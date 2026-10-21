Ratează El Clasico! FOTO. Titularul lui Hansi Flick s-a accidentat în meciul cu PSG » Cât ar putea lipsi

PSG - Barcelona 4-2. Dani Olmo (28 de ani), mijlocașul catalanilor, s-a accidentat în partida din Liga Campionilor și va rata derby-ul cu Real Madrid din La Liga.

El Clasico se joacă duminică, 25 octombrie, de la ora 22:00, live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Dani Olmo a fost titular în partida de pe Parc des Princes dar a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 27, după un duel cu Vitinha.

FOTO. Dani Olmo s-a accidentat și va rata El Clasico

Mijlocașul spaniol a resimțit o durere la picior, s-a întins pe gazon și nu a mai putut continua partida. Hansi Flick l-a înlocuit pe Olmo cu Fermin Lopez.

Dani Olmo ar fi suferit o ruptură a mușchiului adductor de la piciorul stâng și ar putea lipsi de pe teren aproximativ 4 sau 5 săptămâni, scrie sports.yahoo.com.

Spaniolul va fi supus mai multor investigații pentru a se stabili cât de gravă este accidentarea sa. În cazul în care se va confirma scenariul cel mai grav, Olmo va rata mai multe meciuri, inclusiv cel cu Real Madrid de duminică.

Olmo ar mai putea lipsi și de la duelurile cu Alaves, Aston Villa, Atletico Madrid, Villarreal și Sabah.

12 meciuri a jucat Dani Olmo în acest sezon pentru Barcelona. A marcat un gol și a oferit 4 pase decisive

Dani Olmo a bifat în meciul cu PSG apariția cu numărul 100 în tricoul Barcelonei.

Barcelona a fost învinsă de PSG, marți, cu scorul de 2-3, în etapa #3 din faza principală a Ligii Campionilor. Francezii au deschis scorul prin Doue, în minutul 38.

Barcelona a egalat imediat după pauză, în minutul 55, prin tânărul Xavi Espart. PSG a trecut în avantaj din nou după golul cu capul reușit de Lucas Hernandez, în urma unui corner.

Lamine Yamal a egalat la 2-2, după o fază excepțională, dar campioana Franței a mai marcat 2 goluri pe final, prin Vitinha și Fabian Fuiz, și a stabilit scorul final.

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