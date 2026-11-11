Echipa turului de Superliga  Trei jucători de la Craiova și zero de la FCSB în primul „11” publicat de LPF
Foto: Sport Pictures, Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Superliga

Echipa turului de Superliga Trei jucători de la Craiova și zero de la FCSB în primul „11” publicat de LPF

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 20:31
alt-text Actualizat: 11.11.2026, ora 20:34
  • Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat echipa turului de campionat din Superliga, iar Dinamo are cei mai mulți jucători incluși.
  • Universitatea Craiova, campioana României, are trei jucători prezenți, în timp ce FCSB nu are niciunul
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Turul de campionat a ajuns la final, iar Universitatea Craiova este lider la golaveraj, fiind la egalitate de puncte (33) cu Dinamo. „Câinii” s-au aflat pe primul loc timp de mai multe etape, dar oltenii au recuperat.

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Echipa turului de campionat: Craiova, depășită de Dinamo. FCSB, niciun jucător

Podiumul în Superliga este completat de Rapid, care are 31 de puncte, la două lungimi în spatele rivalelor U Craiova și Dinamo.

Surpriza plăcută a turului de campionat este Petrolul. Echipa antrenată de portughezul Ricardo Sousa se află pe locul 4, impresionând de multe ori prin jocul prestat.

După ce a evoluat în play-out în sezonul trecut, FCSB nu s-a regăsit nici în actuala stagiune, în ciuda schimbărilor produse pe banca tehnică.

Trupa lui Laurențiu Reghecampf este doar pe poziția 8, la trei puncte distanță de ultimul loc care asigură prezența în play-off, ocupat de Farul.

La finalul primelor 15 etape, Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat care e echipa turului de campionat, în care au fost incluși 4 jucători de la Dinamo, 3 de la U Craiova și câte unul de la Farul, UTA Arad, Rapid și Petrolul.

Niciun jucător de la FCSB nu a avut evoluții suficient de bune pentru a fi prezent în această echipă.

  • Dinamo: Alaa Bellaarouch, Martin Pascual, Danny Armstrong, Alberto Soro
  • U Craiova: Oleksandr Romanchuk, Nicușor Bancu, Simon Elisor
  • Farul: Matteo Ahlinvi
  • UTA Arad: Alin Roman
  • Rapid: Olimpiu Moruțan
  • Petrolul: Alejandro Bran Flores

Cum arată echipa turului de campionat:

  • Bellaarouch - Romanchuk, Pascual, Bancu - Armstrong, Soro, Ahlinvi, Roman - Moruțan, Elisor, Bran

LPF menționează că echipa ideală a fost alcătuită din notele primite de fotbaliști în aplicația Superscore.

Prestațiile acestor jucători în primele 15 etape

  • Alaa Bellaarouch: 15 meciuri jucate, 11 goluri primite (1.350 minute bifate)
  • Oleksandr Romanchuk: 13 meciuri jucate, 3 goluri (992 minute bifate)
  • Martin Pascual: 14 meciuri jucate, 5 goluri (1.229 minute bifate)
  • Nicușor Bancu: 15 meciuri jucate, 4 pase decisive (1.149 minute bifate)
  • Danny Armstrong: 15 meciuri jucate, 6 goluri, 10 pase decisive (1.193 minute bifate)
  • Alberto Soro: 15 meciuri jucate, 4 goluri, 4 pase decisive (1.289 minute bifate)
  • Matteo Ahlinvi: 15 meciuri jucate, 7 goluri, o pasă decisivă (1.246 minute bifate)
  • Alin Roman: 15 meciuri jucate, 5 pase decisive (1.280 minute bifate)
  • Olimpiu Moruțan: 15 meciuri jucate, 2 goluri, 7 pase decisive (1.124 minute bifate)
  • Simon Elisor: 9 meciuri jucate, 9 goluri (340 minute bifate)
  • Alejandro Bran: 12 meciuri jucate, 4 goluri, 3 pase decisive (943 minute bifate)

Clasamentul în Superliga

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova1533
2Dinamo1533
3Rapid1531
4Petrolul1527
5U Cluj1526
6Farul1524
7Corvinul1522
8FCSB1521
9CFR Cluj1519
10UTA Arad1518
11Sepsi1518
12FC Botoșani1515
13FC Argeș1515
14Oțelul Galați1513
15FC Voluntari158
16Csikszereda156

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