Reprofilat de Hagi Lisav Eissat explică de ce acceptă să joace la națională pe un post cu care nu e obișnuit: „Nu e ușor”

Lisav Eissat (21 de ani), fundașul lui Bristol City, a vorbit despre decizia selecționerului Gheorghe Hagi (61 de ani) de a-l folosi pe postul de fundaș stânga la echipa națională a României, deși la club evoluează în centrul apărării.

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Eissat a vorbit și despre începutul dificil al României în Liga Națiunilor, obiectivele sale la Bristol City și relația cu foștii și actualii membri ai staffului naționalei.

Lisav Eissat, despre postul pe care joacă la naționala României: „Pentru mine, prioritatea e să joc fundaș central”

La Bristol City, Eissat este folosit în principal în centrul defensivei, însă Gheorghe Hagi a decis să îl utilizeze și ca fundaș stânga la echipa națională.

Fotbalistul a recunoscut că nu este obișnuit cu acest rol.

„Nu prea joc fundaș stânga la Bristol. Clubul mă consideră fundaș central. Asta e poziția mea principală.

Dacă mă întrebați care e postura preferată, aș răspunde fundaș central stânga într-o linie de trei apărători. E poziția în care-mi pot etala cel mai bine calitățile.

Sigur, selecționerul, domnul Gheorghe Hagi, a vrut să schimbe puțin lucrurile și m-a plasat fundaș stânga. Trebuie să mă adaptez”, a declarat Eissat, conform gsp.ro.

FOTO. România - Suedia 0-1, meci în care Eissat a bifat 45 de minute

Fundașul a precizat că trecerea de pe un post pe altul presupune o perioadă de acomodare, dar nu intenționează să conteste decizia selecționerului.

„E ceva nou, dar încerc să învăț zi de zi. Nu e ușor să joci fundaș central la club, iar apoi, într-o săptămână, să înveți multe amănunte despre cum trebuie să acoperi postul de fundaș stânga.

Nu se întâmplă totul dintr-odată. Pentru mine, prioritatea e să joc fundaș central. Dar voi face absolut tot ce-mi cere și-mi explică antrenorul, fiindcă vreau să joc, să arăt că mă pot adapta, să reprezint România” , a adăugat fotbalistul.

Eissat are încredere în Gheorghe Hagi după cele patru înfrângeri ale României

România a început actuala ediție a Ligii Națiunilor cu patru înfrângeri, două în fața Suediei (1-2 și 0-1) și câte una cu Bosnia-Herțegovina (2-4) și Polonia (0-6).

„A fost un lot extins și, probabil, domnul Hagi a vrut să vadă anumiți jucători. Indiferent de context, nimeni nu vrea însă să piardă.

Abia începem să cunoaștem sistemul și abordarea selecționerului. Sunt sigur că lucrurile vor merge spre bine.

Învățăm, îl ascultăm pe antrenor, care are o mare experiență, și vor veni și rezultatele. Asta e percepția generală în grup”, a explicat Eissat.

Domnul Hagi are multă experiență, a adus un spirit grozav în echipă și cred că a avut o influență mare asupra grupului. Uneori pierzi, alteori câștigi, e ca-n viață, dar important e să stai cu capul sus și să cauți mai departe drumul corect. Lisav Eissat, internațional român

Lisav Eissat învață limba română: „E o formă de respect față de țara pe care o reprezint”

Născut în Israel, într-o familie cu origini românești pe linie maternă, Eissat a început să studieze limba română după ce a ajuns în circuitul primei reprezentative.

„Aici, în Anglia, am început însă să învăț recent limba cu o profesoară din comunitatea românească și cred că mă voi descurca bine în două-trei luni.

Învăț câte ceva zilnic, fiindcă nu vreau să mai existe nicio barieră lingvistică în relația cu colegii, cu stafful, cu presa. Iau totul foarte în serios și e o formă de respect față de țara pe care o reprezint”, a spus fundașul.

14 meciuri a disputat Lisav Eissat pentru Bristol City în acest sezon, reușind să marcheze un gol

Eissat vrea să ajungă în Premier League. Ce spune despre transferul la Dinamo

Ajuns în vară la Bristol City, în Championship, după transferul de la Maccabi Haifa, Eissat are planuri importante pentru următorii ani.

Clubul englez a achitat clauza de reziliere de 2,5 milioane de euro pentru a-l aduce pe fundaș, iar acesta susține că obiectivul său este să ajungă în Premier League.

„Meciurile sunt de o intensitate incredibilă și am prins imediat ritmul.

Clubul are încredere în mine, în calitățile mele, și mă văd ca pe un proiect în sensul în care să pot ajunge în Premier League în maximum doi ani.

Cam asta e viziunea. Sau, dacă ai un sezon bun, cu un grup puternic, să obții poate chiar promovarea!”, a declarat Eissat.

