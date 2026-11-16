Surpriză în statisticile UEFA din Liga Națiunilor! Cel mai rapid jucător al naționalei României nu este Andrei Rațiu, fundașul lateral care a impresionat prin viteza sa la EURO 2024, și nici Valentin Mihăilă, un alt fotbalist apreciat pentru sprinturile sale.

România încheie grupa din Liga Națiunilor marți, de la ora 21:45, cu meciul din deplasare contra Bosniei. Partida va fi transmisă în direct de Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro

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Un fotbalist la care puțini s-ar fi așteptat ocupă primul loc în clasamentul jucătorilor români în privința vitezei maxime atinse în Liga Națiunilor.

Lisav Eissat, surpriza României în clasamentul vitezei din Liga Națiunilor

Fundașul Lisav Eissat (21 de ani), unul dintre pariurile selecționerului Gheorghe Hagi (61 de ani), i-a devansat pe Andrei Rațiu (28 de ani) și pe Valentin Mihăilă (26 de ani), considerați până acum printre cei mai rapizi „tricolori”.

Potrivit datelor publicate de UEFA, Lisav Eissat a atins o viteză maximă de 35,3 km/h, cea mai mare înregistrată de un internațional român în competiție. Performanța îl plasează pe locul 9 în clasamentul general al jucătorilor din Liga Națiunilor.

Fundaș central de bază, Eissat a fost reprofilat pe postul de fundaș stânga de Gheorghe Hagi.

Născut în Israel, Lisav Eissat a ales să reprezinte România datorită originilor românești din partea mamei și a bunicii. Mircea Lucescu l-a convocat în premieră la naționala de seniori în octombrie 2025.

În fruntea clasamentului vitezei se află danezul Rasmus Hojlund, cu 36,8 km/h, urmat de olandezul Van Bommel, cu 36,3 km/h. Locul 3 este ocupat de francezul Bradley Barcola, cu 35,8 km/h

Rațiu și Drăgușin, în top 100. Unde se află Mihăilă

România are trei fotbaliști în top 100. Andrei Rațiu „Sonic”, fotbalistul care a atras atenția la EURO 2024 inclusiv prin sprinturile sale spectaculoase, ocupă doar locul 65 în ierarhia UEFA, cu o viteză maximă de 33,4 km/h.

La turneul final din Germania, „Sonic” atinsese 35,6 km/h, în partida cu Ucraina, scor 3-0.

Următorul român este Radu Drăgușin (24 de ani), care a atins 33,1 km/h și se află pe poziția 96. Valentin Mihăilă, celălalt tricolor considerat de obicei unul dintre cei mai rapizi, a înregistrat 32,8 km/h, performanță care îl plasează pe poziția 143.

Coubiș, maratonistul naționalei României

Statisticile UEFA oferă și o imagine asupra distanțelor parcurse de internaționalii români în Liga Națiunilor. În cele cinci meciuri disputate, „tricolorii” au acumulat 552,81 kilometri, cu o medie de 110,57 kilometri per partidă.

Liderul echipei naționale la acest capitol este fundașul Andrei Coubiș (23 de ani), cu 48,9 kilometri alergați în cele 423 de minute jucate, în cele cinci apariții pentru națională.

Top 5 „tricolori” care au alergat cel mai mult în Liga Națiunilor:

1. Andrei Coubiș: 48,9 km (423 minute, 5 meciuri)

48,9 km (423 minute, 5 meciuri) 2. Andrei Rațiu: 41,9 km (351 minute, 4 meciuri)

41,9 km (351 minute, 4 meciuri) 3. Vlad Dragomir: 35,7 km (272 minute, 4 meciuri)

35,7 km (272 minute, 4 meciuri) 4. Dennis Man: 35,1 km (317 minute, 4 meciuri)

35,1 km (317 minute, 4 meciuri) 5. Ianis Hagi: 27,1 km (222 minute, 4 meciuri)

La nivelul întregii competiții, liderul absolut la distanța parcursă este fundașul stânga leton Andrejs Ciganiks (29 de ani), care a alergat 66 de kilometri în toate cele 540 de minute jucate.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia 2-1

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Suedia 5 13 2 Bosnia și Herțegovina 5 8 3 Polonia 5 4 4 România 5 3

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