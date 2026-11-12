„Spania, mă sperii!” VIDEO. Reacție dură a unui campion mondial după  imaginile revoltătoare din Barcelona: „Cum ne-am pierdut atât de mult mințile?!” +8 foto
Marcos Llorente, reacție dură după imaginile revoltătoare din Barcelona (IMAGO / captură El Mundo / fotomontaj GOLAZO.ro)
Campionate

„Spania, mă sperii!” VIDEO. Reacție dură a unui campion mondial după imaginile revoltătoare din Barcelona: „Cum ne-am pierdut atât de mult mințile?!”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 12.11.2026, ora 10:55
alt-text Actualizat: 12.11.2026, ora 11:05
  • Campionul mondial Marcos Llorente (31 de ani) a reacționat virulent după apariția unor imagini revoltătoare filmate în timpul grevei generale declanșate în Spania împotriva crizei locuințelor și a scumpirii chiriilor.
  • În imaginile video, mai mulți protestatari agresează verbal și intimidează un bătrân așezat la o terasă.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Incidentul comentat de fotbalistul lui Atletico Madrid a avut loc în jurul orei 11:00, în piața Lesseps din Barcelona.

Revenire de senzație în WTA Se întoarce în circuit după aproape doi ani de pauză: „Corpul meu s-a schimbat puțin”
Citește și
Revenire de senzație în WTA Se întoarce în circuit după aproape doi ani de pauză: „Corpul meu s-a schimbat puțin”
Citește mai mult
Revenire de senzație în WTA Se întoarce în circuit după aproape doi ani de pauză: „Corpul meu s-a schimbat puțin”

Marcos Llorente: „În ce punct am ajuns ca societate? Spania, mă sperii!”

În timp ce un pensionar își lua liniștit micul dejun într-o cafenea locală, mai mulți participanți la grevă l-au încercuit și au început să-l hărțuiască agresiv.

Imaginile video publicate de El Mundo arată cum protestatarii lovesc și târăsc scaunele din jurul mesei sale și suflă în fluiere la doar câțiva centimetri de fața bărbatului.

După câteva minute de asediu continuu, bătrânul a fost forțat să părăsească localul sprijinindu-se într-un cadru de mers.

Marcos Llorente, reacție dură după imaginile revoltătoare din Barcelona (FOTO: captură video El Mundo)
Marcos Llorente, reacție dură după imaginile revoltătoare din Barcelona (FOTO: captură video El Mundo)

Galerie foto (8 imagini)

Marcos Llorente, reacție dură după imaginile revoltătoare din Barcelona (FOTO: captură video El Mundo) Marcos Llorente, reacție dură după imaginile revoltătoare din Barcelona (FOTO: captură video El Mundo) Marcos Llorente, reacție dură după imaginile revoltătoare din Barcelona (FOTO: captură video El Mundo) Marcos Llorente, reacție dură după imaginile revoltătoare din Barcelona (FOTO: captură video El Mundo) Marcos Llorente, reacție dură după imaginile revoltătoare din Barcelona (FOTO: captură video El Mundo)
+8 Foto
labels.photo-gallery

Secvențele au stârnit un val uriaș de indignare publică, iar Llorente a taxat dur comportamentul manifestanților. Profund marcat de cele văzute, fotbalistul a transmis un mesaj direct, subliniind că nicio revendicare ideologică nu justifică lipsa de umanitate.

„Și eu mă întreb: În ce punct am ajuns ca societate? Ce naiba se întâmplă cu noi? Cum ne-am pierdut atât de mult mințile? Unde a rămas respectul pentru ceilalți? Unde este libertatea fiecăruia de a trăi fără ca alții să-i impună ceva?

Putem gândi diferit, putem avea idei diferite, putem apăra orice vrem. Dar respectul și conviețuirea ar trebui să fie mai presus de orice.

Ce țară lăsăm în urmă… Dar, mai presus de toate, în ce fel de societate vor crește copiii noștri? Ce viitor construim?