FOTO. Prezentarea lui Lisav Eissat la Bristol City

Fotbalistul a fost întrebat și despre interesul manifestat în trecut de Dinamo București, înainte de transferul în Anglia.

„Agenții mei s-au ocupat de aceste chestiuni, dar, să fiu sincer, nu știu să fi existat o propunere concretă pe masă.

S-a vorbit public pe marginea acestui subiect, dar nimic mai mult. Până la urmă, cele care contează sunt ofertele. Simplele discuții nu duc nicăieri.

Poate voi ajunge cândva să evoluez în prima divizie de acolo. Dar, în această etapă a carierei mele, trebuie să-mi găsesc drumul în Europa prin fotbalul englez”, a precizat internaționalul român.

Lisav Eissat, despre Nicolae Stanciu: „E cel mai important jucător din vestiar”

Fundașul lui Bristol City a vorbit și despre integrarea sa la echipa națională, dezvăluind că Nicolae Stanciu a fost primul fotbalist care l-a ajutat să se acomodeze.

„Toți m-au primit foarte bine, dar Nicu Stanciu a fost primul care m-a întâmpinat și m-a făcut să mă simt parte din echipă. Avem o legătură foarte bună. La fel cu Radu Drăgușin.

Stanciu mi-a împărtășit multe din experiențele lui, a devenit un bun prieten.

Din punctul meu de vedere, Stanciu e cel mai important. Nu pentru că poartă banderola de căpitan, ci fiindcă asta simt cu adevărat.

Am observat că, atunci când toată lumea e tristă sau dezamăgită, el e primul care ridică moralul. Și folosește mereu cuvintele potrivite”, a spus Eissat.

134 de minute a jucat Eissat alături de Nicolae Stanciu în trei meciuri ale naționalei României: 2-1 cu Țara Galilor, 2-4 cu Bosnia-Herțegovina și 0-1 cu Suedia

Lisav Eissat a vorbit și despre relația cu Andrei Coubiș (23 de ani), colegul său de la echipa națională, care evoluează tot în Championship, la Lincoln City.

„E un tip grozav. Lincoln e nou promovată, dar se descurcă bine până acum în campionat.

Mai vorbim la telefon, încercăm să găsim timp să ne mai și întâlnim în Anglia, dar suntem destul de departe unul de altul.

Avem însă o legătură excelentă și sper că vom fi coechipieri la națională pentru multă vreme”.

Mihăilă e cel mai amuzant coleg. Are o mulțime de povești simpatice și te distrezi numai din felul în care vorbește și glumește. Drăgușin se enervează la orice înfrângere, cât de mică. Dar asta e mentalitatea tuturor. Pe Răzvan Marin l-aș alege să coordoneze jocul. Să distreze publicul? Pe cine să pun? Pe Dennis Man! Lisav Eissat, internațional român

Lisav Eissat, despre Mircea Lucescu: „De fiecare dată când sunt în România, îi vizitez mormântul”

Lisav Eissat a debutat pentru România în octombrie 2025, în amicalul cu Republica Moldova, câștigat cu 2-1, sub comanda lui Mircea Lucescu.

„Sincer, îmi dau lacrimile când trebuie să vorbesc despre Mircea Lucescu! A fost o persoană foarte specială pentru mine. M-a învățat multe lucruri și mi-a dat o mare încredere, chiar dacă am colaborat puțin timp.

Nu e ușor pentru un puști de 20 de ani să vină să joace la o echipă națională unde nimeni nu-l cunoaște. Dar susținerea dânsului mi-a dat aripi!”, a povestit Eissat.

Îmi spunea mereu: «Tu o să ajungi la echipe de top din lume!». Așa de rău îmi pare că a plecat dintre noi! Fie-i țărâna ușoară! De fiecare dată când sunt în România, e obligatoriu să fac un drum la cimitir, să-i vizitez mormântul. Am un respect imens pentru dânsul. A însemnat o prezență importantă în viața mea Lisav Eissat, internațional român

Eissat a povestit și cum l-a ajutat Mircea Lucescu să se integreze la echipa națională și să își îmbunătățească jocul.

„A vrut să mă cunoască mai bine, m-a întrebat despre familie, chestii de genul ăsta. Când am venit prima dată la lot, s-a asigurat că voi fi primit frumos. Asta mi-a dat rapid un sentiment de apartenență la grup.

Am vorbit cu Mircea Lucescu despre cum să devin un jucător mai bun, fie folosindu-mi agresivitatea, care îi plăcea foarte mult, fie calitățile tehnice.

Parcă aud și azi în urechi sfaturile dânsului. Iar astăzi, punctele mele slabe de altădată au devenit elementele forte tocmai datorită sugestiilor lui Lucescu”, a declarat Eissat.

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