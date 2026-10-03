Scene haotice la conferință Dialogul a fost încheiat brusc! Ofițerul de presă  a răbufnit: „Nu e adevărat”

Heimir Hallgrimsson (59 de ani), selecționerul Irlandei, și-a încheiat brusc conferința de presă premergătoare partidei cu Israel.

Irlanda - Israel se joacă duminică, de la ora 21:45, și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro.

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Heimir Hallgrimsson a fost întrebat de un jurnalist israelian despre incidentul petrecut miercuri la bordul unui avion Flydubai care zbura de la Dubai la Tel Aviv, după ce copilotul l-a înjunghiat pe comandant în timpul zborului, cu intenția de a prăbuși aeronava.

Conferința lui Hallgrimsson s-a încheiat brusc

Ofițerul de presă al Irlandei a intervenit și a afirmat că selecționerul va răspunde strict întrebărilor legate de fotbal, scrie irishmirror.ie.

După ce Hallgrimsson a fost chestionat cu privire la titularizarea lui Finn Azaz (26 de ani), mijlocaș la Southampton, a urmat un nou moment tensionat care a dus la încheierea conferinței de presă.

Un jurnalist israelian a susținut apoi că, în timpul meciului de duminica trecută, câștigat de Irlanda cu 3-0, un fotbalist al Israelului ar fi fost numit „maimuță”.

Ofițerul de presă al Irlandei a răbufnit: „Nu e adevărat”.

Crazy stuff yet again!



Credit where it's due to the coms manager here for just ending the press conference!! https://t.co/W1YlouqooD pic.twitter.com/Q1dT4eCSeF — Zaky (@AmirZaky11) October 3, 2026

Reporterul israelian a insistat: „Aceasta este o conferință de presă, am fost invitați să punem întrebări.”

Ulterior, jurnaliștii irlandezi prezenți au fost conduși într-o altă zonă a stadionului, unde au putut discuta cu Hallgrimsson în cadrul celeilalte părți a conferinței de presă, la care accesul presei israeliene nu a fost permis.

Chaotic scenes at Ireland press conference. An Israeli journalist makes an allegation against Irish players which FAI press officer rejects, cutting short the press conference. Led to angry verbal confrontations within the room and again outside...1/2 — Gavin Cooney (@gcooney93) October 3, 2026

Înaintea meciului tur, Gavin Bazunu (24 de ani), portarul naționalei Irlandei, a decis să se retragă din lot și să nu participe la meciurile împotriva Israelului.

Acesta a explicat că totul are legătură cu războiul din Gaza și cu principiile în care crede.

De asemenea, la partida de duminica trecută, jucătorii Irlandei au ales să stea cu capul plecat în timpul intonării imnului adversarilor, în timp ce jucătorii de rezervă s-au întors cu spatele.

Foto: captură X

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