Becali, enervat de Craioveanu Patronul FCSB, deranjat de întrebarea fostului internațional: „De unde până unde face el caterincă cu mine?”

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a avut un schimb tensionat de replici cu Gică Craioveanu (58 de ani), fost internațional român.

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Discuția a pornit de la o comparație între Ricardo Pădurariu (19 ani) și Nicușor Bancu (34 de ani), dar s-a încins în momentul în care cei doi au abordat strategia de transferuri a roș-albaștrilor.

Gigi Becali, schimb tensionat de replici cu Gică Craioveanu

Aflat în direct, prin telefon, la Digi Sport, Becali a susținut că tânărul fundaș de la FCSB este mai bun decât căpitanul Universității Craiova, afirmație contestată de fostul atacant:

„Argumente, Gigi? Vorbim de o certitudine care are 10 ani la echipa națională și vorbim despre un jucător care nu are nici trei luni la echipa de club. Eu înțeleg, îl vezi de viitor”.

Ulterior, Craioveanu l-a întrebat pe omul de afaceri ce se va întâmpla dacă fotbaliștii pe care intenționează să îi transfere nu se vor potrivi sistemului de joc al lui Laurențiu Reghecampf.

Replica patronului, „Nu există așa ceva”, l-a amuzat pe fostul internațional, iar Becali i-a reproșat că râde de el.

Bine, domnule Moraru, vorbesc cu dumneavoastră sau îmi dați oameni ca să râdă pe acolo, prin studio? Am ajuns eu, Becali, să râdă Craioveanu prin emisiune? Mă apuc să fac caterincă cu Craioveanu prin emisiune? Nu merge așa! Eu fac caterincă, dar fac caterincă pentru că sunt Becali. El e Craioveanu. De unde până unde face el caterincă cu mine? Gigi Becali, patron FCSB

Moderatorul Vali Moraru a intervenit și i-a atras atenția lui Becali că și el obișnuiește să glumească pe seama altor persoane.

Craioveanu a explicat că nu a intenționat să îl jignească.

„Am râs că mi-a plăcut detaliul că dumneavoastră credeți că vor juca acei băieți, dar poate lui Reghe nu o să-i placă”, a spus fostul internațional.

Dialogul a continuat cu un schimb de replici.

Gigi Becali : „Bine, mă, câți ani ai tu?”

: „Bine, mă, câți ani ai tu?” Gică Craioveanu : „58 de ani”

: „58 de ani” Gigi Becali : „Păi, și mai ai până la 69 de ani.

: „Păi, și mai ai până la 69 de ani. Gică Craioveanu : „Bine, Gigi”

: „Bine, Gigi” Gigi Becali: „Eu încerc să fac și o să fac. Atâta știu. Poate nu vrea Domnul și nu mai iese. Mă las de fotbal. Aștept să-l vând pe Pădurariu și mă las de fotbal. Vreți alt răspuns? V-am spus tot. Voi vreți ceva și încă atât”.

Fostul atacant a revenit asupra întrebării inițiale: „Eu te-am întrebat educat, dacă intră în sistemul sau în filosofia lui Reghecampf de joc”.

„Da, mă, intră în sistemul pe care îl vreau eu. La mine e sistemul cum vreau eu”, a răspuns Becali.

Gigi Becali a adus în discuție performanțele europene ale FCSB-ului

Pe finalul schimbului discuției, patronul FCSB a comparat rezultatele europene ale echipei sale cu cele ale Universității Craiova.

„Când o să ajungeți voi să bateți Chelsea, când o să ajungeți voi cu Craiova voastră în Europa League, să o duceți în Champions League, când o să scoateți Valencia și Ajax, atunci puteți să vorbiți.

Până atunci, hai, mai lăsați vrăjeala. Ați înțeles? Măcar intrați și voi în Europa League, nu în Champions League. Până atunci nu puteți să vorbiți de fotbal cu Becali”, a afirmat Becali.

„Gigi, vezi că și noi am bătut Real Madrid, Barcelona”, a intervenit fostul internațional.

Becali a precizat că se referea la performanțele clubului, nu la cariera individuală a lui Craioveanu.

FOTO. FCSB - Corvinul 0-1

Schimbul de replici a avut loc în contextul în care patronul FCSB a anunțat că va prelua personal responsabilitatea pentru transferurile viitoare.

Nemulțumit de unele achiziții recente, în special de costurile aducerii lui Aymen Boutoutaou, Becali a declarat că Florin Cernat și Alin Stoica nu vor mai continua în conducerea clubului.

Totodată, Mihai Stoica își va păstra funcția de manager general, dar nu se va mai ocupa de transferuri, potrivit declarațiilor finanțatorului.

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