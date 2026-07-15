„Preferă să moară de cald” Antrenorul lui Juventus, cu mânecă lungă la 35 de grade pentru a nu i se vedea tatuajul: „Și-a amintit că trebuie să-l acopere”
Campionate

„Preferă să moară de cald” Antrenorul lui Juventus, cu mânecă lungă la 35 de grade pentru a nu i se vedea tatuajul: „Și-a amintit că trebuie să-l acopere”

alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 12:44
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 13:07
  • Luciano Spalletti, 67 de ani, a condus primele antrenamente ale lui Juventus înaintea sezonului 2026/27
  • Un detaliu din ținuta sa a atras imediat atenția presei și a microbiștilor
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul italian a apărut pe teren, la baza de pregătire de la Continassa, îmbrăcat cu pantaloni scurți, dar cu o bluză cu mânecă lungă, deși temperaturile au fost ridicate.

Incidente după Franța - Spania VIDEO.  Poliția a arestat peste 160 de persoane la Paris și Lyon
Citește și
Incidente după Franța - Spania VIDEO. Poliția a arestat peste 160 de persoane la Paris și Lyon
Citește mai mult
Incidente după Franța - Spania VIDEO.  Poliția a arestat peste 160 de persoane la Paris și Lyon

Spalletti, ținta fanilor: „Pe drum și-a amintit că trebuie să-l acopere”

Italienii au speculat că alegerea vestimentară a avut un motiv clar: ascunderea tatuajului dedicat lui Napoli, aflat pe antebrațul stâng.

Spalletti și-a făcut tatuajul după ce a cucerit titlul în Serie A cu Napoli în sezonul 2022/23, primul al clubului după o pauză de 33 de ani.

Desenul conține simbolul Scudetto și sigla lui SSC Napoli, devenind un simbol al legăturii sale cu gruparea din sudul Italiei.

„Preferă să moară de cald” Antrenorul lui Juventus, cu mânecă lungă la 35 de grade pentru a nu i se vedea tatuajul: „Și-a amintit că trebuie să-l acopere” „Preferă să moară de cald” Antrenorul lui Juventus, cu mânecă lungă la 35 de grade pentru a nu i se vedea tatuajul: „Și-a amintit că trebuie să-l acopere”

Existența tatuajului a provocat nemulțumiri în rândul fanilor lui Juventus încă de la numirea lui Spalletti, în toamna anului trecut.

O parte dintre suporteri au protestat atunci pe rețelele sociale, considerând că un antrenor cu un astfel de simbol nu ar trebui să conducă echipa torineză.

Cum au comentat microbiștii pe rețele imaginile cu Spalletti:

  • „La aproape 70 de ani, în plină vară, transpiră la greu ca să nu i se vadă tatuajul cu Napoli”
  • „Tatuajul face parte dintr-un moment al vieții, nu trebuie să-l ascunzi, trebuie să fii mândru de ce ai realizat”
  • „Spalletti preferă să moară de cald decât să apară cu tatuajul cu Napoli”
  • „La sosire a venit în tricou, dar pe drum și-a amintit că trebuie să-l acopere (n.r. foto jos)”
Spalletti a venit în tricou, dar cu antebrațul acoperit cu o bluză FOTO juventus.com Spalletti a venit în tricou, dar cu antebrațul acoperit cu o bluză FOTO juventus.com
Spalletti a venit în tricou, dar cu antebrațul acoperit cu o bluză FOTO juventus.com

Juve, amical cu Interul lui Chivu vara aceasta

Juventus s-a reunit luni pentru startul pregătirilor noului sezon, la aproximativ 50 de zile după ultimul meci oficial. La prima ședință de pregătire au participat 29 de jucători, sub privirile lui Spalletti și ale directorului sportiv Marco Ottolini.

În perioada următoare, bianconerii vor continua antrenamentele la Continassa, înainte de a pleca în cantonamentul din Elveția, care include următoarele amicale:

  • 18 iulie: Basel - Juventus  
  • 25 iulie: Standard Liege - Juventus 
  • 31 iulie: Juventus - Nice 
  • 5 august: Juventus - Chelsea 
  • 8 august Juventus - Inter  
  • 11 august: Juventus - Palermo 
  • 17 august: Juventus - Juventus Next Gen
Luciano Spalletti, în șort și cu bluză cu mânecă lungă. FOTO juventus.com Luciano Spalletti, în șort și cu bluză cu mânecă lungă. FOTO juventus.com
Luciano Spalletti, în șort și cu bluză cu mânecă lungă. FOTO juventus.com

Citește și

Regele Spaniei a trăit intens FOTO. Reacția familiei regale s-a viralizat imediat. Cum s-au bucurat după calificarea în finala CM 2026
Campionatul Mondial
12:23
Regele Spaniei a trăit intens FOTO. Reacția familiei regale s-a viralizat imediat. Cum s-au bucurat după calificarea în finala CM 2026
Citește mai mult
Regele Spaniei a trăit intens FOTO. Reacția familiei regale s-a viralizat imediat. Cum s-au bucurat după calificarea în finala CM 2026
Așa da, așa nu! FOTO Organizatorii competițiilor de atletism cer mai puține cadre TV care  sexualizează sportivele
Alte sporturi
12:12
Așa da, așa nu! FOTO Organizatorii competițiilor de atletism cer mai puține cadre TV care sexualizează sportivele
Citește mai mult
Așa da, așa nu! FOTO Organizatorii competițiilor de atletism cer mai puține cadre TV care  sexualizează sportivele

