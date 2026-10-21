S-a prăbușit pe scenă  Un culturist a murit în Anglia, după ce i s-a făcut rău în timpul competiției
Mateusz Chmura FOTO Instagram
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S-a prăbușit pe scenă Un culturist a murit în Anglia, după ce i s-a făcut rău în timpul competiției

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 10:12
  • Mateusz Chmura, un culturist amator de origine poloneză, stabilit în orașul englez Wakefield, a murit la vârsta de 33 de ani.
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Sportivului i s-a făcut rău duminică, în timp ce participa la PCA British Finals, competiție organizată de Physical Culture Association, desfășurată la Telford International Centre, în Anglia.

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Potrivit informațiilor publicate despre incident, Chmura s-a prăbușit pe scenă în timpul evenimentului. Acesta a fost transportat la spital, însă a murit la câteva ore după ce a suferit episodul medical.

Cauza decesului nu a fost făcută publică până în acest moment. Nici circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul nu sunt, deocamdată, cunoscute.

Mateusz Chmura, moment fatal în timpul competiției

PCA British Finals reprezintă un moment important pentru sportivii care participă la competițiile organizate sub egida Physical Culture Association.

Pentru Chmura, apariția pe scenă venea după o perioadă de pregătire specifică acestui sport, în care concurenții își prezintă rezultatele în fața juriului.

Incidentul s-a produs chiar în timpul evenimentului, în prezența celorlalți concurenți și a oficialilor competiției. Deși a primit îngrijiri și a fost dus la spital, sportivul nu a supraviețuit.

  • Moartea lui Mateusz Chmura survine la scurt timp după un moment important din viața sa personală: sportivul se căsătorise recent.

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