Să sperăm că mai avem timp să recuperăm ceva atât de elementar precum respectul, educația, libertatea și bunul-simț”, a adăugat Llorente, concluzionând tranșant: „Spania, mă sperii”.

Greva generală de miercuri este prima declanșată în Spania în ultimii 14 ani, fiind organizată de marile sindicate UGT și CCOO, alături de asociațiile de chiriași, pe fondul crizei accesibilității locuințelor și al chiriilor scăpate de sub control, scrie Reuters.

Mobilizarea națională a perturbat transporturile și industria cu mai puțin de trei săptămâni înainte de alegerile parlamentare anticipate, convocate în urma tensiunilor sociale majore.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
spania criza protest greva marcos llorente
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:13
Man, pe picior de plecare Românul a ajuns rezervă la PSV: „Nu mai există niciun viitor pentru el”
Man, pe picior de plecare Românul a ajuns rezervă la PSV: „Nu mai există niciun viitor pentru el”
18:20
Raphinha, în lacrimi FOTO. A cedat după valul de critici primite: „Voi fi primul care se va retrage”
Raphinha, în lacrimi FOTO. A cedat după valul de critici primite: „Voi fi primul care se va retrage”
18:10
Dilema lui Gică Hagi Bogdan Lobonț a analizat variantele pentru poarta României » Pe cine vede titular cu Polonia
Dilema lui Gică Hagi Bogdan Lobonț a analizat variantele pentru poarta României » Pe cine vede titular cu Polonia
18:42
Condamnat la închisoare! Pedeapsa primită de Usman Nurmagomedov, după atacul mișelesc de la Abu Dhabi
Condamnat la închisoare! Pedeapsa primită de Usman Nurmagomedov, după atacul mișelesc de la Abu Dhabi
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”
Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?
Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali
Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă
Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Top stiri
De ce a plecat MM de la FCSB Mihai Stoica explică ruptura și se bate cu pumnul în piept: „Sunt cel mai bun”. Ce a discutat cu Becali
Superliga
14:26
De ce a plecat MM de la FCSB Mihai Stoica explică ruptura și se bate cu pumnul în piept: „Sunt cel mai bun”. Ce a discutat cu Becali
Citește mai mult
De ce a plecat MM de la FCSB Mihai Stoica explică ruptura și se bate cu pumnul în piept: „Sunt cel mai bun”. Ce a discutat cu Becali
Hagi, mesaj tăios Ce spune despre  absenții importanți din lotul naționalei: „Știți ce motto are Real Madrid?”
Nationala
14:03
Hagi, mesaj tăios Ce spune despre absenții importanți din lotul naționalei: „Știți ce motto are Real Madrid?”
Citește mai mult
Hagi, mesaj tăios Ce spune despre  absenții importanți din lotul naționalei: „Știți ce motto are Real Madrid?”
„Cu mine nu merge așa!” VIDEO. Colegul lui Ionuț Radu, pus la punct de selecționer: „Egoul tău este prea mare”
Campionate
12:10
„Cu mine nu merge așa!” VIDEO. Colegul lui Ionuț Radu, pus la punct de selecționer: „Egoul tău este prea mare”
Citește mai mult
„Cu mine nu merge așa!” VIDEO. Colegul lui Ionuț Radu, pus la punct de selecționer: „Egoul tău este prea mare”
Ciprian Ciucu, mâhnit că n-avem în oraș clădiri moderne și spectaculoase “ca peste tot în lume”, fericit că l-a întâlnit la București pe celebrul arhitect Patrik Schumacher
B365
12.11
Ciprian Ciucu, mâhnit că n-avem în oraș clădiri moderne și spectaculoase “ca peste tot în lume”, fericit că l-a întâlnit la București pe celebrul arhitect Patrik Schumacher
Citește mai mult
Ciprian Ciucu, mâhnit că n-avem în oraș clădiri moderne și spectaculoase “ca peste tot în lume”, fericit că l-a întâlnit la București pe celebrul arhitect Patrik Schumacher

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 19 rapid 16 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share