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Evoluția bizară din Ormuz: Navele refuză ajutorul armatei americane, deși Casa Albă susține că „petrolul curge”
Evoluția bizară din Ormuz: Navele refuză ajutorul armatei americane, deși Casa Albă susține că „petrolul curge”
Evoluția bizară din Ormuz: Navele refuză ajutorul armatei americane, deși Casa Albă susține că „petrolul curge”
JUVENTUS italia tatuaj napoli ANTRENAMENT Luciano Spalletti
Știrile zilei din sport
Cristina Negrilă Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Opinii
17:07
Cristina Negrilă Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Citește mai mult
Cristina Negrilă Toți pentru Messi și Messi pentru toți
4 TEME LĂMURITE DE BACIU Mai vin jucători? + Care e situația lui Gnahore, viitorul lui Lixandru și noul căpitan
Superliga
17:54
4 TEME LĂMURITE DE BACIU Mai vin jucători? + Care e situația lui Gnahore, viitorul lui Lixandru și noul căpitan
Citește mai mult
4 TEME LĂMURITE DE BACIU Mai vin jucători? + Care e situația lui Gnahore, viitorul lui Lixandru și noul căpitan
Când lovește Argentina Acesta este momentul în care se aprinde cu adevărat jocul campionilor lumii. Procent uluitor!
Campionatul Mondial
14:21
Când lovește Argentina Acesta este momentul în care se aprinde cu adevărat jocul campionilor lumii. Procent uluitor!
Citește mai mult
Când lovește Argentina Acesta este momentul în care se aprinde cu adevărat jocul campionilor lumii. Procent uluitor!
Recorduri pe șosea, colaps în culise Fața nevăzută a Turului Franței: recordurile de viteză maschează o criză financiară profundă
Ciclism
13:48
Recorduri pe șosea, colaps în culise Fața nevăzută a Turului Franței: recordurile de viteză maschează o criză financiară profundă
Citește mai mult
Recorduri pe șosea, colaps în culise Fața nevăzută a Turului Franței: recordurile de viteză maschează o criză financiară profundă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:22
Dembele și-a enervat colegii Ce le-a reproșat Balonul de Aur colegilor, în vestiar, la pauza meciului Franța - Spania 0-2
Dembele și-a enervat colegii Ce le-a reproșat Balonul de Aur colegilor, în vestiar, la pauza meciului Franța - Spania 0-2
18:18
FĂRĂ RESENTIMENTE Gnahore în 5 idei la prima conferință: fără frică de Becali, cât a contat MM la negocieri + răspuns pentru dinamoviști
FĂRĂ RESENTIMENTE Gnahore în 5 idei la prima conferință: fără frică de Becali, cât a contat MM la negocieri + răspuns pentru dinamoviști
17:13
Povestea celebrei poze Messi - Yamal Fotografia uitată timp de 17 ani are o istorie incredibilă. Totul a început cu o tombolă: „Am transpirat sânge pentru acel moment”
Povestea celebrei poze Messi - Yamal Fotografia uitată timp de 17 ani are o istorie incredibilă. Totul a început cu o tombolă: „Am transpirat sânge pentru acel moment”
17:07
Cristina Negrilă Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Cristina Negrilă Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Trei imagini care explică remontada Argentinei. Ați remarcat aceste detalii?

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei. Ați remarcat aceste detalii?

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei. Ați remarcat aceste detalii?
Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!
Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial
Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!
La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude
Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui
Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră
Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Top stiri
Mișcare majoră la Dinamo Ce se întâmplă cu pachetul de acțiuni controlat de Nicolae Badea după majorarea de capital
Superliga
13:17
Mișcare majoră la Dinamo Ce se întâmplă cu pachetul de acțiuni controlat de Nicolae Badea după majorarea de capital
Citește mai mult
Mișcare majoră la Dinamo Ce se întâmplă cu pachetul de acțiuni controlat de Nicolae Badea după majorarea de capital
U Craiova saltă România Ce s-a întâmplat după ce oltenii s-au calificat în turul doi preliminar al Ligii Campionilor
Superliga
13:02
U Craiova saltă România Ce s-a întâmplat după ce oltenii s-au calificat în turul doi preliminar al Ligii Campionilor
Citește mai mult
U Craiova saltă România Ce s-a întâmplat după ce oltenii s-au calificat în turul doi preliminar al Ligii Campionilor
Moment viral după Anglia - Argentina FOTO. Sud-americanii au rămas uluiți după ce au citit ce scria pe sticla lui Pickford. Fața lui Messi a făcut înconjurul internetului
Campionatul Mondial
11:08
Moment viral după Anglia - Argentina FOTO. Sud-americanii au rămas uluiți după ce au citit ce scria pe sticla lui Pickford. Fața lui Messi a făcut înconjurul internetului
Citește mai mult
Moment viral după Anglia - Argentina FOTO. Sud-americanii au rămas uluiți după ce au citit ce scria pe sticla lui Pickford. Fața lui Messi a făcut înconjurul internetului
VIDEO | Peisaj trist pe Scările Fericirii din Cotroceni, unul dintre cele mai instagramabile locuri din oraș cândva. Bucureșteancă: „Este o mizerie de nedescris aici!”
B365
07:11
VIDEO | Peisaj trist pe Scările Fericirii din Cotroceni, unul dintre cele mai instagramabile locuri din oraș cândva. Bucureșteancă: „Este o mizerie de nedescris aici!”
Citește mai mult
VIDEO | Peisaj trist pe Scările Fericirii din Cotroceni, unul dintre cele mai instagramabile locuri din oraș cândva. Bucureșteancă: „Este o mizerie de nedescris aici!”

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 10 rapid 5 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share