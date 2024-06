Zeljko Kopic, 46 de ani, a avut o conferință de presă la final de sezon, înainte de a pleca în vacanță.

Lotul lui Dinamo se va reuni pe 10 iunie.

Croatul de pe banca roș-albilor a vorbit despre ultimele șase luni la echipă, despre provocările și jocul formației sale.

Conducătorii lui Dinamo au anunțat deja că obiectivul sezonului următor va fi calificarea în play-off.

Aceștia doresc să le prelungească contractele mijlocașilor Domagoj Pavičić și Eddy Gnahoré. De asemenea, au demarat negocieri și cu fundașul Darko Velkovski.

Kopic, despre situația din iarnă și transferuri: „Mulți nu credeau că ne putem salva”

„De când am venit aici, am avut 22 de meciuri oficiale în campionat, din aceste meciuri am avut o medie de 1,31 de puncte pe meci, suficient pentru a fi la jumătatea clasamentului.

După meciurile de baraj am obținut salvarea de la retrogradare, am avut și un meci în Cupa României.

Aș vrea să vorbesc despre perioada de transferuri de iarnă, pentru a explica ce a fost.

Am discutat cu anumiți jucători români, dar cei mai mulți dintre ei nu doreau să accepte acest risc, poziția din clasament era grea și aveau pretenții financiare.

Străinii semnați au calitate și unii au demonstrat. Darko, Pavicic, Milanov și Eddy ne-au oferit multe, au îmbunătățit nivelul”.

Nu am discutat cu Dennis Politic, este un jucător sub contract, are potenţial, este un jucător fantastic şi este sub contract cu noi Zeljko Kopic

Kopic cere întăriri la Dinamo: „Vreau să ne ridicăm nivelul”

Fostul tehnician al celor de la Dinamo Zagreb a menționat că urmează o analiză pentru a decide componența lotului pentru sezonul viitor.

„Legat de ceea ce urmează, începem pregătirile pe 10 iunie, facem analiza noastră, veți avea informații și detalii din partea conducerii, cine va pleca , cine va rămâne, discutăm și facem tot ce e posibil să facem un scouting de calitate, să pregătim sezonul cât mai repede posibil.

Vrem să aducem jucători care să aducă nivelul la un nivel ridicat, la așteptările noastre, la ceea ce va urma”, a spus croatul.

„Nu putem lua prea multe decizii până nu vom avea un nou director tehnic”, a concluzionat Kopic.