza de pregătire a FCSB, acolo unde a discutat cu părinții și a încercat să calmeze spiritele.

Acesta a mai avut o ședință cu părinții de la o altă grupă, care și-au exprimat nemulțumirile cu privire la problemele din cadrul academiei.

„De fiecare dată când avem o problemă, nu avem cui să-i spunem, nimeni nu vrea să ne asculte. Antrenorul de grupa noastră ne zice că dacă nu ne convine să ne luăm copiii și să plecăm. Este o sintagmă pe care o folosesc foarte mulți antrenori”, a spus unul dintre părinți.

Gheorghe Mustață: „Acolo există o teamă a părinților de care nu-ți vine să crezi”

În urmă cu aproximativ trei săptămâni, Gheorghe Mustață a lansat acuzații grave asupra unui antrenor din cadrul academiei clubului, care ar fi agresat un copil în timpul unui antrenament.

„Sunt copii bătuți de câțiva antrenori de acolo. Stați puțin, mai așteptați, că ușor-ușor se rezolvă. Un copil de 7 ani a fost bătut. Nu Alin Stoica, nu am zis de el. Am zis că acolo sunt antrenori care se comportă extrem de urât cu copiii.

Gigi Becali mi-a zis că dacă vin cu aceste imagini, că înjură copiii și îi bat, o să ia măsuri și să îi spun personal. Părintele copilului care a fost bătut a luat legătura cu mine și este vorba de Edi Marin.

Acolo există o teamă a părinților de care nu-ți vine să crezi. Nici la pușcărie nu există atâta teamă, să-ți fie frică de gardian sau de oricine”, a spus Mustață, conform fanatik.ro.

Filip pleacă iar la echipa a doua, la academie, deci ăștia trei. Nu mai avem nevoie de serviciile lor. Și mai este unul despre care mi-a arătat cineva un filmuleț cum îi dă o palmă unui copil de la academie. Și încă unul, nici nu știu cum îl cheamă. Vor mai fi încă vreo două, trei persoane care vor pleca de acolo. Dar fac acum investigații ca să fiu sigur. Gigi Becali, patron FCSB

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