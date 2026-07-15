Luciano Spalletti, 67 de ani, a condus primele antrenamente ale lui Juventus înaintea sezonului 2026/27

Un detaliu din ținuta sa a atras imediat atenția presei și a microbiștilor

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Tehnicianul italian a apărut pe teren, la baza de pregătire de la Continassa, îmbrăcat cu pantaloni scurți, dar cu o bluză cu mânecă lungă, deși temperaturile au fost ridicate.

Spalletti, ținta fanilor: „Pe drum și-a amintit că trebuie să-l acopere”

Italienii au speculat că alegerea vestimentară a avut un motiv clar: ascunderea tatuajului dedicat lui Napoli, aflat pe antebrațul stâng.

Spalletti și-a făcut tatuajul după ce a cucerit titlul în Serie A cu Napoli în sezonul 2022/23, primul al clubului după o pauză de 33 de ani.

Desenul conține simbolul Scudetto și sigla lui SSC Napoli, devenind un simbol al legăturii sale cu gruparea din sudul Italiei.

Existența tatuajului a provocat nemulțumiri în rândul fanilor lui Juventus încă de la numirea lui Spalletti, în toamna anului trecut.

O parte dintre suporteri au protestat atunci pe rețelele sociale, considerând că un antrenor cu un astfel de simbol nu ar trebui să conducă echipa torineză.

Cum au comentat microbiștii pe rețele imaginile cu Spalletti:

„La aproape 70 de ani, în plină vară, transpiră la greu ca să nu i se vadă tatuajul cu Napoli”

„Tatuajul face parte dintr-un moment al vieții, nu trebuie să-l ascunzi, trebuie să fii mândru de ce ai realizat”

„Spalletti preferă să moară de cald decât să apară cu tatuajul cu Napoli”

„La sosire a venit în tricou, dar pe drum și-a amintit că trebuie să-l acopere (n.r. foto jos)”

Spalletti a venit în tricou, dar cu antebrațul acoperit cu o bluză FOTO juventus.com

Juve, amical cu Interul lui Chivu vara aceasta

Juventus s-a reunit luni pentru startul pregătirilor noului sezon, la aproximativ 50 de zile după ultimul meci oficial. La prima ședință de pregătire au participat 29 de jucători, sub privirile lui Spalletti și ale directorului sportiv Marco Ottolini.

În perioada următoare, bianconerii vor continua antrenamentele la Continassa, înainte de a pleca în cantonamentul din Elveția, care include următoarele amicale:

18 iulie: Basel - Juventus

25 iulie: Standard Liege - Juventus

31 iulie: Juventus - Nice

5 august: Juventus - Chelsea

8 august Juventus - Inter

11 august: Juventus - Palermo

17 august: Juventus - Juventus Next Gen

Luciano Spalletti, în șort și cu bluză cu mânecă lungă. FOTO juventus.com

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