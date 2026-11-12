America îl vrea pe Pep Guardiola, dorit la naționala SUA ca înlocuitor al lui Pochettino: „O țară fascinantă”

- Pep Guardiola, liber de contract după despărțirea de Manchester City, e curtat de americani, care caută selecționer. Pochettino pleacă la Manchester United.
- Legătura antrenorului catalan cu Statele Unite și ce a spus în trecut despre un proiect american.
La 55 de ani, după un deceniu la Manchester City, Pep Guardiola s-a oprit, anunțând că are nevoie de pauză.
Guardiola a refuzat Italia
Nu l-a tentat nicio ofertă în vară. Nici naționala Italiei. Paolo Maldini și Leonardo, la acea vreme conectați la federația peninsulară (FIGC), au încercat să-l convingă. Fără succes.
„Pep a fost sincer. Este un gentleman. A refuzat pentru că vrea să fie alături de familie”, a explicat Giovanni Malago, președintele FIGC, pentru Gazzetta.it.
Guardiola, primul pe lista Americii
Alt for îl curtează acum. Mauricio Pochettino părăsește selecționata SUA, urmând să semneze cu Manchester United, și americanii îl vor pe Guardiola în locul lui.
E primul pe lista lor, susține The Athletic, care mai amintește ceva.
L-au vrut și în 2024, înainte ca Pochettino să devină antrenorul „stelelor”. Nu au reușit atunci, dar speră.
Guardiola a fost mereu atras de Statele Unite
Știu că Statele Unite reprezintă un magnet pentru tehnicianul catalan.
În 2012, după patru sezoane pe banca Barcelonei, a avut un an sabatic, petrecut la New York împreună cu familia. În vara lui 2013, a reintrat în circuit, acceptând propunerea lui Bayern.
Pep a spus cândva despre ideea de a pregăti SUA. „O țară fascinantă în care să încerci să creezi un proiect pe termen lung și să duci echipa națională la nivelul următor. Potențialul e clar, ținând cont de popularitatea sportului”.