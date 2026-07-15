Regele Spaniei a trăit intens FOTO. Reacția familiei regale s-a viralizat imediat. Cum s-au bucurat după calificarea în finala CM 2026 +5 foto
Campionatul Mondial

Regele Spaniei a trăit intens FOTO. Reacția familiei regale s-a viralizat imediat. Cum s-au bucurat după calificarea în finala CM 2026

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 12:23
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 12:23
  • Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, a trăit la intensitate maximă calificarea naționalei în marea finală a Campionatului Mondial, după 2-0 cu Franța.
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Monarhul a urmărit partida alături de regina Letizia și cele două fiice, prințesa Leonor și infanta Sofia.

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FOTO. Bucuria regelui Spaniei, după calificarea naționalei în finala CM 2026

Regele a izbucnit în urale la golurile marcate de Mikel Oyarzabal și Pedro Porro.

Imaginile îl surprind pe Felipe al VI-lea în timp ce o îmbrățișează pe infanta Sofia, în timp ce prințesa Leonor este vizibil emoționată pe tot parcursul partidei.

Aceasta a fost surprinsă în timp ce își ținea de mână tatăl și sora. După fluierul de final al partidei, membrii familiei regale s-au îmbrățișat și au sărbătorit calificarea selecționatei antrenate de Luis de la Fuente.

Bucuria regelui Spaniei, după calificarea naționalei în marea finală de la CM 2026 Foto captură video Instagram .jpeg
Bucuria regelui Spaniei, după calificarea naționalei în marea finală de la CM 2026 Foto captură video Instagram .jpeg

Galerie foto (5 imagini)

Bucuria regelui Spaniei, după calificarea naționalei în marea finală de la CM 2026 Foto captură video Instagram .jpeg Bucuria regelui Spaniei, după calificarea naționalei în marea finală de la CM 2026 Foto captură video Instagram .jpeg Bucuria regelui Spaniei, după calificarea naționalei în marea finală de la CM 2026 Foto captură video Instagram .jpeg Bucuria regelui Spaniei, după calificarea naționalei în marea finală de la CM 2026 Foto captură video Instagram .jpeg Bucuria regelui Spaniei, după calificarea naționalei în marea finală de la CM 2026 Foto captură video Instagram .jpeg
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Mesajul Casei Regale după calificarea Spaniei în finala CM 2026

„Spania a ajuns în finală!

Ați demonstrat încă o dată de ce sunteți una dintre marile echipe ale lumii. Acum, cu o întreagă țară alături de voi, a sosit momentul să luptați pentru titlu.

Vă mulțumim că ne-ați oferit atâtea emoții pe parcursul acestui drum. Haideți să câștigăm!”, a fost mesajul postat de Casa Regală pe rețelele de socializare.

Ultimul act al Campionatului Mondial este programat duminică, 19 iulie, cu începere de la ora 22:00.

Adversara campioanei Europei va fi stabilită în această seară, după cea de-a doua semifinală dintre Anglia și Argentina.

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