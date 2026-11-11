Confruntarea Joshua - Fury, în pericol  Mult așteptatul meci la categoria grea ar putea fi anulat. Care e motivul

Mult așteptata confruntare dintre Tyson Fury (38 de ani) și Anthony Joshua (37 de ani) ar putea fi anulată din cauza unor nemulțumiri apărute în ultima perioadă.

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Meciul este programat pe 11 decembrie, la Cardiff, pe Principality Stadium, o arenă cu o capacitate de până la 78.000 de spectatori pentru meciurile de box.

Duelul dintre cei doi britanici este programat la ora locală 01:00, în ziua următoare.

Meciul dintre Tyson Fury și Anthony Joshua ar putea fi anulat

Confruntarea de la categoria grea, în urma căreia Joshua ar trebui să încaseze aproximativ 100 de milioane de dolari, ar putea fi anulată, după ce au apărut mai multe nemulțumiri privind ora de începere.

Din moment ce intrarea în ring este programată pentru ora locală 01:00, pe 12 decembrie, organizatorii evenimentului vor ca stadionul să rămână deschis până la ora 03:30, însă solicitarea lor a stârnit îngrijorarea localnicilor.

Principality Stadium/ Foto: IMAGO

Pe 25 noiembrie, cu aproximativ două săptămâni înainte de meci, Subcomisia de Autorizare a Consiliului Local din Cardiff se va întâlni pentru a stabili dacă aprobă sau respinge cererea organizatorilor.

„Consiliul ar trebui să analizeze cu mare atenție dacă acest program prelungit este cu adevărat necesar și dacă măsurile de siguranță pot preveni, în mod realist, zgomotul suplimentar, dezordinea și tulburarea liniștii la orele dimineții. Solicit Consiliului să respingă cererea în forma sa actuală”, a transmis un localnic, conform mirror.co.uk.

O altă persoană care locuiește în apropierea arenei unde se vor duela Fury și Joshua este îngrijorată cu privire la gălăgia care va fi provocată în timpul nopții.

„Urletele, cântecele și inevitabilul comportament neadecvat de la acea oră ne vor trezi toată casa și ne vor lăsa cu copiii obosiți și stresați. Știu că este un eveniment sportiv uriaș pentru oraș, dar faptul că îl lasă să se desfășoare până în zori va provoca un haos total pentru cei dintre noi care locuim chiar lângă stadion.

Combinația dintre consumul de alcool pe tot parcursul nopții și lipsa totală a mijloacelor de transport este rețeta sigură pentru probleme, iar străzile noastre vor fi cele care vor avea de suferit”.

Ora de începere a meciului este gândită pentru a corespunde cu intervalul de maximă audiență din SUA. Una dintre variantele analizate pentru organizarea meciului a fost Madison Square Garden din New York.

Această măsură are scopul de a facilita meciul propus dintre Anthony Joshua și Tyson Fury, intrarea în ring urmând să înceapă la ora 01:00. Un purtător de cuvânt al Consiliului Local din Cardiff

Inclusiv Anthony Joshua ar fi fost dispus să renunțe la lupta cu Tyson Fury, dacă Dana White va avea un rol în organizarea meciului.

Anthony Joshua are un palmares de 30 de victorii și 4 înfrângeri, dintre care 27 prin KO. Britanicul este fost campion mondial unificat la categoria grea, după ce a deținut centurile WBA, IBF și WBO.

Tyson Fury (38 de ani) are un palmares de 36 de victorii, 2 înfrângeri și un egal, dintre care 25 prin KO. „Gypsy King” este fost campion mondial WBC la categoria grea.

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