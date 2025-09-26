Debut la națională  Surpriza din lotul lui Mircea Lucescu va juca în amicalul cu Moldova: „Calități formidabile”
Lisav Eissat
Nationala

Debut la națională Surpriza din lotul lui Mircea Lucescu va juca în amicalul cu Moldova: „Calități formidabile”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.09.2025, ora 15:57
  • Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a declarat că Lisav Eissat (20 de ani) va debuta la națională în meciul cu Moldova.
  • Partida amicală va avea loc pe 9 octombrie, de la ora 21:00.

Mircea Lucescu a transmis luni lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Moldova și Austria din luna octombrie.

În acea listă se află și Lisav Eissaf, fundaș central la Maccabi Haifa, care a fost convocat în premieră la națională.

Selecționerul va decide lotul final pentru cele două partide mai aproape de datele de disputare. Acesta va fi format dintr-o parte din stranieri plus jucătorii din competiția internă.

CUPA ROMÂNIEI Dinamo - Dinamo în prima etapă! Derby-uri tari pentru FCSB și Rapid
Citește și
CUPA ROMÂNIEI Dinamo - Dinamo în prima etapă! Derby-uri tari pentru FCSB și Rapid
Citește mai mult
CUPA ROMÂNIEI Dinamo - Dinamo în prima etapă! Derby-uri tari pentru FCSB și Rapid

Mircea Lucescu, despre convocarea lui Lisav Eissat: „Îl vom folosi cu siguranță”

Mircea Lucescu a dezvăluit că Lisav Eissat va debuta la națională în amicalul cu Moldova de pe 9 octombrie.

„Noi îl urmărim! E un jucător care își dorește enorm de mult să vină și să joace pentru echipa României. Curelea și cei de la echipa de tineret țineau în permanență legătura cu el. Eu am vorbit cu el și cu părinții lui. Vor să vină în România!

Este un jucător foarte bun, în Conference League a jucat foarte bine cu Rakow și Torpedo, are niște calități formidabile. Are numai 20 de ani, e un băiat cu caracter frumos.

E foarte important când un jucător își dorește să joace pentru culorile echipei naționale, iar el își dorește foarte mult. Îl vom folosi cu siguranță în meciul cu Moldova! Ar putea să îl cheme după imediat și țara lui, Israel”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit fanatik.ro.

41 de meciuri
și 3 goluri a reușit Lisav Eissat până acum în cariera sa

Tatăl lui Lisav Naif Eissat: „Băiatul a avut mereu sentimentul că aparține și României”

Fundașul a jucat șase meciuri pentru Macabbi Haifa. Sezonul anterior a fost împrumutat la Hapoel Hadera, unde a jucat 28 de meciuri și a marcat trei goluri.

„Soția mea e româncă, mama ei la fel. Bunica lui Lisav și străbunica lui au locuit în Dorohoi până să vină în Israel. Băiatul a avut mereu sentimentul că aparține și României.

E foarte fericit cu alegerea pe care a făcut-o, să știi. E hotărârea lui, noi l-am susținut. Dar decizia este numai a lui și e mulțumit cu decizia pe care a luat-o.

Este israelian, acolo s-a născut, dar e pe jumătate român. Are o conexiune cu țara. El e bucuros acum să reprezinte România. E foarte mândru de asta”, a spus Aviv Eissat conform digisport.ro.

Țin minte că străbunica lui, înainte să moară, i-a zis lui Lisav că poate se răzgândește cu Israelul și că poate va juca pentru România. El avea atunci 15 ani. Nu cred că sunt lucruri întâmplătoare. Poate că discuția în media e de 2-3 săptămâni, dar conexiunea lui cu țara asta nu e doar una recentă Aviv Eissat, tatăl lui Lisav Eissat

Lista preliminară, pentru meciurile cu Moldova și Austria: 22 de fotbaliști care evoluează în străinătate

PORTARI

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0)
  • Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0
  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1)
  • Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0)
  • Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0)
  • Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0)

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0
  •  Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0)
  • Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1)
  • Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6)

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10)
  • Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5)
  • Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2)
  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7)

Citește și

FCSB a devenit adversarul Pro TV Partener în preliminarii, acum s-a transformat în principalul rival!
Europa League
15:11
FCSB a devenit adversarul Pro TV Partener în preliminarii, acum s-a transformat în principalul rival!
Citește mai mult
FCSB a devenit adversarul Pro TV Partener în preliminarii, acum s-a transformat în principalul rival!
Lista neagră  Doi jucători de la FCSB, out din iarnă: „Asta ați văzut la CFR, nu la mine”
Superliga
14:40
Lista neagră Doi jucători de la FCSB, out din iarnă: „Asta ați văzut la CFR, nu la mine”
Citește mai mult
Lista neagră  Doi jucători de la FCSB, out din iarnă: „Asta ați văzut la CFR, nu la mine”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
austria mircea lucescu romania NATIONALA moldova lisav naif eissat
Știrile zilei din sport
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Superliga
00:20
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Citește mai mult
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
Superliga
26.09
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
Citește mai mult
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
Altercație în tunel, la Craiova FOTO.  Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”
Superliga
00:10
Altercație în tunel, la Craiova FOTO. Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”
Citește mai mult
Altercație în tunel, la Craiova FOTO.  Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă  Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Cupa Romaniei
26.09
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Citește mai mult
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă  Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:33
România pleacă de pe Arena Națională Opțiune surprinzătoare aleasă pentru ultimul meci al „tricolorilor” din preliminariile CM 2026
România pleacă de pe Arena Națională Opțiune surprinzătoare aleasă pentru ultimul meci al „tricolorilor” din preliminariile CM 2026
18:15
Decizia FRF, contestată Nu înțelege hotărârea Federației: „Înainte dădea valoare, emoție”
Decizia FRF, contestată Nu înțelege hotărârea Federației: „Înainte dădea valoare, emoție”
17:36
Demis după doar 5 etape Încă un antrenor din Premier League a fost concediat » Clubul i-a găsit deja înlocuitor
Demis după doar 5 etape Încă un antrenor din Premier League a fost concediat » Clubul i-a găsit deja înlocuitor
15:13
„Un jucător rar, atipic” Diamantul revelației din Liga 1 e de vânzare: „Nu mă vor surprinde ofertele”
„Un jucător rar, atipic” Diamantul revelației din Liga 1 e de vânzare : „Nu mă vor surprinde ofertele”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Top stiri din sport
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns  să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Europa League
10:30
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Citește mai mult
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns  să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Nationala
09:30
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Citește mai mult
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Europa League
11:13
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Citește mai mult
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia
Stranieri
11:43
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia
Citește mai mult
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 24 rapid 21 Universitatea Craiova 33 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share