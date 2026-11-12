Revenire de senzație în WTA Se întoarce în circuit după aproape doi ani de pauză: „Corpul meu s-a schimbat puțin”

Ons Jabeur (32 de ani) a anunțat că își propune să revină în circuitul WTA anul viitor, pregătindu-se pentru o reîntoarcere treptată pe teren după nașterea primului său copil.

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Fosta ocupantă a locului 2 mondial nu a mai jucat într-un meci oficial din iunie 2025, când a fost nevoită să abandoneze în runda inaugurală la Wimbledon, din cauza oboselii, a accidentărilor repetate și a complicațiilor cauzate de astm.

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Ons Jabeur revine în circuitul WTA: „Sper să mai rămân câțiva ani înainte de a mă retrage definitiv”

La acel moment, tunisianca explica faptul că este timpul să facă un pas înapoi pentru a se vindeca, mărturisind că nu se mai simțea fericită pe teren și că dorește să se pună, în sfârșit, pe primul loc.

La cinci luni de la retragerea temporară, Jabeur a anunțat că este însărcinată, iar în aprilie 2026 a devenit mamă pentru prima dată. Fiul său, Elyan, a fost descris de sportivă drept un „mic miracol”.

Aflată în Dubai, Ons a confirmat că se antrenează și își dorește să revină în competiții în 2027.

„Sper să revin, sper că anul viitor. Încă nu știu data exactă, dar va fi foarte curând. Încă descopăr… corpul meu s-a schimbat puțin după naștere, dar mă voi întoarce cu siguranță și sper să mai rămân câțiva ani în circuit înainte de a mă retrage definitiv.

Mă bucur de fiecare moment, știți, maternitatea a fost extraordinară. Cu siguranță mi-aș dori mai mult somn, dar face parte din proces. Mă bucur de tot alături de fiul meu… El chiar vine cu mine când mă antrenez. Încerc să revin treptat”, a spus Jabeur, una dintre cele mai spectaculoase jucătoare din istoria tenisului feminin, potrivit thenationalnews.com.

În perioada de pauză, deținătoarea a cinci titluri WTA a inaugurat o academie de tenis în Dubai. A glumit pe seama programului său încărcat: „Poate că aceasta este natura noastră ca femei: nu ne oprim niciodată”.

3 finale de Grand Slam a disputat Ons Jabeur de-a lungul carierei: Wimbledon 2022, 2023 și US Open 2022. Le-a pierdut pe toate

Ons Jabeur se pregătește astfel să se alăture grupului select de jucătoare de elită care au revenit în competiții după ce au născut, din care mai fac parte Naomi Osaka, Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Elina Svitolina și Serena Williams.

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