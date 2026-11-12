„Spania, mă sperii!” VIDEO. Reacție dură a unui campion mondial după imaginile revoltătoare din Barcelona: „Cum ne-am pierdut atât de mult mințile?!”

Campionul mondial Marcos Llorente (31 de ani) a reacționat virulent după apariția unor imagini revoltătoare filmate în timpul grevei generale declanșate în Spania împotriva crizei locuințelor și a scumpirii chiriilor.

În imaginile video, mai mulți protestatari agresează verbal și intimidează un bătrân așezat la o terasă.

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Incidentul comentat de fotbalistul lui Atletico Madrid a avut loc în jurul orei 11:00, în piața Lesseps din Barcelona.

Marcos Llorente: „În ce punct am ajuns ca societate? Spania, mă sperii!”

În timp ce un pensionar își lua liniștit micul dejun într-o cafenea locală, mai mulți participanți la grevă l-au încercuit și au început să-l hărțuiască agresiv.

Imaginile video publicate de El Mundo arată cum protestatarii lovesc și târăsc scaunele din jurul mesei sale și suflă în fluiere la doar câțiva centimetri de fața bărbatului.

După câteva minute de asediu continuu, bătrânul a fost forțat să părăsească localul sprijinindu-se într-un cadru de mers.

Secvențele au stârnit un val uriaș de indignare publică, iar Llorente a taxat dur comportamentul manifestanților. Profund marcat de cele văzute, fotbalistul a transmis un mesaj direct, subliniind că nicio revendicare ideologică nu justifică lipsa de umanitate.

„Și eu mă întreb: În ce punct am ajuns ca societate? Ce naiba se întâmplă cu noi? Cum ne-am pierdut atât de mult mințile? Unde a rămas respectul pentru ceilalți? Unde este libertatea fiecăruia de a trăi fără ca alții să-i impună ceva?

Putem gândi diferit, putem avea idei diferite, putem apăra orice vrem. Dar respectul și conviețuirea ar trebui să fie mai presus de orice.

Ce țară lăsăm în urmă… Dar, mai presus de toate, în ce fel de societate vor crește copiii noștri? Ce viitor construim?

Să sperăm că mai avem timp să recuperăm ceva atât de elementar precum respectul, educația, libertatea și bunul-simț”, a adăugat Llorente, concluzionând tranșant: „Spania, mă sperii” .

Greva generală de miercuri este prima declanșată în Spania în ultimii 14 ani, fiind organizată de marile sindicate UGT și CCOO, alături de asociațiile de chiriași, pe fondul crizei accesibilității locuințelor și al chiriilor scăpate de sub control, scrie Reuters.

Mobilizarea națională a perturbat transporturile și industria cu mai puțin de trei săptămâni înainte de alegerile parlamentare anticipate, convocate în urma tensiunilor sociale majore.

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