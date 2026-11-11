Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat echipa turului de campionat din Superliga, iar Dinamo are cei mai mulți jucători incluși.

Universitatea Craiova, campioana României, are trei jucători prezenți, în timp ce FCSB nu are niciunul

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Turul de campionat a ajuns la final, iar Universitatea Craiova este lider la golaveraj, fiind la egalitate de puncte (33) cu Dinamo. „Câinii” s-au aflat pe primul loc timp de mai multe etape, dar oltenii au recuperat.

Echipa turului de campionat: Craiova, depășită de Dinamo. FCSB, niciun jucător

Podiumul în Superliga este completat de Rapid, care are 31 de puncte, la două lungimi în spatele rivalelor U Craiova și Dinamo.

Surpriza plăcută a turului de campionat este Petrolul. Echipa antrenată de portughezul Ricardo Sousa se află pe locul 4, impresionând de multe ori prin jocul prestat.

După ce a evoluat în play-out în sezonul trecut, FCSB nu s-a regăsit nici în actuala stagiune, în ciuda schimbărilor produse pe banca tehnică.

Trupa lui Laurențiu Reghecampf este doar pe poziția 8, la trei puncte distanță de ultimul loc care asigură prezența în play-off, ocupat de Farul.

La finalul primelor 15 etape, Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat care e echipa turului de campionat, în care au fost incluși 4 jucători de la Dinamo, 3 de la U Craiova și câte unul de la Farul, UTA Arad, Rapid și Petrolul.

Niciun jucător de la FCSB nu a avut evoluții suficient de bune pentru a fi prezent în această echipă.

Dinamo : Alaa Bellaarouch, Martin Pascual, Danny Armstrong, Alberto Soro

: Alaa Bellaarouch, Martin Pascual, Danny Armstrong, Alberto Soro U Craiova : Oleksandr Romanchuk, Nicușor Bancu, Simon Elisor

: Oleksandr Romanchuk, Nicușor Bancu, Simon Elisor Farul : Matteo Ahlinvi

: Matteo Ahlinvi UTA Arad : Alin Roman

: Alin Roman Rapid : Olimpiu Moruțan

: Olimpiu Moruțan Petrolul: Alejandro Bran Flores

Cum arată echipa turului de campionat:

Bellaarouch - Romanchuk, Pascual, Bancu - Armstrong, Soro, Ahlinvi, Roman - Moruțan, Elisor, Bran

LPF menționează că echipa ideală a fost alcătuită din notele primite de fotbaliști în aplicația Superscore.

Prestațiile acestor jucători în primele 15 etape

Alaa Bellaarouch : 15 meciuri jucate, 11 goluri primite (1.350 minute bifate)

: 15 meciuri jucate, 11 goluri primite (1.350 minute bifate) Oleksandr Romanchuk : 13 meciuri jucate, 3 goluri (992 minute bifate)

: 13 meciuri jucate, 3 goluri (992 minute bifate) Martin Pascual : 14 meciuri jucate, 5 goluri (1.229 minute bifate)

: 14 meciuri jucate, 5 goluri (1.229 minute bifate) Nicușor Bancu : 15 meciuri jucate, 4 pase decisive (1.149 minute bifate)

: 15 meciuri jucate, 4 pase decisive (1.149 minute bifate) Danny Armstrong : 15 meciuri jucate, 6 goluri, 10 pase decisive (1.193 minute bifate)

: 15 meciuri jucate, 6 goluri, 10 pase decisive (1.193 minute bifate) Alberto Soro : 15 meciuri jucate, 4 goluri, 4 pase decisive (1.289 minute bifate)

: 15 meciuri jucate, 4 goluri, 4 pase decisive (1.289 minute bifate) Matteo Ahlinvi : 15 meciuri jucate, 7 goluri, o pasă decisivă (1.246 minute bifate)

: 15 meciuri jucate, 7 goluri, o pasă decisivă (1.246 minute bifate) Alin Roman : 15 meciuri jucate, 5 pase decisive (1.280 minute bifate)

: 15 meciuri jucate, 5 pase decisive (1.280 minute bifate) Olimpiu Moruțan : 15 meciuri jucate, 2 goluri, 7 pase decisive (1.124 minute bifate)

: 15 meciuri jucate, 2 goluri, 7 pase decisive (1.124 minute bifate) Simon Elisor : 9 meciuri jucate, 9 goluri (340 minute bifate)

: 9 meciuri jucate, 9 goluri (340 minute bifate) Alejandro Bran: 12 meciuri jucate, 4 goluri, 3 pase decisive (943 minute bifate)

Clasamentul în Superliga

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 15 33 2 Dinamo 15 33 3 Rapid 15 31 4 Petrolul 15 27 5 U Cluj 15 26 6 Farul 15 24 7 Corvinul 15 22 8 FCSB 15 21 9 CFR Cluj 15 19 10 UTA Arad 15 18 11 Sepsi 15 18 12 FC Botoșani 15 15 13 FC Argeș 15 15 14 Oțelul Galați 15 13 15 FC Voluntari 15 8 16 Csikszereda 15 6

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