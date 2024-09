Liviu Ciobotariu (53 de ani) a trasmis că jucătorii săi nu au avut atitudine în eșecul categoric, scor 0-3, contra celor de la CFR Cluj, din etapa #7.

FC Botoșani a pierdut fără drept de apel, duelul din Gruia. Moldovenii au fost dominați la toate capitolele, lucru remarcat și de Liviu Ciobotariu.

CFR Cluj - FC Botoșani. Liviu Ciobotariu: „Nu am avut spirit”

Antrenorul moldovenilor a declarat că elevii săi au fost greoi, temători, și nu au avut spiritul potrivit pentru o asemenea partidă. Totodată, Ciobotariu a transmis că trebuie să analizeze prestația jucătorilor săi și să corecteze erorile din această seară.

„Vom învăța din greșelile pe care le-am făcut astăzi. Nu numai defensiva a greșit. Le-am spus jucătorilor în vestiar, vă spun și dumneavoastră, că nu este niciun secret. Când câștigăm câștigăm toți, când pierdem la fel, inclusiv eu.

Nu am avut spirit, atitudine, am fost temători, nu înțeleg de ce . Este început de campionat, nu este finala de retrogradare sau de câștigare a campionatului. Am fost greoi, trebuie să analizez bine ce s-a întâmplat în această săptămână, nu a fost în regulă.

În mod normal ar trebui să învățăm, să nu mai ajungem unde am ajuns sezonul trecut”, a declarat Liviu Ciobotariu la Digi Sport.

Am pierdut cu un adversar foarte bun, chiar dacă a jucat cu a doua echipă. Au un lot foarte valoros și au meritat victoria. Puteam să intrăm în joc, puteam să întoarcem rezultatul la 1-0, dar a venit golul 2 din lovitură liberă și ne-a căzut moralul. Avem doar 2 victorii, ne așteaptă un meci de Cupa cu Alexandria, după trebuie să pregătim meciul cu Petrolul. Am avut un sezon foarte greu, dar am reușit să ne salvăm și anul acesta sperăm să nu mai ajungem în situația aia, să avem rezultate posibile pentru a evita locul de baraj. Alin Șeroni, jucător FC Botoșani

După această partidă, FC Botoșani se clasează pe locul al 13-lea, cu 6 puncte. În următoarea etapă, moldovenii vor primi pe teren propriu vizita celor de la Petrolul Ploiești.