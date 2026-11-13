Hagi, mărul discordiei Insistența lui Ilie Dumitrescu pentru titularizarea lui Ianis, contrată în studio: „De ce ne străduim să-i facem loc în națională?”
Nationala

Hagi, mărul discordiei Insistența lui Ilie Dumitrescu pentru titularizarea lui Ianis, contrată în studio: „De ce ne străduim să-i facem loc în națională?”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.11.2026, ora 23:38
  • Dialog aprins în direct la TV pe subiectul Ianis Hagi (28 de ani) la naționala României.
  • România - Polonia se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Ianis Hagi nu a impresionat la precedenta acțiune a „tricolorilor”, iar tatăl său a fost criticat pentru faptul că a continuat să-l titularizeze și să-l pună căpitan, în ciuda faptului că prinde minute puține la Alanyaspor.

La ultima partidă a României, 0-1 cu Suedia, mijlocașul a intrat de pe banca de rezerve și a fost huiduit de o parte a publicului prezent pe Arena Națională.

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Dialog aprins în direct la TV: „De ce ne străduim să-i facem loc lui Ianis Hagi în echipa națională”

Radu Naum, moderator al emisiunii „Fotbal Club” de la Digi Sport și editorialist GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin, redactor-șef GOLAZO.ro, Ilie Dumitrescu și Ianis Zicu au analizat echipa probabilă a României pentru meciul cu Polonia.

Pe monitoarele din studio, Denis Man era prezentat drept posibil titular în flancul drept al atacului „tricolorilor”.

A urmat apoi un dialog aprins pe tema unei posibile titularizări a lui Ianis Hagi în ultimul meci disputat de România pe teren propriu în Liga Națiunilor.

Cătălin Țepelin: „Man a fost rezervă în ultimele meciuri, are o medie de 5 minute jucate pe meci. Avantajul este că e odihnit, dar nu are nici ritm, nici psihic pentru a juca. Acolo poate intra Moruțan.

Ilie Dumitrescu: „E și Ianis Hagi o variantă”

Cătălin Țepelin: „Și el a fost rezervă”

Ilie Dumitrescu: „Ianis să joace în altă poziție”

Radu Naum: „De ce să joace Ianis Hagi?”

I.D.: „Au mai fost momente când nu juca și a decis meciuri la echipa națională. Nu e loterie, simți ca antrenor undeva. Până vom avea formula oficială, nu putem să ne dăm cu părerea.

C.Ț: „Nu cred că Gică Hagi îl va expune mâine pe Ianis. Totuși, vor fi 45-50.000 de oameni care nu vin după cel mai bun tonus, după patru înfrângeri”

I.D: „Poate să fie titular și să fie eroul meciului”

C.Ț: „Sigur că poate”

I.D: „Există și varianta asta. Eu am dat câteva nume. Poate fi Moruțan titular”

R.N.: „De ce să joace Ianis Hagi?”

I.Z.: „Orice am pune acolo, o să discutăm și noi, și alții. Important e să fie rezultatul pozitiv. Eu, în dreapta, l-aș pune pe Man. E clar că are viteză mai mare. Pe Ianis l-aș folosi în spatele vârfului. Aia e poziția lui”

I.D.: „Nu poate fi folosit Cicâldău și mai în spate? În campionat joacă lângă Băluță. În cupele europene sunt Lameira și Teles și Cicâldău în poziția lui Matei, dar intră mult în interior”

R.N.: „În campionat joacă obligat în poziția aia, pentru că trebuie să joci cu U21”

C.Ț.: „De ce ne străduim să-i facem loc lui Ianis Hagi în echipa națională?”

R.N.: „Nu știu, că suntem nebuni”

I.D.: „Noi punem niște jucători...”

C.Ț.: „L-am luat pe toate pozițiile, poate în locul lui Cicâldău, în locul lui Man”

I.Z.: „Chiar dacă Ianis zice că e puternic mental, 100% e apăsat de situație. Dacă era convocat acum prima dată de tatăl său, atunci puteam să facem o discuție. Dar el a fost convocat de-a lungul anului și de ceilalți selecționeri”

Gică Hagi: „Situația lui Ianis nu e bună”

Selecționerul a transmis că este conștient de forma modestă pe care o are mijlocașul român, însă e de părere că oricând situația poate fi redresată, motiv pentru care a făcut o paralelă cu un moment mai puțin bun al carierei sale.

„Am vorbit cu ei (n.r. - Ianis Hagi și Man), sunt jucători care au o experiență foarte mare, știu să gestioneze momentele, știu să dea ce au mai bun, atât cât pot. Nu sunt jucătorii mei, sunt ai echipei naționale, o să încercăm să-i folosim în ambele meciuri și să fie un randament bun din partea lor.

Eu nu am venit la conferință să comentez opiniile celorlați (n.r. - despre Edi Iordănescu, care a zis că Ianis a luat decizii greșite în carieră), el ia deciziile singur, el și le gestionează, chiar dacă au fost bune sau mai puțin bune.

Eu știu că atunci când a venit la națională, a ajutat echipa și a fost unul dintre protagoniștii care au dus România la Euro. A fost decisiv în acel grup.

Cunosc situația lui, care nu e una bună. Și eu am avut situații în care nu am jucat. Dacă ești puternic, trebuie să treci peste asta.

Și ditamai Hagi, care stă în fața dumneavoastră, ăla bătrân, a ajuns de la Real Madrid în Divizia B, cu unul dintre cei mai mari antrenori români (n.r. - Mircea Lucescu, la Brescia).

De la Real Madrid, într-un an, am ajuns în B. Și apoi am ajuns la Barcelona. În fotbal orice e posibil”, a transmis Gigă Hagi, la conferința de presă.

9 meciuri
a bifat Ianis Hagi pentru Alanyaspor în acest sezon, reușind o pasă decisivă, într-un total de 285 de minute

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