Regele Spaniei a trăit intens FOTO. Reacția familiei regale s-a viralizat imediat. Cum s-au bucurat după calificarea în finala CM 2026

Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, a trăit la intensitate maximă calificarea naționalei în marea finală a Campionatului Mondial, după 2-0 cu Franța.

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Monarhul a urmărit partida alături de regina Letizia și cele două fiice, prințesa Leonor și infanta Sofia.

FOTO. Bucuria regelui Spaniei, după calificarea naționalei în finala CM 2026

Regele a izbucnit în urale la golurile marcate de Mikel Oyarzabal și Pedro Porro.

Imaginile îl surprind pe Felipe al VI-lea în timp ce o îmbrățișează pe infanta Sofia, în timp ce prințesa Leonor este vizibil emoționată pe tot parcursul partidei.

Aceasta a fost surprinsă în timp ce își ținea de mână tatăl și sora. După fluierul de final al partidei, membrii familiei regale s-au îmbrățișat și au sărbătorit calificarea selecționatei antrenate de Luis de la Fuente.

Mesajul Casei Regale după calificarea Spaniei în finala CM 2026

„Spania a ajuns în finală!

Ați demonstrat încă o dată de ce sunteți una dintre marile echipe ale lumii. Acum, cu o întreagă țară alături de voi, a sosit momentul să luptați pentru titlu.

Vă mulțumim că ne-ați oferit atâtea emoții pe parcursul acestui drum. Haideți să câștigăm!”, a fost mesajul postat de Casa Regală pe rețelele de socializare.

Ultimul act al Campionatului Mondial este programat duminică, 19 iulie, cu începere de la ora 22:00.

Adversara campioanei Europei va fi stabilită în această seară, după cea de-a doua semifinală dintre Anglia și Argentina.

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