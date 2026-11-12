America îl vrea pe Pep Guardiola, dorit la naționala SUA ca înlocuitor al lui Pochettino: „O țară fascinantă”

Pep Guardiola, liber de contract după despărțirea de Manchester City, e curtat de americani, care caută selecționer. Pochettino pleacă la Manchester United.

Legătura antrenorului catalan cu Statele Unite și ce a spus în trecut despre un proiect american.

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La 55 de ani, după un deceniu la Manchester City, Pep Guardiola s-a oprit, anunțând că are nevoie de pauză.

Guardiola a refuzat Italia

Nu l-a tentat nicio ofertă în vară. Nici naționala Italiei. Paolo Maldini și Leonardo, la acea vreme conectați la federația peninsulară (FIGC), au încercat să-l convingă. Fără succes.

După ce a antrenat trei echipe de club, Barcelona, Bayern și Manchester City, Guardiola pare atras de ideea de a fi selecționer. Foto: Imago

„Pep a fost sincer. Este un gentleman. A refuzat pentru că vrea să fie alături de familie”, a explicat Giovanni Malago, președintele FIGC, pentru Gazzetta.it.

41 de trofee a cucerit Guardiola în cariera de antrenor, al doilea all-time, după Sir Alex Ferguson (49)

Guardiola, primul pe lista Americii

Alt for îl curtează acum. Mauricio Pochettino părăsește selecționata SUA, urmând să semneze cu Manchester United, și americanii îl vor pe Guardiola în locul lui.

E primul pe lista lor, susține The Athletic, care mai amintește ceva.

U.S. Soccer is expected to make Pep Guardiola a top target to replace Mauricio Pochettino if the USMNT coach leaves for Manchester United, sources briefed on the situation tell The Athletic. Full story from @PaulTenorio, @henrybushnell and @tombogert: https://t.co/FBC9YtMW7Y https://t.co/KRroXMyXYn — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 11, 2026

L-au vrut și în 2024, înainte ca Pochettino să devină antrenorul „stelelor”. Nu au reușit atunci, dar speră.

Guardiola a fost mereu atras de Statele Unite

Știu că Statele Unite reprezintă un magnet pentru tehnicianul catalan.

În 2012, după patru sezoane pe banca Barcelonei, a avut un an sabatic, petrecut la New York împreună cu familia. În vara lui 2013, a reintrat în circuit, acceptând propunerea lui Bayern.

Pep a spus cândva despre ideea de a pregăti SUA. „O țară fascinantă în care să încerci să creezi un proiect pe termen lung și să duci echipa națională la nivelul următor. Potențialul e clar, ținând cont de popularitatea sportului”.

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