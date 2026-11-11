„Au potențial de Premier League” Un fost internațional laudă pariurile lui Gică Hagi: „Există perspectivă”

După cele patru înfrângeri în primele meciuri oficiale ale mandatului său, Gică Hagi a remarcat potențialul a trei fundași tineri: Andrei Coubiș, Matei Ilie și Lisav Eissat.

Fostul stoper Florin Gardoș consideră că România are soluții de perspectivă în centrul apărării.

România va juca sâmbătă, cu Polonia, de la ora 21:45, pe Arena Națională, iar marți va întâlni Bosnia, de la aceeași oră, la Zenica. Ambele partide vor fi în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

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Gheorghe Hagi (61 de ani) a găsit și un aspect pozitiv după debutul dezastruos al României în Liga Națiunilor, cu patru înfrângeri: 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

Pariurile lui Hagi: Coubiș, Matei Ilie și Eissat

Selecționerul a remarcat prestațiile tinerilor fundași Andrei Coubiș (23 de ani), Matei Ilie (23 de ani) și Lisav Eissat (21 de ani), titularizați în partida cu Suedia (0-1), din 5 octombrie.

„Ați văzut că la ultimul meci am jucat cu doi fundași centrali tineri, Coubiș și Matei Ilie. Cred că de foarte mulți ani nu am mai avut o astfel de pereche la echipa națională. Au jucat foarte bine, din punctul meu de vedere.

Și Eissat, folosit ca fundaș stânga, a avut o repriză a doua extraordinară împotriva Suediei. Încercăm să aducem energie și entuziasm”, a declarat Gică Hagi luni, 9 noiembrie, la conferința de presă.

Coubiș - Matei Ilie, cel mai tânăr cuplu de fundași centrali al României din ultimii 15 ani

La partida cu Suedia, Coubiș și Matei Ilie au format cel mai tânăr cuplu de fundași centrali al naționalei din ultimii 15 ani.

Coubiș avea 23 de ani și 6 zile, fiind născut pe 29 septembrie 2003. Matei Ilie, născut pe 11 decembrie 2002, avea 23 de ani, 9 luni și 24 de zile.

Cei doi au ajuns titulari împreună pe fondul absențelor lui Radu Drăgușin și Virgil Ghiță, ambii suspendați, în timp ce Andrei Burcă a ieșit din calculele lui Gică Hagi după prestația slabă din meciul cu Bosnia (2-4)

Am descoperit fundași foarte competitivi, din punctul meu de vedere, tineri foarte buni. Trebuie să ne apărăm foarte bine, asta este concluzia din ultimele patru meciuri, pentru că am luat goluri foarte ușor și foarte multe. Din analizele efectuate în ultima perioadă, am constatat că ne doare faza defensivă. Gheorghe Hagi, selecționer România

2011: Chiricheș - Gardoș, cu o medie de vârstă de 22 de ani

România nu a mai avut o pereche atât de tânără în centrul defensivei din cel de-al treilea mandat al lui Victor Pițurcă.

Pe 10 august 2011, în amicalul San Marino - România (0-1), Pițurcă a format cuplul Florin Gardoș - Vlad Chiricheș.

Ambii erau mai tineri decât Coubiș și Matei Ilie la momentul respectiv. Media lor de vârstă era de aproximativ 22 de ani.

Gardoș avea 22 de ani, 9 luni și 12 zile, iar Chiricheș era și mai tânăr: 21 de ani, 8 luni și 27 de zile. Pentru Chiricheș, care evolua atunci la Pandurii Târgu Jiu, era chiar debutul la echipa națională.

Gardoș se afla la a cincea selecție în națională și juca de un an la Steaua, club care ulterior avea să devină FCSB. Cei doi au format apoi un cuplu și în centrul defensivei echipei roș-albastre.

Gardoș, despre pariurile lui Hagi: „Există perspectivă”

Florin Gardoș (38 de ani) consideră că naționala este acoperită pe posturile de fundași centrali și vede mai multe variante pentru viitor.

„Din punctul meu de vedere, există perspectivă. Nu știu pe celelalte posturi, dar la fundași centrali stăm bine. Îl avem pe Drăgușin, iar Coubiș și Matei Ilie au demonstrat că se poate conta pe ei. Mai este și Lisav Eissat”, a declarat fostul internațional pentru GOLAZO.ro.

E foarte important ce vor face Coubiș și Matei la echipele de club. Ca să poți să fii prezent la echipa națională, trebuie să joci bine la echipa de club. Florin Gardoș

Gardoș îi vede pe Coubiș și Eissat cu potențial de Premier League

Gardoș îi vede atât pe Andrei Coubiș, cât și pe Eissat capabili să facă pasul din Championship, liga secundă a Angliei, către campionate de un nivel superior.

„Faptul că joacă în Championship mi se pare un lucru foarte bun, mai ales că sunt tineri și sunt acolo, aproape de granzi.

În orice moment poate să facă pasul mai sus. Au potențial, iar dacă joacă bine pot ajunge în Premier League sau în alte campionate de top 5”, a spus Gardoș, care a petrecut 4 ani în Anglia (2014-2018), la Southampton.

„Pentru mine Coubiș e fundaș central, nu-l văd fundaș dreapta niciodată”

În privința lui Coubiș, Gardoș îl vede exclusiv în centrul defensivei, datorită profilului său fizic, 1,93 înalțime, deși Hagi l-a folosit și fundaș dreapta, în meciul cu Bosnia (2-4).

„Nu-l văd fundaș dreapta niciodată, în niciun sistem. Pentru mine e fundaș central, în cel mai rău caz fundaș central dreapta într-un sistem cu trei fundași.

În niciun caz nu-l văd jucător de bandă. Coubiș are alt profil. E mare, e puternic. Așa văd eu, dar important este unde se simte el mai bine”, a spus fostul fundaș.

Gardoș vede în Eissat un fundaș polivalent: „Poate juca și în bandă”

Spre deosebire de Coubiș, Eissat are un profil mai versatil și poate evolua inclusiv ca fundaș lateral, consideră Gardoș.

„Poate juca și fundaș stânga. Nu e foarte înalt, are tehnică, e mai mobil un pic, viteză mai bună sau așa mi se pare mie.

Mai degrabă, pe el l-aș vedea fundaș lateral în anumite condiții, chiar și în bandă. În meciul cu Bosnia a dat și o centrare de gol pentru Bîrligea”.

În aceste ultime două meciuri trebuie să intrăm cu altă mentalitate, cu mai multă dorință, să arătăm fanilor că vrem să obținem cu adevărat niște rezultate pozitive. Matei Ilie, fundaș central România

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