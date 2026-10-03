Scene haotice la conferință Dialogul a fost încheiat brusc! Ofițerul de presă  a răbufnit: „Nu e adevărat”
Heimir Hallgrimsson/ FOTO: IMAGO
Liga Națiunilor

Scene haotice la conferință Dialogul a fost încheiat brusc! Ofițerul de presă a răbufnit: „Nu e adevărat”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 15:14
alt-text Actualizat: 03.10.2026, ora 15:48
  • Heimir Hallgrimsson (59 de ani), selecționerul Irlandei, și-a încheiat brusc conferința de presă premergătoare partidei cu Israel.
  • Irlanda - Israel se joacă duminică, de la ora 21:45, și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Heimir Hallgrimsson a fost întrebat de un jurnalist israelian despre incidentul petrecut miercuri la bordul unui avion Flydubai care zbura de la Dubai la Tel Aviv, după ce copilotul l-a înjunghiat pe comandant în timpul zborului, cu intenția de a prăbuși aeronava.

Balaj atacă arbitrajul  Fostul oficial contestă penalty-ul și eliminarea lui Drăgușin: „O rușine”
Citește și
Balaj atacă arbitrajul Fostul oficial contestă penalty-ul și eliminarea lui Drăgușin: „O rușine”
Citește mai mult
Balaj atacă arbitrajul  Fostul oficial contestă penalty-ul și eliminarea lui Drăgușin: „O rușine”

Conferința lui Hallgrimsson s-a încheiat brusc

Ofițerul de presă al Irlandei a intervenit și a afirmat că selecționerul va răspunde strict întrebărilor legate de fotbal, scrie irishmirror.ie.

După ce Hallgrimsson a fost chestionat cu privire la titularizarea lui Finn Azaz (26 de ani), mijlocaș la Southampton, a urmat un nou moment tensionat care a dus la încheierea conferinței de presă.

Un jurnalist israelian a susținut apoi că, în timpul meciului de duminica trecută, câștigat de Irlanda cu 3-0, un fotbalist al Israelului ar fi fost numit „maimuță”.

Ofițerul de presă al Irlandei a răbufnit: „Nu e adevărat”.

Reporterul israelian a insistat: „Aceasta este o conferință de presă, am fost invitați să punem întrebări.”

Ulterior, jurnaliștii irlandezi prezenți au fost conduși într-o altă zonă a stadionului, unde au putut discuta cu Hallgrimsson în cadrul celeilalte părți a conferinței de presă, la care accesul presei israeliene nu a fost permis.

Înaintea meciului tur, Gavin Bazunu (24 de ani), portarul naționalei Irlandei, a decis să se retragă din lot și să nu participe la meciurile împotriva Israelului.

Acesta a explicat că totul are legătură cu războiul din Gaza și cu principiile în care crede.

De asemenea, la partida de duminica trecută, jucătorii Irlandei au ales să stea cu capul plecat în timpul intonării imnului adversarilor, în timp ce jucătorii de rezervă s-au întors cu spatele.

Foto: captură X Foto: captură X
Foto: captură X

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
israel conferinta de presa irlanda liga natiunilor Heimir Hallgrimsson
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:38
„Trăim din amintiri de când eram mingicari” Propunerea lui Ciprian Marica pentru redresarea naționalei: „O idee care n-a fost discutată”
„Trăim din amintiri de când eram mingicari” Propunerea lui Ciprian Marica pentru redresarea naționalei: „O idee care n-a fost discutată”
19:10
Scandal uriaș în Formula 1 FIA a explicat de ce mai multe monoposturi s-au oprit brusc pe circuitul Sepang: „Fără precedent”
Scandal uriaș în Formula 1 FIA a explicat de ce mai multe monoposturi s-au oprit brusc pe circuitul Sepang: „Fără precedent”
18:31
Djokovic, record incredibil! Sârbul l-a învins pe Zverev și a realizat ceva ce nu se mai întâmplase de 17 ani
Djokovic, record incredibil! Sârbul l-a învins pe Zverev și a realizat ceva ce nu se mai întâmplase de 17 ani
17:35
„Ați fost mai buni decât polonezii!” Mesajul selecționerului Suediei înainte de meciul cu România + Ce spune despre Hagi
„Ați fost mai buni decât polonezii!” Mesajul selecționerului Suediei înainte de meciul cu România + Ce spune despre Hagi
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi
Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?
Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Top stiri
„O nație de lași, trădători și fricoși” Ionuț Lupescu, atac dezlănțuit: „Putem să-l punem și pe Mourinho, n-are ce să facă”
Nationala
11:27
„O nație de lași, trădători și fricoși” Ionuț Lupescu, atac dezlănțuit: „Putem să-l punem și pe Mourinho, n-are ce să facă”
Citește mai mult
„O nație de lași, trădători și fricoși” Ionuț Lupescu, atac dezlănțuit: „Putem să-l punem și pe Mourinho, n-are ce să facă”
„Fie că vă convine sau nu” VIDEO. Reacția selecționerului Gică Hagi la o întrebare despre Ianis Hagi: „Tratat ca toți ceilalți”
Nationala
14:05
„Fie că vă convine sau nu” VIDEO. Reacția selecționerului Gică Hagi la o întrebare despre Ianis Hagi: „Tratat ca toți ceilalți”
Citește mai mult
„Fie că vă convine sau nu” VIDEO. Reacția selecționerului Gică Hagi la o întrebare despre Ianis Hagi: „Tratat ca toți ceilalți”
Pleacă după meciul cu Suedia? VIDEO. Gică Hagi, întrebat frontal. Răspunsul imediat: „Atunci e clar că o să mă las”
Nationala
13:53
Pleacă după meciul cu Suedia? VIDEO. Gică Hagi, întrebat frontal. Răspunsul imediat: „Atunci e clar că o să mă las”
Citește mai mult
Pleacă după meciul cu Suedia? VIDEO. Gică Hagi, întrebat frontal. Răspunsul imediat: „Atunci e clar că o să mă las”
ESENȚIAL | Primarul Ciucu vrea să împrumute 350 de milioane de euro de pentru transportul public din București. Banii, pentru tramvaiul pe Prelungirea Ghencea, troleibuze noi
B365
02.10
ESENȚIAL | Primarul Ciucu vrea să împrumute 350 de milioane de euro de pentru transportul public din București. Banii, pentru tramvaiul pe Prelungirea Ghencea, troleibuze noi
Citește mai mult
ESENȚIAL | Primarul Ciucu vrea să împrumute 350 de milioane de euro de pentru transportul public din București. Banii, pentru tramvaiul pe Prelungirea Ghencea, troleibuze noi

Echipe/Competiții

fcsb 19 CFR Cluj 3 dinamo bucuresti 12 rapid 9 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share