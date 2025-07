„Primul obiectiv este play-off-ul” Cătălin Cîrjan, determinat înaintea startului de sezon: „Am foarte multă încredere în mine”

Cătălin Cîrjan (22 de ani) s-a arătat impresionat de noile echipamente ale celor de la Dinamo, în parteneriat cu Puma.

Mijlocașul roș-albilor a vorbit și despre perioada de pregătire dinaintea noului sezon.

Pentru al doilea an consecutiv la Dinamo și desemnat noul căpitan al „câinilor”, Cătălin Cîrjan a fost prezent la evenimentul de lansare al noilor echipamente.

„Decarul” s-a arătat entuziasmat de această oportunitate și a dezvăluit că toate tricourile îi sunt pe plac, în special cel de-al treilea echipament galben-negru, care este unul total atipic culorilor clubului, în timp ce echipamentul portarilor este complet verde.

Cătălin Cîrjan: „Îmi place și rolul ăsta de model”

Echipamentul galben-negru este o trimitere la cel în care Dinamo a eliminat în retur, la penalty-uri, Slovan Liberec din Europa League, în 2009, după ce pierduse turul cu 0-3 la „masa verde”.

„Și anul trecut am făcut asta, mi-a plăcut foarte mult. Îmi pare bine că m-au ales și anul ăsta să prezint echipamentul. Îmi place rolul ăsta de model, ca să spun așa.

Îmi plac tricourile, și al treilea, eram foarte mic la «Minunea de la Liberec», dar știu bine rezumatul și cele întâmplate”, a declarat Cătălin Cîrjan, care avea 6 ani când s-a jucat acel meci.

Cătălin Cîrjan: „Primul obiectiv este play-off -ul”

Cîrjan a vorbit și despre pregătirea lui Dinamo din această vară și a dezvăluit că este gata de startul noului sezon.

Mijlocașul își dorește ca elevii lui Zeljko Kopic să repete performanța din sezonul trecut și să ajungă în play-off.

„Pregătirea a fost foarte grea. Am văzut că și colegii mei au declarat asta. Am alergat foarte mult, dar eu cred că a fost o pregătire foarte reușită.

Ne-am mișcat foarte bine. S-au legat relațiile de joc și sper să arătăm bine la primul meci.

Am jucat foarte bine în amicale. Am și reușit să marchez. Am foarte multă încredere în mine și de-abia aștept să începe campionatul.

Primul obiectiv este play-off-ul. O luăm pas cu pas cum am zis și anul trecut. Ne dorim să intrăm în play-off și apoi atacam mai departe”, a concluzionat Cîrjan

