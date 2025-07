Dinamo și-a schimbat din nou tricoul FOTO. Sponsorul „câinilor” a modificat echipamentul care i-a nemulțumit pe fani. Cum arată noua versiune

Dinamo și-a lansat recent noile echipamente pentru sezonul viitor, iar unele tricouri prezentau logo-ul supradimensionat al sponsorului principal, Superbet.

Aspectul tricoului i-a nemulțumit pe fani, așa că designul a fost ajustat într-un stil deja familiar acestora.

Tricoul a rămas alb, cu un design simplu, păstrând accentele roșii ale clubului și ale sponsorului Puma.

Modificarea făcută de sponsorul lui Dinamo să modifice tricoul „câinilor” pe placul suporterilor

Singura schimbare apare în centrul tricoului, unde în locul literei mari „S” a fost inscripționat numele complet „Superbet”, așa cum apare și pe celelalte echipamente.

Imaginile cu noul echipament au fost publicate pe o platformă a fanilor, Tribuna Dinamo. Tricourile vor fi inaugurate mâine, la meciul cu Csikszereda.

„Colaborarea autentică cu cluburile sportive și conexiunea pe care am clădit-o cu comunitățile de fani din România au stat la baza fiecărui parteneriat pe care l-am inițiat.

De la bun început, această inițiativă a pornit din dorința de a explora noi opțiuni, diferite față de modele clasice de echipament cu care erau obișnuiți iubitorii de fotbal din România.

În acest context, am inițiat un dialog constructiv și am ținut cont de părerea tuturor părților implicate. Drept rezultat, am decis, împreună cu cluburile implicate, să lucrăm la alt design pentru echipamentele vizate.

Considerăm că acest pas reconfirmă faptul că încurajăm o comunicare deschisă și constructivă între compania noastră, suporteri și echipele din Superliga care fac parte din portofoliul nostru de sponsorizări”, a transmis Superbet, în urmă cu câteva zile.

Într-o situație similară se află și Rapid, al cărei tricou de deplasare a avut același design, cu logo-ul Superbet supradimensionat.

Cât despre celelalte formații implicate, la U Craiova nu a fost propus acest design, Farul va continua cu el în acest mod, iar din partea celor de la U Cluj nu a venit nicio informare oficială legată de prezența logoului în viitorul sezon.

