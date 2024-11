„V-ați culcat, gata?” Marius Șumudică , ironic după ce nu a primit nicio întrebare la conferința de presă, după Botoșani - Rapid 0-2

Marius Șumudică (53 de ani) și-a felicitat jucătorii pentru atitudinea și rezultatul din Cupă, 2-0, în deplasare la Botoșani.

Tehnicianul Rapidului a vorbit mai puțin de două minute la conferința de presă de după meci, apoi s-a ridicat și a plecat pentru că nu a primit întrebări din partea jurnaliștilor prezenți.

Marius Șumudică e mulțumit de jocul echipei și s-a lăudat cu decizia de a trece la sistemul 3-4-3, pe care giuleștenii l-au folosit pentru al treilea meci consecutiv și n-au primit încă gol.

Șumudică: „V-ați culcat, gata?”

La conferința de presă de după meci, Marius Șumudică a vorbit mai puțin de două minute, similar cu ce a declarat imediat după meci, la flash-interviu.

Ofițerul de presă i-a îndemnat pe jurnaliștii prezenți să pună întrebări, dar antrenorul nu a primit nici măcar una, moment în care a replicat: „V-ați culcat, gata?”, apoi s-a ridicat și a plecat.

Șumudică: „Am tratat competiția ca atare”

Antrenorul Rapidului a spus încă de săptămâna trecută că nu va odihni prea mulți jucători și că va trata meciul din Cupă exact ca pe unul important din Liga 1.

„Un meci bun, am tratat competiția ca atare, am încercat după prima repriză să dau minute și celor care nu prea au jucat, dar îmi felicit jucătorii pentru atitudine. Importante sunt cele 3 puncte. Într-o grupă ca asta trebuie să faci cât mai multe puncte.

Am schimbat sistemul, am mai legitimat niște jucători, practic, pentru noi, campionatul a început de la meciul cu Farul, din momentul în care am adus jucători noi și au început să se înțeleagă.