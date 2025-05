„Mi-a propus ăla de la CFR” Ilie Dumitrescu a vrut să oprească dezvăluirile lui Becali: „Ăsta e furt!”

Gigi Becali a comentat declarațiile recente ale finului său, Mirel Rădoi, despre un presupus blat din 2006, între CFR și Rapid.

Steaua a fost campioană în acel sezon, după 4-0 cu FC Vaslui în penultima etapă. Roș-albaștrii se luptau la titlu cu Rapid, care învinsese la Cluj, 3-1, cu 3 etape înainte de final. În ultima etapă, Rapid a pierdut la Petroșani, într-un meci cu 5 „roșii”.

Gigi Becali, patron FCSB: „Mirel nu minte”

Patronul de la FCSB a comentat declarațiile fostului jucător al campioanei.

„Nu mai știu, dar, dacă zice Mirel, înseamnă că așa e. El le știe pentru că le-a trăit, dar eu nu pot să comentez ce nu știu. Dacă nu știu, nu spun. Am văzut și eu declarația lui Mirel. Mirel nu minte.

Toți făceau d-astea (n.r. aranjamente)! Cine putea să roadă oase... Mie mi s-a propus pe vremea aia, dar nu am acceptat. Mi-a propus ăla care e la CFR, ăla brunet, cum îl cheamă? [Răzvan] Zamfir (n.r. pe atunci director sportiv la Cluj). A venit la mine, jucam cu Brașovul. Mi-a zis «Uite, domne…»”, a spus Gigi Becali la emisiunea Digi Sport Special.

Gigi Becali: „Ne trebuia un egal și am mâncat bătaie”

Ilie Dumitrescu, prezent în studio, a încercat să-l oprească din a face mai multe dezvăluiri: „Hai, mă Gigi, că astea nu sunt de discutat, sunt discuții private!”.

Dar Becali a continuat.

„Da, dar eu i-am zis, Ilie! Mi s-a propus și am zis că nu fac așa ceva, nu sunt hoț și nu fur. Înțelegi? Că ăsta e furt. Mi s-a propus și acum câțiva ani, iar, cu Iașiul. N-am făcut, am pierdut, dar nu vreau să fiu hoț. Pierd, dar hoț nu sunt!

Ne trebuia un egal și am mâncat bătaie. Eu nu fac! Nu vreau campionat furat. Nu vreau! Eu ce am făcut cu valiza, chiar voiam să stopez hoția.

Atunci vorbeam cu ăla de la U Cluj și îmi spunea: «Sunt cu Ando pe linia cealaltă. Dacă nu vii cu banii, iau jumătate de la el». Dacă nu dădeam 1,6 milioane, lua 800.000 de la el”, a mai declarat Gigi Becali.

Ce a declarat Mirel Rădoi despre acel final de sezon, 2005-2006

Fostul fundaș de la FCSB a pariat atunci pe victoria Rapidului, având informații din vestiarul clujenilor, de la regretatul portar Martin Tudor.

„A fost prima și ultima dată când am pariat. Eu am aflat de la Martin Tudor, Dumnezeu să-l odihnească. Mi-a spus foarte clar că «Au venit domnul Paszkany și domnul Copos în vestiar și ni s-a spus că trebuie să câștige echipa Rapid. Atunci am fost înlăturat din primul 11».

Am avut o discuție cu Dorinel (n.r. Munteanu, antrenor la CFR pe atunci), nu o fac publică, rămâne… atunci pariurile nu erau interzise.

Le-am spus tuturor. Am sunat soția: «Adu-mi la stadion toții bani pe care îi avem în casă». Zicea că nici măcar bani de lapte pentru copil nu mai avem. I-am spus «Adu-i pe toți, că îi înmulțim».

După aceea, pariurile au fost interzise, ceea ce a fost un lucru senzațional. Am fost chemat la Comisie, am fost certat 20 de minute că de ce am pariat. Nimeni nu m-a întrebat de unde știam. Am spus cu subiect și predicat persoanele care au fost în vestiar la CFR, le-am tot dat totul punctual.

Toată lumea a rămas șocată, dar nimic nu s-a făcut. Nu am nimic cu Mircea Sandu (n.r. fostul președinte FRF), dar acum văd că se dă omul corect. Ar trebui să vorbească ce s-a întâmplat în momentele alea. Au tăcut ani de zile.

Dacă îți spune un jucător că știe rezultatul partidei, îți zice de unde, dă nume și tu lași lucrurile așa și nu îndrepți nimic… trebuia să-și dea demisia atunci . Pe ei asta îi durea, că am spus eu public”, a declarat Rădoi pentru digisport.ro.

Așa ceva nu s-a întâmplat. Ca să fac o glumă macabră, să-l întrebăm pe Martin Tudor. L-am respectat foarte mult, era un portar foarte bun și un om de calitate. Eu nu am știut de acest lucru și nu am pariat. 100% nu s-a întâmplat nimic Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj de la acel moment

Tu faci clasamentul! Joacă-te cu scorurile și vezi cum se schimbă ierarhia în ultimele etape

Citește și