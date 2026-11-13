Nume nou în staff-ul FCSB? Cine ar putea apărea în peisaj după haosul din ultimele zile

Lukasz Szukala (42 de ani), fostul fundaș al celor de la FCSB, ar putea prelua funcția de director sportiv al clubului.

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Seria de plecări de la FCSB l-a inclus și pe Florin Cernat, cel care ocupa poziția de director sportiv, iar Gigi Becali are nevoie de înlocuitor inclusiv pe acest post.

Lukasz Szukala ar putea prelua rolul de director sportiv la FCSB

După 5 ani petrecuți ca fotbalist în România, Szukala ar putea reveni acum în Superliga, însă din postura de oficial.

Acesta s-ar număra printre opțiunile pentru funcția de director sportiv la FCSB, potrivit mekzyki.pl.

În 2025, Szukala a absolvit cursul UEFA MIP, fiind primul polonez care a reușit această performanță. Ce reprezintă cursul? Un program educațional axat pe economia sportului, drept, marketing și management.

Totodată, fostul fundaș de la FCSB ar fi purtat discuții similare și cu cluburile Rakow și Al-Ahly, dar părțile nu au ajuns la un acord.

17 selecții a bifat Szukala pentru naționala Poloniei

Szukala a ajuns în România în 2010, la Gloria Bistrița, evoluând apoi pentru U Cluj și Petrolul Ploiești, înainte de transferul la FCSB.

În 2012, polonezul a semnat cu FCSB după ce Gigi Becali a achitat 300.000 de euro către formația prahoveană, iar în 2015 a fost vândut la Al-Ittihad, pentru 600.000 de euro.

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