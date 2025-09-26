Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a declarat că Lisav Eissat (20 de ani) va debuta la națională în meciul cu Moldova.

Partida amicală va avea loc pe 9 octombrie, de la ora 21:00.

Mircea Lucescu a transmis luni lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Moldova și Austria din luna octombrie.

În acea listă se află și Lisav Eissaf, fundaș central la Maccabi Haifa, care a fost convocat în premieră la națională.

Selecționerul va decide lotul final pentru cele două partide mai aproape de datele de disputare. Acesta va fi format dintr-o parte din stranieri plus jucătorii din competiția internă.

Mircea Lucescu, despre convocarea lui Lisav Eissat: „Îl vom folosi cu siguranță”

Mircea Lucescu a dezvăluit că Lisav Eissat va debuta la națională în amicalul cu Moldova de pe 9 octombrie.

„Noi îl urmărim! E un jucător care își dorește enorm de mult să vină și să joace pentru echipa României. Curelea și cei de la echipa de tineret țineau în permanență legătura cu el. Eu am vorbit cu el și cu părinții lui. Vor să vină în România!

Este un jucător foarte bun, în Conference League a jucat foarte bine cu Rakow și Torpedo, are niște calități formidabile. Are numai 20 de ani, e un băiat cu caracter frumos.

E foarte important când un jucător își dorește să joace pentru culorile echipei naționale, iar el își dorește foarte mult. Îl vom folosi cu siguranță în meciul cu Moldova! Ar putea să îl cheme după imediat și țara lui, Israel”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit fanatik.ro.

41 de meciuri și 3 goluri a reușit Lisav Eissat până acum în cariera sa

Tatăl lui Lisav Naif Eissat: „Băiatul a avut mereu sentimentul că aparține și României”

Fundașul a jucat șase meciuri pentru Macabbi Haifa. Sezonul anterior a fost împrumutat la Hapoel Hadera, unde a jucat 28 de meciuri și a marcat trei goluri.

„Soția mea e româncă, mama ei la fel. Bunica lui Lisav și străbunica lui au locuit în Dorohoi până să vină în Israel. Băiatul a avut mereu sentimentul că aparține și României.

E foarte fericit cu alegerea pe care a făcut-o, să știi. E hotărârea lui, noi l-am susținut. Dar decizia este numai a lui și e mulțumit cu decizia pe care a luat-o.

Este israelian, acolo s-a născut, dar e pe jumătate român. Are o conexiune cu țara. El e bucuros acum să reprezinte România. E foarte mândru de asta”, a spus Aviv Eissat conform digisport.ro.

Țin minte că străbunica lui, înainte să moară, i-a zis lui Lisav că poate se răzgândește cu Israelul și că poate va juca pentru România. El avea atunci 15 ani. Nu cred că sunt lucruri întâmplătoare. Poate că discuția în media e de 2-3 săptămâni, dar conexiunea lui cu țara asta nu e doar una recentă Aviv Eissat, tatăl lui Lisav Eissat

Lista preliminară, pentru meciurile cu Moldova și Austria: 22 de fotbaliști care evoluează în străinătate

PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0)

(Real Oviedo | Spania, 16/0) Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0

(Udinese | Italia, 0/0 Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1)

(Rayo Vallecano | Spania, 33/1) Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)

(Gaziantep FK | Turcia, 23/0) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1)

(Yunnan Yukun | China, 43/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0)

(Hannover 96 | Germania, 5/0) Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0)

(Raków | Polonia, 4/0) Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2)

(Akron Togliatti | Rusia, 27/2) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0)

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0

(Pisa | Italia, 33/0 Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12)

(AEK Atena | Grecia, 70/12) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0)

(Pafos | Cipru, 1/0) Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1)

(Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1) Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15)

(Genoa | Italia, 84/15) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6)

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10)

(PSV | Țările de Jos, 39/10) Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5)

(Caykur Rizespor | Turcia, 31/5) Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2)

(Al-Gharafa | Qatar, 20/2) Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport