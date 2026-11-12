Nu și-a revenit după tragedie Portarul care s-a ciocnit cu Jesus de Miguel vrea să ia legătura cu familia fotbalistului decedat » Ce i s-a transmis +22 foto
Jesus Owono (foto: Imago)
Campionate

Nu și-a revenit după tragedie Portarul care s-a ciocnit cu Jesus de Miguel vrea să ia legătura cu familia fotbalistului decedat » Ce i s-a transmis

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.11.2026, ora 22:02
alt-text Actualizat: 12.11.2026, ora 22:02
  • Jesus Owono (25 de ani), portarul echipei FC Andorra, trece printr-o perioadă dificilă după accidentul din meciul cu Tenerife, în urma căruia Jesus de Miguel și-a pierdut viața.
  • La zece zile de la incident, portarul continuă să stea retras acasă și beneficiază de sprijinul medicilor și psihologilor de la FC Andorra.
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Owono l-a lovit puternic cu genunchiul în piept, iar atacantul s-a prăbușit pe gazon, a suferit un stop cardiorespirator și a avut nevoie de resuscitare.

Fotbalistul le-a cerut reprezentanților clubului să îl ajute să ia legătura cu familia fotbalistului decedat, pentru a le transmite personal condoleanțele sale.

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Jesus Owono vrea să ia legătura cu familia lui Jesus de Miguel

Portarul și-a rugat clubul să îl ajute să stabilească un contact cu familia fostului atacant de la Tenerife, fie printr-o scrisoare, prin telefon sau chiar printr-o vizită la Toledo.

Owono ar fi vrut să vorbească cu rudele lui De Miguel încă de a doua zi după accident și a luat în calcul inclusiv participarea la înmormântare.

Totuși, atât reprezentanții clubului, cât și persoanele apropiate l-au sfătuit să mai aștepte, conform marca.com.

Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews
Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews

Galerie foto (22 imagini)

Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews
+22 Foto
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Fotbalistul și-a exprimat din nou această dorință, iar Andorra a luat legătura cu Tenerife pentru a discuta posibilitatea unei întâlniri.

Clubul din Insulele Canare a transmis că familia are nevoie de mai mult timp pentru a trece peste această tragedie, astfel că o eventuală discuție va avea loc doar atunci când apropiații lui De Miguel se vor simți pregătiți.

Acestea sunt cele mai grele zile din viața mea. Simt o durere imensă din cauza pierderii lui Jesus. Mă gândesc la el, la familia lui și la toți oamenii care l-au iubit Jesus Owono, portar FC Andorra

Gerard Pique, implicat în conducerea clubului FC Andorra, îl vizitează frecvent pe Owono. Mama și partenera portarului îi sunt alături acasă, iar colegii de echipă îl vizitează aproape zilnic.

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