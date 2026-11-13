Nume nou în staff-ul FCSB? Cine ar putea apărea în peisaj după haosul din ultimele zile
Lukasz Szukala. Foto: instagram.com
Superliga

Nume nou în staff-ul FCSB? Cine ar putea apărea în peisaj după haosul din ultimele zile

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.11.2026, ora 11:11
alt-text Actualizat: 13.11.2026, ora 11:11
  • Lukasz Szukala (42 de ani), fostul fundaș al celor de la FCSB, ar putea prelua funcția de director sportiv al clubului.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Seria de plecări de la FCSB l-a inclus și pe Florin Cernat, cel care ocupa poziția de director sportiv, iar Gigi Becali are nevoie de înlocuitor inclusiv pe acest post.

„N-am putea să-l angajăm?” Istvan Kovacs, remarcat după prestația din Italia - Franța 3-1: „Un act de curaj”
Citește și
„N-am putea să-l angajăm?” Istvan Kovacs, remarcat după prestația din Italia - Franța 3-1: „Un act de curaj”
Citește mai mult
„N-am putea să-l angajăm?” Istvan Kovacs, remarcat după prestația din Italia - Franța 3-1: „Un act de curaj”

Lukasz Szukala ar putea prelua rolul de director sportiv la FCSB

După 5 ani petrecuți ca fotbalist în România, Szukala ar putea reveni acum în Superliga, însă din postura de oficial.

Acesta s-ar număra printre opțiunile pentru funcția de director sportiv la FCSB, potrivit mekzyki.pl.

În 2025, Szukala a absolvit cursul UEFA MIP, fiind primul polonez care a reușit această performanță. Ce reprezintă cursul? Un program educațional axat pe economia sportului, drept, marketing și management.

Totodată, fostul fundaș de la FCSB ar fi purtat discuții similare și cu cluburile Rakow și Al-Ahly, dar părțile nu au ajuns la un acord.

17 selecții
a bifat Szukala pentru naționala Poloniei

Szukala a ajuns în România în 2010, la Gloria Bistrița, evoluând apoi pentru U Cluj și Petrolul Ploiești, înainte de transferul la FCSB.

În 2012, polonezul a semnat cu FCSB după ce Gigi Becali a achitat 300.000 de euro către formația prahoveană, iar în 2015 a fost vândut la Al-Ittihad, pentru 600.000 de euro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
gigi becali Florin Cernat fcsb Director sportiv lukasz szukala
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:56
Am scăpat de Zielinski! De ce a ieșit în ultima clipă din lotul Poloniei starul lui Chivu de la Inter: „Nu mi-aș paria viața”
Am scăpat de Zielinski! De ce a ieșit în ultima clipă din lotul Poloniei starul lui Chivu de la Inter: „Nu mi-aș paria viața”
11:02
Îngrijorați înaintea duelului cu România Polonezii se plâng de gazonul de pe Arena Națională: „Zonele în care iarba lipsește sunt vizibile”
Îngrijorați înaintea duelului cu România  Polonezii se plâng de gazonul de pe Arena Națională: „Zonele în care iarba lipsește sunt vizibile”
09:22
România - Polonia LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
România - Polonia  LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
10:22
Sabalenka, eliminată Bielorusa a părăsit Turneul Campioanelor încă din faza grupelor și ar putea ieși din top 10 WTA
Sabalenka, eliminată  Bielorusa a părăsit Turneul Campioanelor încă din faza grupelor și ar putea ieși din top 10 WTA
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”
Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?
Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali
Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă
Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Top stiri
România - Polonia  LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
Nationala
09:22
România - Polonia LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
Citește mai mult
România - Polonia  LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
„Ce s-ar fi întâmplat?” Întrebarea redactorului-șef al GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin, a iscat o dezbatere aprinsă în studio pe „subiectul Drăguș”
Superliga
13.11
„Ce s-ar fi întâmplat?” Întrebarea redactorului-șef al GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin, a iscat o dezbatere aprinsă în studio pe „subiectul Drăguș”
Citește mai mult
„Ce s-ar fi întâmplat?” Întrebarea redactorului-șef al GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin, a iscat o dezbatere aprinsă în studio pe „subiectul Drăguș”
Popovici, declarații spectaculoase Ce spune despre Cristi Chivu într-un interviu pentru Inter TV
Înot
13.11
Popovici, declarații spectaculoase Ce spune despre Cristi Chivu într-un interviu pentru Inter TV
Citește mai mult
Popovici, declarații spectaculoase Ce spune despre Cristi Chivu într-un interviu pentru Inter TV
VIDEO | Cum arată acum Pasajul Apărătorii Patriei, podul de la granița cu cartierul Berceni. Primarul Daniel Băluță spune că anul acesta vom circula pe el
B365
13.11
VIDEO | Cum arată acum Pasajul Apărătorii Patriei, podul de la granița cu cartierul Berceni. Primarul Daniel Băluță spune că anul acesta vom circula pe el
Citește mai mult
VIDEO | Cum arată acum Pasajul Apărătorii Patriei, podul de la granița cu cartierul Berceni. Primarul Daniel Băluță spune că anul acesta vom circula pe el

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 12 rapid 15 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti polonia echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova fcsb Jesus Owono
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share